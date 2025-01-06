Наконец-то с головой. Кто теперь будет руководить налоговой и при чем здесь Офис президента?

Кабинет министров назначил Руслана Кравченко новым главой налоговой службы. Чем знаково это решение и с какими проблемами придется столкнуться новому руководителю ГНС?

В канун нового года Кабинет министров назначил главой Государственной налоговой службы (ГНС) Руслана Кравченко. Бывший глава Киевской областной военной администрации (КОВА), а также карьерный прокурор начал руководить ключевым фискальным органом страны, от работы которого зависит финансирование обороноспособности во время войны.

Назначение Кравченко стало знаковым сразу по двум причинам. Во-первых, он стал первым главой ГНС без статуса "исполняющего обязанности" за более чем 3,5 года. Во-вторых, его назначение ознаменовало смену сфер влияния на налоговую службу.

Бизнес годами просил власть определиться с руководителем ГНС, ведь только полноценный глава имеет политический мандат на проведение реальной реформы службы. Реформы, которую власть сама задекларировала еще в конце 2023 года, приняв Национальную стратегию доходов. Оправдает ли Кравченко эти ожидания?

Из прокуроров в налоговики

Назначенному главе ГНС Руслану Кравченко гораздо больше подошла бы другая топовая вакантная должность в стране - генерального прокурора. Ведь опыта работы ни в налоговой, ни в касательных к ней службах, ни в бизнесе, который в своей работе хоть как-то контактирует с налоговой, у него нет. Зато почти всю карьеру Кравченко провел на должностях в органах прокуратуры.

Руслан Кравченко родился в Северодонецке в марте 1990 года. В 2007 году окончил военный лицей имени Ивана Богуна, в 2012 году - юридическую академию Ярослава Мудрого по специальности "правоведение" и получил звание "лейтенант юстиции".

В 2012-2014 годах работал в прокуратуре Севастополя, а после начала российско-украинской войны участвовал в антитеррористической операции: был прокурором 33-й военной прокуратуры Южного региона. Имеет статус участника боевых действий.

После АТО Кравченко работал в Главной военной прокуратуре. В частности, как сообщает движение "Чесно", он был прокурором по делу, в котором беглого президента Виктора Януковича признали виновным в государственной измене.

В 2020-2021 годах Кравченко работал начальником управления по уголовным производствам о преступлениях в сфере оборонно-промышленного комплекса, после чего стал руководителем Бучанской окружной прокуратуры Киевской области.

В январе 2023 года бывший глава Киевской ОГА Алексей Кулеба перешел на работу в Офис президента. На его место назначили Кравченко, где тот и проработал последние полтора года.

Нового главу налоговой назначили без всякого конкурса. Это правительству позволяет временный порядок, который действует на период военного положения. Другие экономические органы, в частности таможню и Бюро экономической безопасности, в Украине перезагружают с проведением конкурсов на должности руководителей с участием международных экспертов.

Конец эпохи безголовья

Кравченко - первый с мая 2021 года глава налоговой, который будет работать не в статусе "исполняющего обязанности". Последний раз ГНС имела полноценного главу в мае 2021 года, когда оттуда уволился Алексей Любченко. Последний перешел на работу в правительство Дениса Шмыгаля на должность первого вице-премьера и министра экономики. С тех пор главный фискальный орган страны возглавляли руководители с приставкой "и.о.".

Первым из них был Евген Олейников, который пришел на работу в ГНС вместе с Любченко. Олейников даже успел выиграть конкурс на должность главы ГНС, однако Кабмин его так и не назначил. Как объясняли тогда собеседники ЭП в политических кругах, осенью 2021 года карьерный лифт Любченко неожиданно "сломался" и его решили отправить в отставку. Следовательно, правительство не стало назначать главой налоговой бывшего заместителя отставного министра.

Далее налоговую в статусе "и.о." в течение месяца возглавлял Михаил Титарчук, а в декабре 2021 года - временно исполняющая обязанности Татьяна Кириенко. В этом статусе она руководила службой в течение трех лет.

После начала большой войны именно от работы налоговой службы зависела способность Украины финансировать собственную обороноспособность. Несмотря на это, ГНС продолжала работать без полноценного руководителя, что порой вызывало раздражение у налогоплательщиков.