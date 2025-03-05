Будет непросто: японское агентство хочет заменить USAID в некоторых украинских проектах

Японское агентство по международному сотрудничеству (JICA) рассмотрит возможность финансирования тех программ в сфере энергетики и инфраструктуры в Украине, за которые ранее отвечало Агентство США по международному развитию (USAID).

Об этом заявил глава украинского офиса JICA Хидеки Мацунага на V украинско-японском форуме, передает Укринформ.

Мацунага рассказал, что подходы USAID и JICA несколько отличаются, поэтому будет непросто подхватить определенные программы, которые внедряло USAID, в частности в правовой сфере, а также напрямую финансировать гражданское общество.

"Но мы хотели бы увидеть, какие пробелы возникли в энергетическом секторе, и попытаться максимально, насколько возможно, их заполнить.

Конечно, у нас есть определенные бюджетные ограничения, но мы хотели бы делать больше. Безусловно, мы должны серьезно подумать об энергетической отрасли и инфраструктуре, и мы будем рассматривать эти отрасли", - подчеркнул Мацунага.

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Напомним:

Администрация президента США в первые дни работы приостановила финансирование международной помощи через агентство USAID - которое Трамп, по его словам, хочет ликвидировать.

Советник президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Майк Волц не считает, что отказ от зарубежной гуманитарной помощи приведет к тому, что Штаты уступят Китаю и России контроль на мировой арене.