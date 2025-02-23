"Я не збираюсь визнавати борг": Зеленський про угоду із США

Президент Украины отметил, что он не собирается признавать Соглашение, по которому Украина будет должна Соединенным Штатам 500 миллиардов долларов.

Об этом он сказал во время пресс-конференции.

Зеленский отметил, что условия США по соглашению о недрах имели характер долга, который Украина должна была выплатить США.

"Я знаю, что у нас было 100 (миллиардов долларов от США - ред.) и я не собираюсь признавать 500, кто бы что ни говорил", - отметил Зеленский

Он также добавил, что не хочет признавать 100 миллиардов обязательств, ведь не считает финансовую помощь от США долгом.

Зеленский добавил, что условия соглашения о недрах с США обязывают Украину возвращать вдвое больше средств, чем США дадут Украине. Он сравнил помощь Украине с Израилем, отметив несправедливый подход к Украине.

"Я не подписываю то, что будут выплачивать десять поколений украинцев", - подчеркнул Зеленский.

Напомним:

Соглашение между США и Украиной предусматривает создание коммерческого фонда, в котором США будут иметь 100% контроль, а Украина будет выделять на него средства. ЭП узнала детали