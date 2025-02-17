Во вторник будут действовать ограничения электроэнергии для бизнеса

В Украине 18 февраля будут применяться меры ограничения электроэнергии для промышленности и бизнеса.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

Как отмечается в сообщении, ограничения будут применяться в такие часы:

06:00 - 9:00

16:00 - 19:00

Отключений для бытовых потребителей не предусматривают.

Причиной введения ограничений является повреждение энергообъектов после российских обстрелов.

Напомним:

17 февраля энергетики ввели по всей Украине аварийные отключения света.