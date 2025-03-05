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Компании из США приобрели ключевые порты вокруг Панамского канала

Артур Крыжный — 5 марта, 09:00
Компании из США приобрели ключевые порты вокруг Панамского канала
Getty Images

BlackRock договорилась о покупке двух крупных портов на Панамском канале у их владельца из Гонконга за 22,8 миллиарда долларов на фоне давления со стороны Дональда Трампа, который заявлял о чрезмерном влиянии Китая на стратегический водный путь.

Об этом пишет газета Financial Times.

Согласно договору, гонконгская компания CK Hutchison продаст бизнес консорциуму, в который входят BlackRock, Global Infrastructure Partners и Terminal Investment Limited. Они получат 90% акций компании, владеющей и управляющей двумя портами в Панаме.

Трамп неоднократно заявлял, что "Китай контролирует Панамский канал", а в начале года даже пригрозил "вернуть его" под американское управление. Его администрация также требовала от Панамы уменьшить влияние Китая на канал.

Кроме панамских портов, соглашение также предусматривает продажу 80% акций портовых дочерних компаний CK Hutchison, которые управляют 43 портами в 23 странах, в частности в Великобритании, Германии, Юго-Восточной Азии, на Ближнем Востоке, в Мексике и Австралии.

Остальные 20% акций останутся в собственности портового оператора PSA, который принадлежит суверенному фонду Сингапура Temasek.

CK Hutchison ожидает получить более 19 миллиардов долларов наличными в результате сделки, включая погашение части акционерных займов. Рыночная капитализация компании составляет 19 миллиардов долларов США.

После объявления сделки акции CK Hutchison выросли на 22% во время утренних торгов в Гонконге.

Победа Трампа на выборах в ноябре и его призывы вернуть Панамский канал под контроль США подтолкнули CK Hutchison к решению продать порты.

Генеральный директор BlackRock Ларри Финк проинформировал высокопоставленных чиновников администрации Трампа, в частности самого президента, чтобы заручиться их поддержкой сделки. По словам двух источников, консорциум не пошел бы на этот шаг, если бы не был уверен в одобрении сделки со стороны американского правительства.

Напомним:

В своей речи на инаугурации, говоря о внешней политике, Трамп пообещал вернуть контроль над Панамским каналом, который "эксплуатирует Китай", а также переименовать Мексиканский залив в Американский залив.

Президент Панамы Хосе Рауль Мулино в ответ на позицию американского президента Дональда Трампа "вернуть" Панамский канал заявил, что ключевой водный путь останется под контролем Панамы.

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