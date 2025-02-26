РФ ударила по энергообъекту ДТЭК в Днепропетровской области
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Во время массированной атаки Россия ударила по энергообъекту ДТЭК в Днепропетровской области.
Об этом сообщает пресс-служба энергокомпании.
"РФ продолжает энергетический террор. Сегодня во время массированной атаки российские оккупанты попали в объект ДТЭК в Днепропетровской области", - говорится в сообщении.
В то же время в энергокомпании не называют, какой именно объект пострадал от обстрела и не указывает степень разрушения.
В ДТЭК отметили, что прилагают усилия, чтобы как можно быстрее восстановить работу энергообъекта.
Напомним:
С вечера 25 февраля россияне атаковали Украину 177-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов; 110 дронов удалось уничтожить, еще 66 были локально потеряны.