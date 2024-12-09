Опять пенсионная реформа: как изменится расчет выплат и сколько нужно будет накапливать на старость?

Что случилось?

Министерство социальной политики обнародовало законопроект о пенсионной реформе, который планируют согласовать и направить на рассмотрение парламента уже в ближайшее время. Заложенные в нем нормы предусматривают радикальное обновление пенсий.

Реформа первого, солидарного, уровня пенсионной системы назрела давно. В правительстве давно обратили внимание на то, что люди, имеющие идентичный трудовой стаж, в течение которого получали одинаковые зарплаты, однако выйдя на пенсию в разные годы, имеют отличные размеры пенсионных выплат. Иногда разница достигает 50%.

Кроме этого в правительстве планируют ввести долгожданный второй уровень пенсионной системы - обязательные накопительные пенсии. Эту возможность в законодательстве предусмотрели более 20 лет назад, но до сих пор все попытки провести такую реформу оказывались неудачными.

В случае, если задуманное Минсоцполитики удастся, в Украине заработает трехуровневая пенсионная система, а на старости украинцы смогут претендовать на выплаты, размер которых будет превышать половину их зарплаты. По крайней мере, так обещают авторы законопроекта.

Кроме этого, в результате реформы из солидарного уровня должны убрать численные надбавки, а процесс расчета пенсии максимально упростить.

Как измениться солидарная пенсия?

Предложенная правительством реформа предусматривает радикальное обновление солидарного уровня пенсионной системы. Выплата будет состоять из двух компонентов: страховой (сейчас получают пенсионеры в Украине) и базовой пенсии.

Последняя будет обязательной и одинаковой для всех пенсионеров. Расчет страховой составляющей в рамках реформы существенно обновят: вместо громоздких формул введут бальную систему, многочисленные надбавки и "дотяжки" (надбавки, чтобы размер выплат составлял гарантированный Конституцией прожиточный минимум) исчезнут, а спецпенсии вообще выведут "за скобки" солидарного уровня.

Требования для получения пенсий менять не будут. Для выхода на заслуженный отдых необходимо иметь 35 лет трудового стажа (в случае выхода на пенсию в 60 лет) или по крайней мере 15 лет стажа (для выхода на пенсию в 65 лет).

Вместе с этим, государство позволит выйти на пенсию лицам, которые в 65 лет не имеют достаточно трудового стажа, но накопили определенное количество баллов (при них ниже).

Что такое базовая пенсия?

Базовая пенсия - это составляющая солидарной пенсии, которую будут начислять всем пенсионерам. Она будет своеобразным минимальным размером пенсии, который государство будет выплачивать в любом случае и к которому будут добавлять часть пенсионной выплаты, которая зависит от стажа гражданина.

Размер базовой пенсии будет одинаковым для всех пенсионеров - 30% от минимальной зарплаты после вычета из нее налогов.

- 6160 грн). Если пенсионная реформа заработает в 2025 году, то размер базовой пенсии составит 1848 грн (минимальная зарплата - 8000 грн, а после уплаты налога на доходы физических лиц и нового военного сбора

Как изменится расчет страховой пенсии?

Страховая пенсия - это часть солидарного уровня, которая зависит от трудового стажа пенсионера и размера зарплаты, который он получал. У всех ее размер есть и будет разным.

В рамках реформы расчет размера страховой выплаты полностью пересмотрят. Вместо сложных и запутанных формул внедрят систему баллов.

Проще говоря, размер пенсионной выплаты будет зависеть от количества заработанных в течение трудовой деятельности баллов. Их человек будет получать каждый месяц, в течение которого был официально трудоустроен (и работодатель осуществлял за него взносы в Пенсионный фонд).

Когда придет время выходить на пенсию, то размер страховой выплаты будут определять, умножив сумму заработанных за всю трудовую деятельность баллов на стоимость одного балла.

Стоимость пенсионного балла будут пересматривать ежегодно в марте. Такой подход заменит традиционную индексацию пенсий, ведь увеличивая стоимость балла государство автоматически будет увеличивать размеры пенсионных выплат. И это должно решить еще одну проблему пенсионной системы.

Сейчас индексация осуществляется на сумму, которая отражает половину роста средней зарплаты и половину индекса инфляции. Это означает, что в периоды, когда экономика развивается стабильно, а инфляция низкая, пенсии растут меньше, чем зарплаты. Привязка к стоимости балла решит эту проблему, поскольку его цена будет зависеть исключительно от размера средней зарплаты.

Как будет работать бальная система?

В случае, если размер вознаграждения превышает среднюю зарплату в Украине, то количество баллов увеличивается пропорционально. И наоборот - если меньше, то баллов будет пропорционально меньше.

Например, лицо трудоустроено официально, а его зарплата составляет 30 тыс. грн. По данным Пенсионного фонда, средняя зарплата в сентябре 2024 года составляла 18020,86 грн. Если бы новая система расчета страховой пенсии уже действовала, то по показателю средней зарплаты ему начислили бы 10 баллов. Однако, поскольку у лица зарплата в 1,664 раза выше, то и количество баллов будет пропорционально больше и составит 16,64.

Другой пример: в сентябре работник получал минимальную зарплату - 8000 грн. Следовательно, за такой месяц ему начислят лишь 4,44 пенсионного балла (потому что 8000 грн это лишь 44,4% от средней зарплаты в Украине).

Поскольку для выхода на заслуженный отдых необходимо иметь не менее 35 лет трудового стажа, то человек, который всю жизнь получал среднюю зарплату, заработает 4200 баллов. Эта цифра превратится в своеобразный эталон, который будет использоваться для расчета стоимости одного балла. Минимальное их количество, которое даст право на получение выплат по возрасту (при наличии необходимого стажа) - 1440 баллов.

Стоимость пенсионного балла будут рассчитывать раз в год. Для этого произведение средней зарплаты за предыдущий год и коэффициента 0,3 будут делить на 4200. Например, для 2024 года стоимость пенсионного балла, рассчитанная по этой формуле, составляла бы примерно 1,02 грн.

Для того, чтобы рассчитать размер страховой пенсионной выплаты нужно умножить количество заработанных баллов на стоимость одного.

Например, если лицо, получающее зарплату 30 тыс. грн, в течение всей трудовой деятельности получало зарплату, которая всегда примерно одинаково соотносилась со средней зарплатой по стране, то за 35 лет стажа оно могло накопить примерно 6990 баллов. По новой системе размер страховой части солидарной пенсионной выплаты этому лицу в 2024 году составил бы 7130 грн.

Другой пример - человек, который всю жизнь получал зарплату, которая составляла примерно 44% от средней зарплаты по стране (минималку). За 35 лет трудовой деятельности он мог накопить 1865 баллов, а размер его страхового компонента солидарной пенсии составил бы около 1902 грн.

Понятно, что эти примеры максимально упрощены. При расчете пенсии государство будет принимать во внимание размер зарплаты, которую получал будущий пенсионер, в течение каждого месяца официального трудоустройства и сравнивать эти данные со средней по стране.

Пенсионный фонд уже занимается этим, когда считает размер выплат. В текущей пенсионной формуле государство рассчитывает коэффициенты зарплаты человека за каждый месяц его работы, деля зарплату будущего пенсионера на среднюю зарплату по стране.

Как будут рассчитывать размер солидарной пенсии?

Вернувшись к примерам, размер солидарной пенсии лица с зарплатой 30 тыс. грн по новым правилам составил бы 8978 грн, а лица с минималкой - 3750 грн.

Важно. Количество начисленных баллов, а следовательно и размер выплаты, будет иметь определенные ограничения. В Украине на законодательном уровне закреплен максимальный размер ЕСВ - 22% от 15 минимальных зарплат. То есть, если лицо получает зарплату, превышающую 15 минималок (сейчас 120 тыс. грн), то работодатель в любом случае заплатит за него ЕСВ в сумме 26400 грн (22% от 120 тыс. грн).

Учитывая это ограничение, максимальное количество пенсионных баллов будет рассчитываться из той суммы, с которой был уплачен ЕСВ. Иными словами, даже если зарплата лица превышает 15 минимальных зарплат, то государство ему начислит пенсионных баллов только за 15 минималок.

Что с теми, кто уже получает пенсию?

Вместе с этим, исчезнут все нестатусные доплаты, которыми государство сейчас увеличивает размер выплаты преимущественно наименее состоятельным пенсионерам. Например, доплата за сверхурочный стаж, доплата к минимальному размеру пенсии, возрастная доплата и тому подобное. По новой формуле, все эти надбавки уже фактически включены в расчет пенсионной выплаты, поэтому в них нет необходимости.

Другие доплаты - за определенный статус лица или особые условия труда - выведут из пенсионной системы и переложат на государственный бюджет.

Ожидается, что после реформы размеры солидарных пенсий вырастут для 80% украинских пенсионеров. Если пересчитанная по новым правилам пенсия окажется меньше, чем раньше, то ее размер уменьшать не будут.

Что такое накопительный уровень пенсий?

Его предусмотрели в законодательстве еще в далеком 2003 году, однако с тех пор все попытки его реально ввести были неудачными. Последний раз такую попытку пытались сделать в Министерстве финансов в 2021 году - за несколько месяцев до начала большой войны.

Особенностью второго уровня является индивидуальный характер взносов. Если на солидарном уровне выплаты осуществляют из "общего котелка", в который делают взносы граждане трудоспособного возраста, то на накопительном, размер будущих выплат зависит исключительно от того, сколько лицо само себе отложило на старость.

В рамках реформы каждому работающему украинцу откроют индивидуальные пенсионные счета, которые ежемесячно будут пополнять работодатели и государство. Накопительный фонд, который будет управлять этими средствами, будет инвестировать их для того, чтобы уберечь от инфляции и приумножить.

В отличие от взносов в солидарный пенсионный фонд (которые сразу же тратятся на выплату действующим пенсионерам) средства в накопительном будут оставаться в собственности лица. Например, их можно будет передавать по наследству.

Доступ к накопительным взносам откроется лишь после выхода на пенсию, то есть в 60 лет при наличии 35 лет трудового стажа.

Каждый сможет выбрать, как именно получать свои накопленные взносы: в виде пожизненной пенсии или же пенсии на определенный срок. Первый вариант предусматривает, что выплаты будут осуществляться до самой смерти человека, как и пенсии с солидарного уровня. При втором варианте лицо само установит период, в течение которого хочет получать пенсию (например, 10 или 15 лет).

В случае пожизненной пенсии право на передачу по наследству накопленных взносов будет сохраняться лишь в течение 10 лет, а в случае пенсии на определенный срок такое право будет сохраняться в течение всего периода выплат. Однако, если пенсионер переживет установленный период, то выплаты прекратятся.

Размер пенсионной выплаты из накопительного фонда будет составлять не менее половины прожиточного минимума. Если человек присоединится ко второму уровню пенсионной системы слишком поздно и еще не успеет накопить достаточно средств для таких выплат, то он сможет получить все свои сбережения единовременным платежом или направить их на солидарный уровень (приобретя пенсионные баллы).

Как отмечают в Минсоцполитики, государство создаст специальный фонд, который будет гарантировать пенсионные накопления граждан (по примеру Фонда гарантирования вкладов для банков).

Где будут храниться пенсионные взносы?

Начиная с четвертого года у граждан появится право перенести свои пенсионные сбережения на счета частных компаний, которые авторизуются для участия во втором уровне. Это могут быть как негосударственные пенсионные фонды (НПФ), так и компании по страхованию жизни или банки.

Негосударственные операторы пенсионных накоплений смогут конкурировать за вкладчиков, предлагая различные инвестиционные стратегии. Например, более рисковые будут предусматривать более высокую доходность, зато более консервативные будут более надежными, хоть и будут приносить меньшую доходность.

Направления инвестирования пенсионных средств будет ограничивать законодательство. Вероятно, они не будут отличаться от направлений инвестиций НПФ, которые уже работают на рынке - преимущественно это государственные облигации, банковские депозиты, акции и облигации частных предприятий, драгоценные металлы и недвижимость.

Сколько надо будет откладывать на пенсию?

В первый год после реформы взнос в накопительный фонд составит 2-3% от зарплаты: по 1% за счет соответствующего уменьшения ЕСВ и НДФЛ, а еще 1% - добровольный взнос работника. Правда, последний добровольным является лишь условно, ведь будет взиматься автоматически, однако работник будет иметь право от него отказаться. Для этого нужно будет пройти определенные бюрократические процедуры.

В дальнейшем размеры взносов за счет НДФЛ, ЕСВ и размер добровольного взноса работника будут расти: на второй год до 2% (то есть, общий взнос на накопительный счет составит до 6%), а на третий год - до 3% (до 9%).

С четвертого года после начала реформы обязательным останется только взнос за счет ЕСВ - 3%. Однако в случае, если работник изъявит желание добровольно уплачивать взнос в накопительный фонд со своей зарплаты, то государство будет дублировать его и переводить на накопительный счет аналогичную сумму, но не более 3% от зарплаты.

Предложение дублировать из госбюджета взнос работника было и в предыдущем законопроекте о введении накопительных пенсий. Тогда Минфин оценивал, что каждый процент такой доплаты может стоить государству 22 млрд грн.

Какой может быть цена такой доплаты сейчас сказать сложно, ведь по сравнению с 2021 годом демографическая ситуация в Украине изменилась - как из-за миграции украинцев за границу, так и из-за мобилизации, которая частично "отбелила" рынок труда.

Что будет со спецпенсиями?

"Размер дополнительных государственных социальных выплат к пенсии для каждой отдельной категории лиц будет устанавливаться как процент от базовой величины, размер которой на старте реформы будет эквивалентен размеру прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность", - говорится в пояснительной записке к законопроекту о пенсионной реформе.

Читайте также: Как получать заоблачные пенсии без ограничений? Инструкция от прокуроров и судей

В дальнейшем правительство планирует обеспечивать оплату спецпенсий и надбавок посредством создания профессиональных пенсионных фондов. Например, повышенные размеры пенсий бывших прокуроров или работников правоохранительных органов можно было бы обеспечить благодаря дополнительным взносам в соответствующие профессиональные накопительные фонды.

Финансирование надбавок за особые условия труда (так называемые списки №1 и №2) планируют переложить на работодателей, которые будут осуществлять дополнительные страховые платежи за своих сотрудников. Это должно стимулировать таких работодателей улучшать условия труда, ведь в таком случае будет уменьшаться и размер взносов за работников..

Когда заработает и сколько будет стоить реформа?

Проведение реформы потребует дополнительного ресурса. Во-первых, после обновления законодательства ожидается, что размер большинства солидарных пенсий возрастет, что потребует дополнительных расходов из Пенсионного фонда.

Во-вторых, после введения накопительного уровня пенсий сократятся поступления как в бюджет ПФУ, так и в государственный бюджет.

По предварительным оценкам Минсоцполитики, проведение реформы требует не менее 14-20 млрд грн в первый год. Как ни странно, однако государство пока имеет возможности профинансировать эти расходы.

В частности, из-за масштабной мобилизации поступления взносов в Пенсионный фонд существенно выросли и сейчас он впервые за долгое время работает без дефицита. Но это не единственная предпосылка для проведения реформы.

"Мы понимаем, что эти поступления (ЕСВ с зарплат военных - ЭП) не являются системными. Поэтому мы работали и продолжаем работать над созданием фискального пространства для пенсионной реформы", - пояснила заместитель министра социальной политики Дарья Марчак.

В частности, в 2025 году правительство начнет ограничивать выплаты тех спецпенсионеров, которые через суды добились назначения пенсий, превышающих максимально допустимые 10 прожиточных минимумов. Для этого большие пенсии будут умножать на специальный коэффициент, размер которого установит Кабинет министров.

Еще один источник дополнительного ресурса - выплаты лицам, которые через суды добились назначения "чернобыльских" доплат в размерах, кратных минимальной зарплате. С 2025 года их будут осуществлять только тем лицам, которые проживали в зоне радиоактивного загрязнения сразу после катастрофы на ЧАЭС. То есть те, кто переехал в загрязненную зону в последние несколько лет и через суд завоевал надбавку, потеряют на нее право.

Еще около 11 млрд грн государство планирует забрать со счетов пенсионеров-переселенцев, если по таким счетам не происходило движения средств в течение последних 12 месяцев. Об этом ЭП писала накануне.

Учитывая то, что Минсоцполитики повышает адресность социальных выплат благодаря верификации их получателей, вероятно, что ресурс на проведение реформы уже в 2025 году найти удастся.

Есть ли поддержка?

Схоже, что на этот раз ни Минфин, ни международные партнеры не будут противодействовать изменениям. Так, собеседник ЭП в правительстве утверждает, что эксперты Всемирного банка даже помогали разрабатывать реформу. Позиция МВФ по ней зависит от того, удастся ли Минсоцполитики договориться с Минфином.

И пока выглядит так, что последний не будет выступать против.

"Надо понимать, что такого типа реформы не бывают фискально нейтральными. Сейчас правительство работает и с МВФ, и со Всемирным банком. Я надеюсь, что это позволит как минимум отсрочить фискальные риски для бюджета в части внедрения этой реформы. Но в том, что ее надо поддержать, у меня нет сомнений", - пояснил ЭП министр финансов Украины Сергей Марченко.