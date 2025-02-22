100% финансового интереса у США: Украина получила новую редакцию соглашения по недрам

Соглашение между США и Украиной предусматривает создание коммерческого фонда, в котором США будут иметь 100% финансового интереса, а Украина будет выделять на него средства.

Об этом говорится в тексте соглашения, актуальном на вечер 21 февраля, который есть в распоряжении ЭП.

Документ должны подписать министр иностранных дел Украины Андрей Сибига и Госсекретарь США Марко Рубио.

Согласно проекту договора, Украина и США создают коммерческий инвестиционный фонд реконструкции, в котором США будут сохранять 100% финансового интереса. Украина и Соединенные Штаты будут управлять им совместно.

Предполагается, что Фонд будет способствовать увеличению прямых иностранных инвестиций в Украину минимум вдвое на каждый внесенный доллар. Целью определено возвращение ВВП Украины до уровня конца 2021 года.

Инвестиционный Фонд будет получать 50% доходов с украинских минеральных и нефтегазовых ресурсов (за вычетом фактических расходов) для реинвестирования в украинскую экономику (добывающая и перерабатывающая инфраструктура, порты и прочее).

Кроме этого, проект соглашения предусматривает перенаправление доходов из других украинских источников, которые будут определены правительствами Украины и США.

Поступления с объектов, которые на момент подписания соглашения были оккупированы Россией могут превышать 50% в случае деоккупации.

Взносы украинских доходов в фонд будут продолжаться до момента достижения суммы, о которой договорятся правительства. Вся некредитная финансовая помощь США, которая поступит в Украину после подписания соглашения будет увеличивать порог взносов из украинских доходов.

США, согласно тексту, намерены взять финансовое обязательство по помощи Украине на сумму, которую определят отдельно.

Соглашение о фонде не будет противоречить другим международным обязательствам Украины, а также будущей интеграции в ЕС или другие объединения.

Украина и США обязуются немедленно начать разработку отдельного соглашения, которое определит детали будущего Фонда.

Ответственными за подготовку будущего соглашения со стороны Украины будет Министерство экономики.

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Напомним:

Для обсуждения экономического партнерства с Украиной 13 февраля в Киев прибыл министр финансов США Скотт Бессент. Тогда Зеленский заявил, что США передали Киеву первый проект "соглашения о партнерстве", которое предусматривает инвестиции в полезные ископаемые Украины в обмен на дальнейшую помощь.

По данным СМИ, администрация Трампа предложила Украине предоставить США 50% собственности на редкоземельные полезные ископаемые страны, однако Зеленский отказался подписывать документ.

15 февраля Зеленский заявил, что Украина не отказывается от соглашения о недрах, анонсированного президентом США Дональдом Трампом, но пока документ не готов к подписанию.

20 февраля президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Украина сорвала соглашение по редкоземельным полезным ископаемым.