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Во вторник будут действовать ограничения электроэнергии для бизнеса

Виктор Волокита — 17 февраля, 18:02
Во вторник будут действовать ограничения электроэнергии для бизнеса

В Украине 18 февраля будут применяться меры ограничения электроэнергии для промышленности и бизнеса.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

Как отмечается в сообщении, ограничения будут применяться в такие часы:

  • 06:00 - 9:00
  • 16:00 - 19:00

Отключений для бытовых потребителей не предусматривают.

Причиной введения ограничений является повреждение энергообъектов после российских обстрелов.

Напомним:

17 февраля энергетики ввели по всей Украине аварийные отключения света.

электроэнергия

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