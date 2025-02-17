В Украине ввели аварийные отключения света
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Энергетики ввели по всей Украине аварийные отключения света.
Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК и "Укрэнерго".
"Причина усиления мер ограничения - последствия российских атак на энергообъекты", - говорится в сообщении.
Энергетики утверждают, что в первую очередь отключаются промышленные потребители и бизнес.
"Ограничения для бытовых потребителей применяются только в отдельных случаях (за исключением аварийных ситуаций в сетях облэнерго)", - пояснили в "Укрэнерго".
Утром стало известно, что экстренные отключения ввели в Киеве и двух областях - Киевской и Днепропетровской.
В ДТЭК тогда не назвали причины введения ограничений, однако они могут быть связаны с понижением температуры воздуха и обстрелами россиян.