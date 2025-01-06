Наконец-то с головой. Кто теперь будет руководить налоговой и при чем здесь Офис президента?
Кабинет министров назначил Руслана Кравченко новым главой налоговой службы. Чем знаково это решение и с какими проблемами придется столкнуться новому руководителю ГНС?
В канун нового года Кабинет министров назначил главой Государственной налоговой службы (ГНС) Руслана Кравченко. Бывший глава Киевской областной военной администрации (КОВА), а также карьерный прокурор начал руководить ключевым фискальным органом страны, от работы которого зависит финансирование обороноспособности во время войны.
Назначение Кравченко стало знаковым сразу по двум причинам. Во-первых, он стал первым главой ГНС без статуса "исполняющего обязанности" за более чем 3,5 года. Во-вторых, его назначение ознаменовало смену сфер влияния на налоговую службу.
Бизнес годами просил власть определиться с руководителем ГНС, ведь только полноценный глава имеет политический мандат на проведение реальной реформы службы. Реформы, которую власть сама задекларировала еще в конце 2023 года, приняв Национальную стратегию доходов. Оправдает ли Кравченко эти ожидания?
Из прокуроров в налоговики
Назначенному главе ГНС Руслану Кравченко гораздо больше подошла бы другая топовая вакантная должность в стране - генерального прокурора. Ведь опыта работы ни в налоговой, ни в касательных к ней службах, ни в бизнесе, который в своей работе хоть как-то контактирует с налоговой, у него нет. Зато почти всю карьеру Кравченко провел на должностях в органах прокуратуры.
Руслан Кравченко родился в Северодонецке в марте 1990 года. В 2007 году окончил военный лицей имени Ивана Богуна, в 2012 году - юридическую академию Ярослава Мудрого по специальности "правоведение" и получил звание "лейтенант юстиции".
В 2012-2014 годах работал в прокуратуре Севастополя, а после начала российско-украинской войны участвовал в антитеррористической операции: был прокурором 33-й военной прокуратуры Южного региона. Имеет статус участника боевых действий.
После АТО Кравченко работал в Главной военной прокуратуре. В частности, как сообщает движение "Чесно", он был прокурором по делу, в котором беглого президента Виктора Януковича признали виновным в государственной измене.
В 2020-2021 годах Кравченко работал начальником управления по уголовным производствам о преступлениях в сфере оборонно-промышленного комплекса, после чего стал руководителем Бучанской окружной прокуратуры Киевской области.
В январе 2023 года бывший глава Киевской ОГА Алексей Кулеба перешел на работу в Офис президента. На его место назначили Кравченко, где тот и проработал последние полтора года.
Нового главу налоговой назначили без всякого конкурса. Это правительству позволяет временный порядок, который действует на период военного положения. Другие экономические органы, в частности таможню и Бюро экономической безопасности, в Украине перезагружают с проведением конкурсов на должности руководителей с участием международных экспертов.
Конец эпохи безголовья
Кравченко - первый с мая 2021 года глава налоговой, который будет работать не в статусе "исполняющего обязанности". Последний раз ГНС имела полноценного главу в мае 2021 года, когда оттуда уволился Алексей Любченко. Последний перешел на работу в правительство Дениса Шмыгаля на должность первого вице-премьера и министра экономики. С тех пор главный фискальный орган страны возглавляли руководители с приставкой "и.о.".
Первым из них был Евген Олейников, который пришел на работу в ГНС вместе с Любченко. Олейников даже успел выиграть конкурс на должность главы ГНС, однако Кабмин его так и не назначил. Как объясняли тогда собеседники ЭП в политических кругах, осенью 2021 года карьерный лифт Любченко неожиданно "сломался" и его решили отправить в отставку. Следовательно, правительство не стало назначать главой налоговой бывшего заместителя отставного министра.
Далее налоговую в статусе "и.о." в течение месяца возглавлял Михаил Титарчук, а в декабре 2021 года - временно исполняющая обязанности Татьяна Кириенко. В этом статусе она руководила службой в течение трех лет.
После начала большой войны именно от работы налоговой службы зависела способность Украины финансировать собственную обороноспособность. Несмотря на это, ГНС продолжала работать без полноценного руководителя, что порой вызывало раздражение у налогоплательщиков.
"Пребывание предыдущего руководителя службы в статусе исполняющего обязанности три года подряд - это ненормально. Если руководитель справляется, то он должен быть назначен на соответствующую должность, если нет, - то должна быть найдена достойная кандидатура. В бизнесе так не бывает, чтобы руководитель компании был в статусе и.о. длительное время, это потенциальные потери и риски", - отмечают в Союзе украинских предпринимателей.
Собеседники ЭП среди предпринимателей неоднократно подчеркивали, что без полноценного руководителя не могла состояться и реформа ГНС. В частности решения системных проблем, от которых страдал бизнес. А их накопилось немало.
Что ожидает бизнес от назначения?
Правительство само определило реформу ГНС первоочередной задачей, приняв Национальную стратегию доходов в конце 2023 года. В ней изложили видение того, как будет развиваться налоговая и таможенная системы Украины до 2030 года.
В стратегии говорилось, что сначала государство должно вернуть доверие к фискальным органам, а уже потом реформировать налоги, в частности повышать ставки и менять администрирование. На практике же все произошло наоборот: государство повысило налоги, однако так и не провело системной реформы налоговой.
ГПС длительное время возглавляет рейтинг органов, работа которых доставляет больше всего хлопот предпринимателям. Например, в третьем квартале 2024 года бизнес жаловался на работу службы больше, чем на таможенников, всех правоохранителей, регуляторов и другие государственные органы вместе взятые, свидетельствуют данные Совета бизнес-омбудсмена.
За весь 2024 год в Совет бизнес-омбудсмена поступило 730 жалоб на работу налоговиков, сообщили ЭП в пресс-службе учреждения. Наибольшее количество касалось невыполнения налоговой решений судов по разблокированию накладных по налогу на добавленную стоимость (НДС), налоговых проверок, включения предприятия в число рисковых и безосновательного блокирования налоговых накладных.
Массовые проблемы у плательщиков НДС начались в конце 2022 года, когда Минфин неожиданно внес изменения в систему администрирования этого налога (система мониторинга соответствия налоговых накладных/расчетов корректировки критериям оценки степени рисков или коротко - СМКОР). После этого ее пытались несколько раз "починить", внося изменения в соответствующие правительственные постановления.
Впрочем, администрирование НДС остается среди топ-проблем бизнеса и сейчас. Сами же предприниматели сетуют, что большинство решений налоговой о блокировании накладных разваливаются в судах. Следовательно, от этого проигрывают не только предприниматели, но и государство."Сейчас подавляющее большинство жалоб налогоплательщиков на результаты проверок или заблокированные налоговые накладные рассматривается судами в пользу налогоплательщиков, что влечет дополнительные расходы не только бизнеса, но и государственного бюджета и свидетельствует о неправомерном давлении на бизнес", - говорит исполнительный директор Европейской бизнес ассоциации Анна Деревянко.
Однако "ручная" работа системы администрирования НДС, которая ставит палки в колеса белому бизнесу, - не единственная проблема, решения которой ожидают от новоназначенного главы ГНС.
Так, в 2024 году при поддержке Всемирного банка налоговая провела опрос среди предпринимателей относительно их взаимодействия с ГНС. По итогам исследования оказалось, что бизнес в Украине тратит в среднем 74,4 человекодня и 103,3 тыс. грн в год на различные формальности, связанные с уплатой налогов. При этом, чем крупнее предприятие, тем большими были его денежные и временные затраты на взаимодействие с ГНС.Инфографика: Экономическая правда
Бизнес надеется, что при новом руководстве налоговой ее работа потребует меньших затрат времени и денег налогоплательщиков. Также предприниматели ожидают от нового главы ГНС решения коррупционных рисков в сфере администрирования НДС и акцизного налога.
Оправдает ли новоназначенный глава ГНС ожидания бизнеса? У предпринимателей и представителей власти, с которыми ЭП общалась при подготовке этого материала, возникают сомнения.
"Боюсь, что это не то назначение, которое происходит для того, чтобы провести какую-то реформу. Это назначение из категории тех, которые делаются, чтобы перераспределить "потоки" и сферы влияния", - сказал не под запись депутат одного из экономических комитетов Рады.
Налоговая вертикаль
Назначение Кравченко стало знаковым не только потому, что он первый полноценный руководитель службы за более чем три с половиной года. Оно ознаменовало смену сфер влияния в стране и централизацию власти в кабинетах на Банковой.
Длительное время собеседники ЭП в бизнес-среде и среди политиков называли "куратором" налоговой службы главу профильного комитета Верховной Рады Даниила Гетманцева. Мол, он контролировал все процессы, которые происходят внутри службы, в том числе и наболевшую бизнесу систему администрирования НДС. К тому же обязанности заместителя главы ГНС исполнял бывший помощник Гетманцева Евгений Сокур.
Сам Гетманцев неоднократно отрицал свое влияние на налоговую, хотя об этом влиянии он сам неоднократно писал в своих соцсетях. Например, устраивая показательные увольнения руководителей областных налоговых, замешанных в коррупции.
После публикации решения о назначении Кравченко Гетманцев публично поблагодарил команду ГНС, после чего в течение нескольких дней отчитывался о достижениях налоговой, демонстрируя слайды подготовленной заранее презентации.
"Хочу поблагодарить команду Государственной налоговой службы, которая проработала в налоговой три полных года в самый тяжелый за всю историю государства период. Вы нереально крутые! И вам удалось сделать больше, чем за предыдущие 30 лет", - написал депутат.
Однако похоже, что "эпоха Гетманцева" в ГНС закончилась. Как сообщают собеседники ЭП среди депутатов, со сменой руководства налоговой контроль над ней перейдет к главе Офиса президента Андрею Ермаку и его заместителю Олегу Татарову.
Потерю влияния Гетманцева над налоговой подтверждает и то, что Кабинет министров уволил с должности заместителя главы ГНС Сокура, сохранив при этом на должности заместителя бывшую исполняющую обязанности главы службы Кириенко.
Смена неформального контроля над налоговой - часть более широкой картинки. Как рассказали ЭП собеседники в парламенте, руководство Офиса президента уже достаточно долго пытается усилить свое влияние на те сферы, которые сейчас контролируют депутаты коалиции.
"Идет длительная и системная работа. Офис зачищает все от (Давида) Арахамии (главы фракции "Слуга народа" - ЭП) и влияния парламента. Вот в чем настоящая причина кадровых изменений в ГНС", - говорит не под запись один из депутатов Рады.
"Этот конфликт продолжается давно. Смена руководства налоговой планировалась еще по крайней мере полгода назад, но тогда не было достойной кандидатуры. Офис хотел назначить кого-то из военных", - добавляет другой собеседник ЭП из фракции "Слуга народа".
А сам Кравченко еще в день своего назначения главой ГНС отрицал, что будет представлять в налоговой чьи-то интересы. Впоследствии в своих соцсетях он дополнительно подчеркнул, что на его работу как главы службы никто не влияет.
"Еще раз подчеркиваю: никто посторонний не будет влиять ни на меня, ни на Государственную налоговую службу. Закрывайте свои "кадровые конторы" и прекращайте использовать мое имя как прикрытие.
Это обращение касается всех: родственников, бывших руководителей, знакомых, знакомых знакомых знакомых и тех, кто пребывает в розовых мечтах возможного влияния на меня", - отметил бывший глава Киевской ОГА.
Интересный факт: уже на третий день своей работы Кравченко успел посодействовать Службе безопасности Украины в задержании налоговика-коррупционера, на чем публично отметила прессслужба СБУ.
И удастся ли новому руководителю налоговой так же быстро начать решать накопившиеся проблемы во взаимоотношениях службы с налогоплательщиками?