До конца года рубль может достичь 115-120 за доллар – Reuters

Российский рубль снизился более чем на 24% с начала августа, когда началось его падение, и может продолжить ослабевать.

Об этом говорят экономические аналитики, сообщает Reuters.

Ключевой причиной ослабления рубля является значительный отток капитала с российского фондового рынка, с начала года упавший более чем на 20%.

Инвесторы массово переводят средства с акций на депозиты, которые предлагают процентные ставки выше рекордной базовой ставки Центробанка РФ — 21%.

Эксперты прогнозируют, что к концу года курс рубля может упасть до 115–120 долларов. Они говорят, что правительство РФ и Центробанк должны принять меры, в частности, заставить экспортеров продавать больше валюты и сократить государственные закупки.

Санкции против российского финансового сектора также играют ключевую роль. Они осложнили внешнеторговые операции, особенно в нефтяном и газовом секторах, повлекшие дефицит валюты. Несмотря на это, цены на нефть остаются стабильными, что помогает экспортерам извлекать выгоду от слабого рубля.

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Напомним:

Слабеющий рубль почти обвалил акции "Газпрома" до стоимости в $1 за бумагу.

По состоянию на 27 ноября курс рубля по отношению к доллару составляет около 109 рублей.