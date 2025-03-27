Большие проблемы малых провайдеров: почему налоговая взялась за поставщиков интернета

Государство решило вывести из тени интернет-провайдеров и лишило их права работать по упрощенной системе налогообложения. Будет ли эффективным этот шаг?

Украинские интернет-провайдеры массово выигрывают суды у Государственной налоговой службы (ГНС). Основная причина исков - обжалование решений фискалов об аннулировании статуса плательщика единого налога.

Судебные процессы, которых насобиралось уже около двух сотен, начались с октября 2024 года, и уже даже дошли до Верховного суда, который также стал на сторону провайдеров.

За этими баталиями скрывается конфликт на рынке фиксированного интернета. Малые провайдеры хотят работать на упрощенной системе налогообложения, как делали это раньше. Однако часть крупных игроков и отдельные представители власти считают, что такая модель дает неконкурентное преимущество и не обеспечивает равных условий.

Несмотря на решение судебной ветви власти, конфликт на телеком-рынке только обостряется, утверждают собеседники ЭП во власти и среди компаний. Похоже, этот рынок ожидают масштабные изменения, которые активно лоббирует меньшинство, однако которые не устраивают большинство провайдеров.

Корень зла

В январе 2022 года в Украине вступил в силу закон "Об электронных коммуникациях". Изменения законодательства вызвали правовую коллизию, которую впоследствии использовала Государственная налоговая служба. Суть проблемы заключается в том, что предыдущий закон четко разграничивал роли участников телеком-отрасли. А новое законодательство фактически отождествляет понятия "оператор" и "поставщик услуг".

Фактически, "оператор" строит, содержит и эксплуатирует телекоммуникационные сети, тогда как "поставщик услуг" использует эти сети для предоставления электронных коммуникационных услуг потребителям.

В то же время Налоговый кодекс запрещает использовать упрощенную систему налогообложения для предприятий, осуществляющих "техническое обслуживание и эксплуатацию телекоммуникационных сетей". Опираясь на это, ГНС считает, что интернет-провайдеры не могут находиться на "упрощенке".

Более того, они считают, что действующее законодательство вообще запрещает субъектам в этой сфере использовать упрощенную систему налогообложения.

Упрощенная система налогообложения позволяет малому бизнесу платить единый налог вместо налога на прибыль и налога на добавленную стоимость. Как правило, провайдеры используют третью группу "упрощенки", уплачивая 6% от дохода (5% единого налога и 1% военного сбора), что позволяет им работать без значительной налоговой и административной нагрузки.

Если посмотреть на ситуацию практически, на рынке фиксированной связи работают разные по масштабу провайдеры. Крупные игроки, такие как "Киевстар", часто не обслуживают сеть самостоятельно, а привлекают местные предприятия для технической поддержки. Именно эти подрядчики выезжают на место в случае аварий, повреждений из-за непогоды или обстрелов и восстанавливают сеть.

Есть и малые провайдеры, которые сами строят и обслуживают свои сети. Для них техническое обслуживание - это расходы, а не отдельный вид деятельности или источник дохода. Но даже в таких случаях ГНС считает это "эксплуатацией сети" и, соответственно, основанием для отказа в применении упрощенной системы налогообложения.

Например, "Киевстар" не обслуживает всю свою сеть самостоятельно - часть технических работ выполняют местные подрядчики. ГНС считает, что такие подрядчики занимаются "эксплуатацией сети" и поэтому не имеют права работать на упрощенной системе. Под эту же логику попадают и малые провайдеры, которые сами построили свою сеть, сами ее обслуживают и не предоставляют технические услуги никому другому. Для них это - часть бизнес-процесса, а не отдельный вид деятельности.

Проблема в том, что новый закон не разделяет понятие "эксплуатация сети" для крупных операторов и малых провайдеров, хотя в реальности это принципиально разные модели работы.

"Хотя законодательные нормы формально не претерпели изменений, налоговая служба изменила свою трактовку относительно возможности работы провайдеров на упрощенной системе. Это привело к неоднозначной ситуации, которая создала немало трудностей для бизнеса", - рассказывает председатель правления Интернет Ассоциации Украины, (ИнАУ) Александр Савчук.

В начале 2024 года ФЛП и малые предприятия, которые обслуживали инфраструктуру крупных провайдеров, начали получать отказы в регистрации плательщиками единого налога. Летом того же года подобные письма начали поступать уже и самим провайдерам.

В результате, 1 октября 2024 года государство фактически в одностороннем порядке аннулировало статус плательщика единого налога для всех интернет-провайдеров.

Суд становится на сторону интернет-провайдеров

Часть бизнеса, которая работала на едином налоге, подчинилась решению ГНС. Другая же - решила отстоять свое право на упрощенную систему налогообложения в суде.

По данным ИнАУ и Ассоциации правообладателей и поставщиков контента (АППК), по состоянию на 5 марта 2025 года в административных судах открыто не менее 189 производств. Все они по искам провайдеров фиксированного интернета, которые оспаривают решение ГНС об аннулировании свидетельства плательщика единого налога.

Подавляющее большинство дел, а именно 110, уже рассмотрели суды первой инстанции, и почти во всех случаях приняли решение в пользу провайдеров. Суды указывают, что не все поставщики интернета автоматически являются операторами, как это толкует налоговая.

Кроме того, суды не соглашаются с использованием ГНС в качестве аргумента кодов КВЭД. В решениях отмечается, что КВЭДы - это лишь инструмент статистики, который не имеет правовых последствий и не может быть основанием для изменения системы налогообложения. Провайдеры также отмечают, что налоговая незаконно изменила подход к налогообложению, не внося изменений в Налоговый кодекс, фактически применив новые требования задним числом.

"Многие судебные дела рассматриваются в упрощенном порядке - без вызова сторон и слушаний. Операторы подают заявления, налоговая предоставляет письменные пояснения, и суды принимают решение на основании поданных материалов", - отмечает председатель правления Ассоциации правообладателей и поставщиков контента Наталья Клитная.

Налоговая регулярно подает апелляции на решения судов первой инстанции, большинство из которых проигрывает. На конец марта уже есть как минимум два прецедента, когда дела доходили до Верховного суда. Первый - дело "Лидер-Нет". 23 января 2024 года Верховный суд подтвердил право этого провайдера работать на упрощенной системе.

Второй случай - дело ООО "Теленавигатор". Налоговая Днепропетровской области после проверки признала, что компания неправомерно находилась на едином налоге, и исключила ее из реестра. Суд первой инстанции встал на сторону компании, апелляционный суд - на сторону ГНС. Однако Верховный суд отменил решение апелляции и восстановил регистрацию "Теленавигатора" как плательщика единого налога.

В решении Верховного суда указано: регистрация плательщика единого налога является бессрочной и может быть отменена только в случаях, прямо предусмотренных законом. Налоговая же не предоставила достаточных доказательств того, что деятельность компании не соответствует условиям упрощенной системы.

Эти решения Верховного суда могут стать основой для других провайдеров, которые оспаривают действия ГНС, особенно учитывая то, что судебная практика пока не на стороне налоговой.

Сколько именно интернет-провайдеров 1 октября 2024 года были принудительно переведены на общую систему налогообложения, и сколько из них уже возвращены обратно, ГНС не сообщила. В ответе на запрос ЭП ведомство отметило, что закон "О доступе к публичной информации" не обязывает его предоставлять такие данные по отдельному виду предпринимателей.

По оценкам Офиса эффективного регулирования, более 65% участников рынка до октября 2024 года работали на едином налоге. Впрочем, выглядит так, что даже если налоговики проиграют все суды, дальнейшее развитие событий вокруг провайдеров и единого налога может оказаться не благоприятным для этого бизнеса.

Мотивация не только в законе

В конфликте между ГНС и интернет-провайдерами уже появились публичные комментарии со стороны отдельных игроков и чиновников. В частности, свою позицию высказал глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.

31 июля 2024 года он опубликовал колонку, в которой призвал интернет-провайдеров из "серого" сектора перейти к легальному ведению бизнеса. По его словам, провайдеры пользуются "серыми" схемами, из-за чего государство ежегодно недополучает более 3 млрд грн налогов.

По словам Гетманцева, суть этих схем заключается в том, что некоторые крупные провайдеры маскируют свой реальный масштаб, разделяя деятельность на десятки мелких ФОПов или предприятий на упрощенной системе.

В той же колонке он намекнул на двух операторов - "Т" и "Л", которые якобы имеют по 288 и 80 юрлиц соответственно. Издание Forbes предположило, что речь идет о Triolan и Lanet, поскольку их отчетность перед телеком-регулятором либо отсутствует, либо значительно ниже реальных объемов обслуживаемых клиентов.

На проблему использования схем через ФОПов также обращали внимание представители крупных игроков рынка, в частности коммерческий директор "Укртелекома" Игорь Яремчук и СЕО DVL (объединение "Датагруп", "Воля" и lifecell) Михаил Шелемба.

Читайте также: lifecell в шаге от продажи французскому миллиардеру Ксавье Ньелю: подробности крупнейшего соглашения времен большой войны

Собеседники ЭП на телеком рынке, которые всегда работали на общей системе, выражают недовольство количеством провайдеров в Украине, объясняя, что избыток обусловлен схемой с ФЛП. Они считают, что отмена упрощенной системы налогообложения для провайдеров должна способствовать уменьшению их количества на рынке и созданию равных условий для всех игроков, что приведет к консолидации рынка и поглощению мелких компаний.

"На этом рынке не может быть тысячи провайдеров. За десять лет мы должны дойти, если не до десятков, то нескольких сотен", - отметил ЭП топ-менеджер одной из компаний.

По данным Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставления услуг почтовой связи (НКЭК), по состоянию на конец третьего квартала 2024 года в Украине работало 3383 провайдеров фиксированного интернета.

"Последние 15 лет наблюдается тенденция, когда крупные игроки активно продвигают инициативы, которые могут усложнить работу меньшего бизнеса. Они открыто заявляют о своей позиции, и в результате это создает условия, в которых малым провайдерам становится труднее конкурировать" - рассказывает Савчук из ИнАУ.

В то же время представители профильных ассоциаций, участники рынка, которые работали на едином налоге, и НКЭК также не поддерживают позицию ГНС. Параллельно профильные ассоциации обратились к народным депутатам с просьбой законодательно восстановить право интернет-провайдеров быть плательщиками единого налога третьей группы.

Кроме того, малые провайдеры выступили с инициативой и подали электронную петицию на сайте Кабмина с запросом сохранить упрощенную систему налогообложения для компаний в сфере электронных коммуникаций. Петиция набрала необходимое количество - более 25 тыс. подписей. Однако в ответе премьер-министра Дениса Шмыгаля прозвучала лишь общая формулировка: вопрос, мол, находится на стадии проработки исполнительными органами.

Читайте также: Все операторы запустили VoWiFi: как новая технология меняет связь во время отключений

В сентябре 2024 года Минцифры создало рабочую группу, чтобы найти компромисс в вопросе налогообложения интернет-провайдеров. В нее пригласили представителей Министерства финансов и парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. Основная задача группы - найти решение, которое позволило бы малым провайдерам оставаться на упрощенной системе налогообложения.

Впрочем, аргументы о том, что не стоит всех на рынке стричь под одну гребенку, результатов не дали. "Мы просим власть урегулировать этот вопрос на законодательном уровне, чтобы избежать неоднозначной трактовки закона. Мы даже готовы платить больше, оставаясь на упрощенной системе. Но, к сожалению, во власти наши предложения пока не готовы воспринимать", - рассказывает владелец интернет-провайдера Elite-Line из Краматорска Николай Кучерук.

По его словам, многие даже не стали судиться - просто закрыли бизнес. Для многих это стало моральным пределом. Люди не выдержали давления, и отрасль потеряла опытных специалистов.

Это еще не конец

В ГНС считают, что история с отменой упрощенной системы налогообложения для интернет-провайдеров не завершена, даже если решение в пользу провайдеров подтверждает Верховный суд.

По словам источников ЭП, во власти рассматривают другие инструменты влияния. К провайдерам могут прийти с проверками другие органы, кроме налоговой службы, в частности Бюро экономической безопасности. Проверки могут касаться связей между ФОПами внутри компаний: кто конечный бенефициар, какие у них общие клиенты, счета, адреса и другие признаки сотрудничества.

Общение с представителями власти наталкивает на вывод, что среди чиновников сформировалось убеждение: почти все игроки рынка пользуются одними и теми же схемами. Рано или поздно, по мнению чиновников, эти схемы придется привести в "порядок", как его видит государство. Если это не сделает налоговая через суды, это могут сделать другие органы.

Для провайдеров это означает, что давление не закончится. Предложения от самих игроков рынка - увеличить налоговые отчисления, изменить законодательство или перейти на более прозрачные правила - со стороны государства остаются без внимания.

В марте 2025 года Гетманцев заявил, что благодаря детенизации интернет-провайдеры в прошлом году уплатили более миллиарда гривен налогов. Однако сами провайдеры связывают рост поступлений не с отменой упрощенной системы, а с повышением зарплат работникам для выполнения условий бронирования от мобилизации.

Часть компаний предупреждает: переход на общую систему налогообложения не только не увеличит поступления в бюджет, а может даже уменьшить их - по сравнению с тем, что они платили по "упрощенке".

Проблему использования ФОПов признают сами провайдеры: и большие, и малые. Но вместо индивидуального подхода государство выбрало вариант "всех под одну линейку". В итоге - переход на общую систему усложняет жизнь в первую очередь малым игрокам. Им приходится увеличивать бухгалтерский штат, нести дополнительную финансовую нагрузку и тратить больше времени на отчетность.

Отдельный вопрос - мотивация крупных игроков. По словам собеседников ЭП среди крупных игроков на телеком рынке, они заинтересованы в том, чтобы рынок был более "прозрачным", что может стать одним из факторов для поглощения меньших компаний.

Например, "Киевстар" еще в 2024 году купил небольшого интернет-провайдера в Борисполе с базой около 20 тысяч абонентов, чтобы протестировать все этапы интеграции телеком- или инфраструктурного бизнеса, а также рассматривает еще несколько вариантов по покупке фиксированных операторов, рассказывал ЭП президент мобильного оператора Александр Комаров.

Таким образом, даже несмотря на большое количество выигранных судов против ГНС, ситуация не завершена. Что в итоге будет с телеком-рынком в Украине - вопрос остается открытым.