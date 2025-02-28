С 1 марта кассы в Украине обязаны выдавать новые чеки: переходного периода не будет

Министерство финансов Украины напомнило о введении с 1 марта 2025 года новых требований к форме и содержанию фискальных чеков. Переходный период больше не будет продлен, несмотря на призывы бизнеса.

Об этом сообщается на сайте министерства.

Одним из ключевых источников информации для новой системы должны быть расчетные документы по новой форме, в которых уже должен указываться уникальный идентификатор электронной марки акцизного налога или серийный номер электронной марки акцизного налога, которые до внедрения новых требований в расчетных документах не указываются.

Чеки, выданные по форме, действовавшей ранее, не будут считаться расчетным документом. Использование старого формата чеков будет считаться нарушением законодательства.

Новые чеки планировали внедрить с 1 января 2025 года, но Минфин по просьбе бизнеса отложил введение новых форм на два месяца.

Напомним:

В начале февраля бизнес обратился в Министерство финансов с просьбой еще на шесть месяцев продлить переходный период для корректного внедрения новых требований к форме и содержанию фискальных чеков.