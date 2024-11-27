Зеленский подпишет закон о повышении налогов до 1 декабря – Шмигаль

Законы о государственном бюджете на 2025 год и об изменениях в Налоговый кодекс будут подписаны президентом Украины Владимиром Зеленским уже в ближайшие дни и вступят в силу 1 декабря.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль.

"Правительство уже обратилось к президенту Украины по поводу скорейшего подписания этих законов. Они являются одним из ключевых требований наших кредиторов. Они важны для наполнения средствами всех расходных статей для обороны нашего государства в этом году и в следующем", - рассказал Шмигаль.

Премьер отметил, что после подписания этих законов правительство получит дополнительный ресурс для закупки оружия и амуниции, а также выплаты заработной платы сил безопасности и обороны.

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Война, долги и популизм Зеленского. На что будут тратить бюджет в 2025 году?

Напомним:

Налоговый комитет поддержал отмену повышения налогов "задним числом" для ФЛП в 2024 году.