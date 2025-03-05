Курс украинских акций подскочил на фоне новостей о примирении Зеленского и Трампа

Курсы украинских акций на Варшавской фондовой бирже подскочили на фоне новостей о примирении между президентами Украины и США и о возможности скорых мирных переговоров.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что индекс WIG-Ukraine на 13:15 по Киеву поднялся на 12,96% - до 579,38 пунктов.

Согласно данным WSE, курс акций Milkiland подскочил на 23,58%, агрохолдингов "Агротон" и "ИМК" - на 19,78% и 23,58%, KSG-Agro - на 11,94%, крупнейшего в стране производителя сахара "Астарты" - на 7,99%. Акции компании Coal Energy выросли в цене на 15,67%.

Кроме того, на 7,24% подорожали акции крупнейшего украинского производителя масла "Кернел", которые не входят в состав индекса из-за малого free-float.

На Лондонской бирже курс акций крупнейшего украинского производителя курятины агрохолдинга МХП вырос на 3,63%, тогда как акций горно-рудной компании Ferrexpo - на 6,93%.

На рынке еврооблигаций Украины котировки выросли на 2-6%: евробонды с погашением в 2029 году котируются по 70,13% от номинала, в 2036 - по 56,02%.

ВВП-варранты также подорожали на 0,13% - до 77,95% от условной стоимости.

Напомним:

4 мартаукраинские акции на Варшавской фондовой бирже (WSE), которые 3 марта обвалились на 15,3% после конфликта между президентами Украины и США, продолжили терять стоимость на фоне приостановления военной помощи.



