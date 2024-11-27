Новини 27 листопада: обвал акцій "Газпрому", подорожчання цигарок, підвищення податків

Про підвищення податків. Закони про державний бюджет на 2025 рік і про зміни до Податкового кодексу будуть підписані президентом України Володимиром Зеленським уже найближчими днями і набудуть чинності 1 грудня.

Про ціну на цигарки. Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав в цілому урядовий законопроєкт щодо збільшення акцизу на тютюнові вироби.

Про падіння рубля. Російський рубль знизився більш ніж на 24% з початку серпня, коли почалося його падіння, і може продовжити слабшати.

Про акції "Газпрому". Рубль, що слабшає, майже обвалив акції "Газпрому" до вартості в $1 за папір.

Про Подільський міст. З 1 грудня дозволять рух легкових авто та міського пасажирського транспорту загального користування Подільським мостовим переходом через річку Дніпро.

Про відключення світла. У четвер 28 листопада графіки відключення світла для побутових споживачів будуть застосовувати з 7:00 до 20:00.

Ексклюзиви ЕП:

Великий прокрастинатор. Чому Зеленський відкладає підвищення податків

Президент вдає, що не помічає дефіциту державного бюджету. Для його покриття потрібно підвищувати податки. Якщо цього не зробити, то країна ризикує скоротити частину оборонних видатків.

Величезні видатки на війну і залежність від імпорту. Чи встоїть економіка Кремля

Останнім часом західні ЗМІ публікують матеріали про стійкість економіки Росії. Чи дійсно це так і чому її роздуває інфляція? Насправді саме стан економіки змушуватиме Путіна до поступок.