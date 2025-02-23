Американский бизнес в Украине не будет гарантировать безопасность - Зеленский

Президент отметил, что одно наличие американского бизнеса в Украине не будет гарантировать безопасности.

Об этом он заявил во время пресс-конференции.

"Есть логика в США. Если мы заходим туда в эти объекты, где есть минералы - это гарантии безопасности, русские туда не пойдут, потому что это наш бизнес, наши компании.

Все было бы хорошо, если бы перед вторжением на оккупированных территориях не работали американские компании. Это не дает 100% гарантий, что русские не придут туда, куда они уже приходили", - сказал Зеленский.

Он добавил, что предложения об американском контингенте должны быть на столе переговоров.

"У меня логика следующая. Если вы считаете, что экономическое соглашение является частью гарантий безопасности, то почему вам там где будет ваш бизнес не развернуть военный контингент", - добавил Зеленский.

Президент отметил, что предложил эту концепцию американцам, но пока не получил ответа.

Напомним:

Соглашение между США и Украиной предусматривает создание коммерческого фонда, в котором США будут иметь 100% контроль, а Украина будет выделять на него средства. ЭП узнала детали