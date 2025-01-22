Pornhub, OnlyFans, Webcam: как правоохранители зарабатывают на запрете порнографии в Украине?

Размер платежа может зависеть от города, состояния уголовного производства, "раскрученности" порномодели, настроения самих правоохранителей и даже ремонта в квартире, в которой проводится обыск, пересказывают ЭП несколько OnlyFans-моделей, которые столкнулись с давлением полиции. Размер ежемесячной платы за непрепятствование их деятельности, как правило, составляет около 1000 долларов.

Значительно большие платежи за "крышевание" приходится выплачивать организованному порнобизнесу. Речь идет о разнообразных посредниках между моделями и площадками, на которых они выкладывают созданный контент. Самыми распространенными такими посредниками в Украине являются вебкам-студии и агентства OnlyFans.

Первые, исторически более зрелый бизнес, который работает в Украине на протяжении многих лет. Эти студии обеспечивают моделей помещениями и оборудованием для трансляции контента преимущественно порнографического характера на специальных платформах за определенное вознаграждение.

Как правило, такие студии финансово "сотрудничают" с правоохранителями, рассказывает ЭП Игорь (имя изменено), владелец одной из крупнейших в Украине сетей вебкам-студий (он также назвал себя "главой профсоюза вебкам-бизнеса").

"В каждую службу (департамент полиции - ЭП ) за одну небольшую студию на 7-9 девушек в зависимости от города приходится платить по 1-1,5 тысячи долларов в месяц", - говорит он и добавляет, что "откаты" со студий собирают как киберполиция, так и отдел борьбы с торговлей людьми Национальной полиции.

Агентства OnlyFans - более новый вид порнобизнеса, ведь и саму платформу основали только в 2016 году. Эти компании помогают моделям вести их личные страницы в OnlyFans и других соцсетях, создавать, рекламировать и продвигать контент, а также переписываться с "фанами". Выявить такие агентства правоохранителям сложно, ведь, как правило, они не имеют физического офиса: вся работа происходит дистанционно.

Предложения по трудоустройству моделями OnlyFans на сайтах по поиску работы

Количество таких агентств постоянно растет. Только одна из платформ для поиска работы предлагает более 4800 "вакансий" в этой сфере.

"Я работал в одном агентстве, в котором было 50 анкет (моделей - ЭП ). Ежемесячный оборот там был очень большой - 1-2 миллиона долларов, в зависимости от сезона. Как правило, "откат" правоохранителям составляет около 30% от этой суммы", - рассказал ЭП Влад, который недавно открыл собственное агентство OnlyFans.

По его словам, нелегальный статус порнографии в Украине выгоден не только представителям правоохранительных органов, которые "крышуют" этот бизнес, но и крупным порно-агентствам. "Им относительно дешево договориться о "защите", а потом сдавать полиции своих конкурентов, зачищая рынок под себя", - пояснил он.

Впрочем, роль правоохранителей в украинской порноиндустрии не ограничивается лишь обеспечением легального прикрытия. В отдельных случаях они даже инициируют создание такого бизнеса.

"После того, как нашу (вебкам) студию закрыли, со мной связался человек из СБУ (который участвовал в обысках) и сказал: "Мы видели ваши аккаунты. У вас очень перспективные анкеты. Давайте вы организуете студию, а мы будем вас "крышевать". Работайте, а за сумму договоримся". Мы отказались, а через некоторое время появился OnlyFans и мы начали работать самостоятельно", - рассказала ЭП Анна, модель OnlyFans, которая начинала свою карьеру в одной из вебкам-студий.

Налоги и наказания

За изготовление и распространение недетской порнографии в Украине можно получить как штраф, так и реальные тюремные сроки. Наказание за такие преступления предусматривает 301 статья УКУ:

за изготовление, ввоз в Украину порнографических произведений и изображений - наказание в виде штрафа на 17-68 тыс. грн, пробационным сроком или ограничением свободы на срок до 3-х лет;

за изготовление, ввоз и распространение видеоматериалов порнографического характера - штраф в размере 34-85 тыс. грн, ограничение или лишение свободы на срок до 5 лет;

за повторное преступление или за изготовление и сбыт порно группой лиц или в крупных объемах (на сумму более 3,4 млн грн) - лишение свободы на срок от 3 до 7 лет и запрет заниматься определенными видами деятельности на срок до 3 лет.

Часто уголовные производства по ст. 301 УКУ регистрируют не против профессиональных порномоделей, а против рядовых граждан и гражданок, которые, например, размещают свои обнаженные фото и видео на сайтах знакомств или даже просто пересылают их своим близким в личной переписке через мессенджеры.

Например, такое решение в 2023 году принял Новосанжарский районный суд Полтавской области. Штраф в размере 34 тыс. грн присудили девушке за пересылку в мессенджере двух видео "которые в вульгарно-натуралистической, циничной и непристойной и противоестественной форме отражают сферу половой жизни - демонстрацию обнаженных гениталий и мастурбаторных действий - введение в половые пути пальцев рук". И подобных дел в судебном реестре очень много.

Пикантности ситуации добавляет тот факт, что в украинском законодательстве отсутствует какое-либо определение понятия "порно". Ранее оно содержалось в законе "О защите общественной морали", однако он утратил силу 31 марта 2023 года со вступлением в силу закона "О медиа".

Хотя это не мешает правоохранителям ежегодно регистрировать около тысячи дел за создание и распространение того, определения чего в законодательстве просто нет.

После начала большой войны количество зарегистрированных правонарушений по ст. 301 УКУ существенно снизилось, однако в 2024 году правоохранители едва не побили собственный рекорд, начав 1647 расследований (всего на 18 меньше, чем в 2018 году).

На расследование каждого такого преступления тратится немало государственных ресурсов: начиная от "контрольных закупок" порнографического контента за бюджетные средства и заканчивая проведением многочисленных экспертиз, которые и должны подтвердить, что созданный и распространенный контент действительно является порнографией.

Несмотря на угрозу уголовной ответственности, Украина остается крупным игроком на мировом порнорынке - как по потреблению контента, так и по объемам его создания.

В частности, по данным одного из самых популярных порносайтов в мире Pornhub (принадлежит канадской компании Aylo Global Entertainment Inc.), Украина стабильно попадает в топ-20 стран по объему потребленного трафика.

В конце 2023 года Государственная налоговая служба (ГНС) даже наложила штраф на компанию Aylo за неуплату так называемого "налога на гугл" в размере 5543 долл. Обосновывая это решение, глава налогового комитета Рады Даниил Гетманцев сослался именно на значительные объемы потребления порноконтента украинцами, и, соответственно, продаж рекламы, с которых компания не платила никаких налогов.

В конце концов, в мае 2024 года Aylo стала плательщиком НДС в Украине. В ГНС отказались говорить, сколько именно налога заплатила компания в 2024 году, сославшись на конфиденциальность такой информации.

Так же там отказались называть сумму уплаты НДС Fenix International Limited, которая владеет сервисом OnlyFans. Хотя конфиденциальность таких данных не помешала разглашать суммы уплаты налогов компанией Гетманцевым, когда он еще имел непосредственный доступ к работе ГНС. Так, например, в 2023 году компания заплатила в бюджет 1,27 млн долл. НДС.

С недавних пор налоги с порно в Украине платят не только платформы, на которых размещается соответствующий контент, но и лица, которые его создают. В частности, в 2024 году налоговая впервые получила информацию об украинских моделях OnlyFans и разослала им так называемые "письма счастья" с требованием заплатить налог.

В декабре 2024 года Гетманцев сообщил, что 350 моделей OnlyFans задекларировали 305,4 млн грн дохода, уплатив 59 млн грн НДФЛ и военного сбора.

Эта история могла бы стать очередной "победой" нардепа в борьбе с налоговой тенью, если бы не превратилась в настоящий ужас для налогоплательщиков.

Новые "крышеватели"

"11 декабря мы с мужем ехали по Житомирской трассе. Нас остановили на блок-посту. Там человек в гражданской одежде начал выламывать двери нашего авто. Он показывал удостоверение из БЭБ (Бюро экономической безопасности), кричал на нас. Мужчина просто нажал на "газ" и мы оттуда уехали.

Когда приехали домой, то увидели, что у нас проходил обыск. Они забрали у меня всю технику на сумму около 400 тысяч гривен. Показали определение (суда), и там было написано, что я обвиняюсь в неуплате налогов. Хотя до этого мне пришло письмо (от ГНС), мне дали 15 дней на уплату налога и я оплатила его", - рассказывает ЭП "гражданка К.", модель OnlyFans.

Под таким именем о ней написал в Telegram Гетманцев в сентябре 2024 года. Тогда он сообщил, что "гражданка К." задекларировала более 3 млн долл. от деятельности на OnlyFans (точная сумма полученного ею дохода составляет 3,1 млн долл. за 2020-2022 годы, сумма уплаченных налогов - 18 млн грн).

Сам Гетманцев, не подозревая этого, не просто стал причиной обысков БЭБ у "гражданки К.", а, вероятно, сломал уставленный "общественный договор" между украинской порноиндустрией и государством. Согласно ему, порномодели и компании соглашались на коррупцию, а государство "закрывало" глаза на их существование.

Однако началась эта история несколько раньше, в июле 2024 года. Тогда БЭБ пришло с обысками в одно из агентств OnlyFans, которое подозревали в неуплате налогов в значительных размерах. Расследование по этому делу продолжалось, правоохранители проводили негласные розыскные действия. Пока 11 сентября Гетманцев не написал следующее.

"Налоговой получена информация относительно граждан Украины - создателей платного контента на OnlyFans. Сфера создания платного контента на интернет-платформе OnlyFans гражданами Украины стремительно растет. Количество аккаунтов увеличивается в среднем втрое ежегодно", - отметил депутат.

Похоже, что БЭБ внимательно следит за соцсетями Гетманцева, ведь уже 20 сентября работники бюро пошли в суд и, ссылаясь на пост главы налогового комитета, просили истребовать у ГНС информацию об украинских криэйторах на платформе OnlyFans в рамках открытого производства о неуплате налогов одним из агентств.

Однако в своем представлении они просили суд предоставить информацию не только о моделях, которые работали в том агентстве, а о всех украинцах, которые получали доходы с OnlyFans. И, как ни странно, суд такое разрешение предоставил.

После получения информации БЭБ и начала проводить обыски у украинских моделей OnlyFans - прежде всего у тех, которые не имели никакого отношения к открытому БЭБ делу о неуплате налогов в одном из агентств.

"БЭБ начало приходить с обысками именно к тем, кто уплатил и задекларировал доходы. То есть, по постановлению БЭБ взял у ГНС список и теперь работает по списку моделей из OnlyFans, которые не имеют никакого отношения к делу от июля 2024 года", - сообщила адвокат Леся Михаленко, которая защищает интересы некоторых моделей.

Несмотря на то, что формально обыск у "гражданки К." проходил по статье об уклонении от уплаты налогов (которые девушка уплатила еще до этого), она подозревает, что правоохранителей интересовало именно наличие у нее порнографического контента. В конце концов, когда ее вызвали на допрос, то работники БЭБ расспрашивали ее именно по отснятому контенту, который содержался на изъятой технике, вспоминает "гражданка К.".

О том, что БЭБ интересовало порно, а не неуплата налогов, свидетельствует и второй обыск, который правоохранители провели у другой модели - "гражданки С." (которая согласно информации Гетманцева, за несколько лет получила с платформы 4 млн долл.) О возможности таких обысков ее предупредила "гражданка К.", поэтому девушка успела удалить весь порнографический контент. После этого правоохранители не стали изымать ее технику и имущество.

Ни "гражданка С.", ни "гражданка К." никакого отношения к агентству OnlyFans, в отношении которого БЭБ и начало производство, не имели. Девушки заверили ЭП, что работают самостоятельно и без посредников. Эту информацию ЭП подтвердили и в БЭБ.

ЭП спросила у БЭБ, в чем была причина обысков у "гражданки К." и "гражданки С." и откуда правоохранители получили о них информацию, на основании которой и проводили эти обыски. В ведомстве ответили, что информацию о девушках получили не из данных ГНС, а "во время следственных действий" (не уточнили во время каких именно). А данные налоговой "лишь подтвердили полученную детективами информацию".

Там также сообщили, что не открывали против девушек дел по ст. 301 УКУ и не проводили никаких следственных действий по изготовлению моделями OnlyFans порно. Слова "гражданки К." о том, что во время допроса ее спрашивали именно о созданном контенте, в БЭБ объяснили тем, что "девушка не так поняла".

Как бы там ни было, после огласки в прессе обыски БЭБ у моделей OnlyFans прекратились. Адвокаты девушек, а также собеседники ЭП в парламенте говорят о неформальной договоренности на этот счет с правоохранителями.

Открытым остается вопрос, почему вдруг БЭБ вообще заинтересовалась деятельностью OnlyFans-моделей. В бюро действительно волнуются насчет неуплаты налогов с изготовления порно или это лишь формальный повод выйти на "рынок крышевания" этой деятельности?

Тем временем деятельностью порнобизнеса интересуется не только БЭБ. В разговоре с ЭП Игорь, который называет себя "председателем профсоюза вебкам-бизнеса Украины", сообщил, что с начала 2025 года деятельностью его студий начали активно интересоваться различные правоохранители, в частности работники уголовного розыска криминальной полиции, которые обычно расследуют убийства и другие подобные преступления.

"С отправкой в Верховную Раду законопроекта о декриминализации порно у нас очень резко возникли проблемы, потому что все напоследок хотят заработать денег", - пояснил он. ЭП не удалось подтвердить случаи участия криминальной полиции в следственных действиях по изготовлению и распространению порно.

Окажется ли успешным этот "поход" правоохранителей против порноиндустрии - большой вопрос. После того, как модели OnlyFans заплатили налоги в бюджет, они начали отказываться от коррупционного "сотрудничества" с правоохранителями.

"Во время обысков работники БЭБ начали говорить "ищите себе связи в Шевченковском суде". То есть, я должна платить миллионы гривен налогов в бюджет Украины и я еще должна кому-то давать взятки?", - риторически спрашивает "гражданка К.".

Правоохранители против порно

11 ноября 2024 года в Раде во второй раз зарегистрировали законопроект о декриминализации порно. Документом предлагают оставить ст. 301 УКУ и предусмотреть в ней ответственность только за распространение порно среди несовершеннолетних или принуждение несовершеннолетних к участию в его создании.

Предыдущую попытку декриминализировать порно депутаты предприняли летом 2023 года, однако тогда законопроект не получил необходимой поддержки, в частности среди депутатов профильного правоохранительного комитета.

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На этот раз правоохранительный комитет выступил "за" принятие декриминализации. Однако это еще не гарантирует успешное прохождение документа. Как сообщили ЭП собеседники в Раде, пока отсутствует достаточное количество депутатов, выступающих в поддержку изменений. Кроме этого, у законопроекта нет поддержки на самом высоком политическом уровне. "Президент еще не разобрался", - резюмировал один из собеседников ЭП.

Тем временем законопроект уже поспешили раскритиковать правоохранители. "Если брать позицию Национальной полиции и других правоохранительных органов, то мы не поддерживаем такой инициативы. Об этом мы информировали комитет ВРУ. Этот законопроект требует доработки и прямо противоречит некоторым законам", - заявил накануне глава Национальной полиции Иван Выговский в интервью УНН.

По его словам, принятие законопроекта, который оставляет уголовную ответственность за распространение порно среди несовершеннолетних, приведет к тому, что порнография "будет доступной для несовершеннолетних". Также он заявил, что декриминализация порно "окажет негативное влияние и на моральные ценности, в частности, детей".

"У нас есть традиции интимного общения людей, и поэтому, по моему мнению, такая легализация будет иметь негативный результат", - подчеркнул Выговский, не уточнив, о каких именно традициях идет речь.

Так же ничего глава полиции не сказал о фактах, когда работники его ведомства оказывают давление на порномоделей и порнобизнес с целью получения взяток. Поэтому ЭП обратилась с соответствующим запросом в Национальную полицию. Там сообщили, что им неизвестно о злоупотреблениях работников ведомства в ходе расследования преступлений по ст. 301 УКУ, никаких соответствующих проверок или служебных расследований Нацполиция не проводила.

Вместе с этим такие расследования проводили другие правоохранительные органы, в частности Государственное бюро расследований (ГБР). Например, в 2020 году там задержали инспектора отдела противодействия киберпреступлениям за вымогательство 5 тыс. долл. у гражданина за непривлечение его к ответственности за изготовление порно.

В 2021 году ГБР задержало полицейского, который "прикрывал" порнобизнес жительницы Одесской области и в течение 2012-2021 годов получил от нее 259 тыс. грн.

ЕП направила запрос в ГБР с просьбой рассказать, сколько дел по злоупотреблению правоохранителями своими полномочиями при расследовании порно преступлений там открыли. На момент публикации материала ответ не поступал.

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Действующая сейчас уголовная ответственность за изготовление и распространение порно абсолютно никак не влияет ни на его потребление украинцами, ни на его производство. Статистика свидетельствует сама за себя.

Единственное ощутимое последствие действующего запрета - предоставление возможности отдельным представителям правоохранительных органов обеспечивать производителей порнографического контента легальным прикрытием в обмен на постоянный поток валютных поступлений.

В условиях уголовной ответственности многочисленные вебкам-студии, агентства OnlyFans и другой подобный бизнес работают полностью нелегально. Следовательно, те модели, которые решатся с ними сотрудничать, оказываются полностью беззащитными перед такими "работодателями" тогда, когда их "рабочие отношения" превратятся в сексуальную эксплуатацию.

Смогут ли их защитить правоохранители, которые иногда и сами заинтересованы в стабильной работе порнобизнеса, от которого могут получать "откаты"?