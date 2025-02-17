За январь на спецсчет НБУ задонатили почти столько же, сколько за весь 2024 год. Кто благотворитель?

За январь и 11 дней февраля 2025 года на специальный счет, который Национальный банк открыл в первые дни большой войны для сбора средств на нужды Сил Обороны, поступило 15 млрд грн (в эквиваленте национальной валюты).

Об этом НБУ сообщил в ответ на запрос ЭП.

Объем донатов на спецсчет НБУ с начала 2025 года почти сравнялся с объемом, который Украина привлекла за весь 2024 год и уже превысил объем донатов за весь 2023 год.

* - за январь и 11 дней февраля 2025 года / Инфографика: Экономическая правда

"Средства поступали как от граждан и предприятий Украины, так и от международного сообщества, в частности из США, Великобритании, Германии, Швеции, Финляндии, Польши, Швейцарии, Норвегии, Австралии, Франции, Канады, Болгарии, Гонконга и еще многих стран мира", - объясняют в НБУ.

В то же время в регуляторе отметили, что не ведут статистику поступлений в разрезе конкретных стран, а также юридических или физических лиц.

Согласно ежедневной статистике поступлений средств на спецсчет, 31 декабря 2024 года на спецсчет НБУ поступило 3,89 млрд грн (они учитываются 1 января 2025 года), а в течение января было осуществлено еще несколько крупных траншей донатов. В частности, 27 января - 1,18 млрд грн, 28 января - 8,42 млрд грн, 29 января - 2,04 млрд грн.

В течение февраля 2025 года на спецсчет НБУ поступил еще один крупный донат - 3,27 млрд грн, которые зачислили 5 февраля. Все суммы указаны в гривневом эквиваленте, хотя сами зачисления осуществлялись в разных валютах.

Значения указаны в миллионах гривен (в эквиваленте) / Инфографика: Экономическая правда

Кто благотворитель?

НБУ не стали уточнять, кто именно задонатил миллиарды гривен на спецсчет, открытый для поддержки Вооруженных Сил Украины в январе.

"НБУ не ведет статистику в разрезе стран и не отслеживает количество поступлений по типу донатера. Банки-корреспонденты, в которых открыты счета НБУ, могут аккумулировать средства в течение дня и зачислять на корсчет Национального банка общей суммой", - ответили там.

В то же время на вопрос ЭП относительно того, с чем именно связан скачок донатов в январе этого года Нацбанк отметил: " Увеличение динамики пополнения спецсчета связано с поступлением средств от юридического лица из Дании ". НБУ не стал уточнять, о каком именно юридическом лице идет речь.

Что с этими деньгами сейчас?

В Нацбанке отмечают, что не распоряжаются собранными на спецсчет средствами, а лишь аккумулируют их. Согласно постановлению Кабмина, распоряжается собранными средствами Министерство обороны и другие ведомства по согласованию с Минобороны.

"Поэтому Национальный банк перечисляет средства со спецсчета на нужды Сил обороны только по соответствующему запросу воинских частей Вооруженных Сил Украины и других военных ведомств Украины, которые выполняют задачи по защите страны", - ответили в регуляторе.

На 13 февраля 2025 года на спецсчете НБУ было 21,35 млрд грн аккумулированных средств. Всего с начала большой войны с этого счета потратили 43,51 млрд грн на поддержку Сил обороны Украины.

Напомним, 24 февраля Нацбанк открыл специальный счет для сбора средств на поддержку Вооруженных Сил Украины. За первые же сутки на него поступило 300 млн грн (в эквиваленте).

Реквизиты для пополнения специального счета содержатся на сайте НБУ.