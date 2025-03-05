РФ ударила по еще одному энергообъекту в Одесской области
Вечером 4 марта россияне в четвертый раз за две недели ударили по очередному энергообъекту ДТЭК в Одесской области.
Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.
"Вчера вечером враг атаковал еще один энергетический объект ДТЭК в Одесской области. Это уже четвертый удар по энергосистеме региона за две недели", - говорится в сообщении.
В то же время, энергокомпания не сообщила, о каком энергообъекте идет речь и какова степень разрушения.
"Как только энергетики получат разрешение от спасателей, начнут аварийно-восстановительные работы", - добавили в энергокомпании.
Напомним:
Вечером 19 февраля Россия снова атаковала Одессу ударными беспилотниками, пострадал человек, есть повреждения.
Отмечалось, что из-за атаки без электроснабжения остались около пяти тысяч жителей одного из районов Одессы.
Россия вторую ночь подряд продолжала энерготеррор Одесской области, ударив по энергообъекту ДТЭК.
4 марта российские военные снова атаковали энергетический объект ДТЭК в Одесской области.