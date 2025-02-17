В Украине ввели аварийные отключения света

Энергетики ввели по всей Украине аварийные отключения света.

Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК и "Укрэнерго".

"Причина усиления мер ограничения - последствия российских атак на энергообъекты", - говорится в сообщении.

Энергетики утверждают, что в первую очередь отключаются промышленные потребители и бизнес.

"Ограничения для бытовых потребителей применяются только в отдельных случаях (за исключением аварийных ситуаций в сетях облэнерго)", - пояснили в "Укрэнерго".

Утром стало известно, что экстренные отключения ввели в Киеве и двух областях - Киевской и Днепропетровской.

В ДТЭК тогда не назвали причины введения ограничений, однако они могут быть связаны с понижением температуры воздуха и обстрелами россиян.