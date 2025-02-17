Во вторник будут действовать ограничения электроэнергии для бизнеса
В Украине 18 февраля будут применяться меры ограничения электроэнергии для промышленности и бизнеса.
Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".
Как отмечается в сообщении, ограничения будут применяться в такие часы:
- 06:00 - 9:00
- 16:00 - 19:00
Отключений для бытовых потребителей не предусматривают.
Причиной введения ограничений является повреждение энергообъектов после российских обстрелов.
Напомним:
17 февраля энергетики ввели по всей Украине аварийные отключения света.