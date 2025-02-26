Госдолг Украины превысил 7 триллионов

Государственный и гарантированный государством долг Украины в январе 2025 года увеличился на 87,03 млрд грн до 7, 07 трлн грн.

Об этом сообщает Министерство финансов.

В частности, по состоянию на 31 января 2025 года государственный и гарантированный государством долг Украины составил 7,07 трлн грн, или 168,99 млрд долл США.

В течение января 2025 года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины увеличилась в гривневом эквиваленте на 87,03 млрд грн и в долларовом эквиваленте государственный и гарантированный государством долг увеличился на 2,93 млрд долл США.

Государственный и гарантированный государством внешний долг составил 5,14 трлн грн (72,74% общей суммы), или 122,9 млрд долл США; государственный и гарантированный государством внутренний долг - 1,93 трлн грн (27,26%), или 46,07 млрд долл США.

Государственный долг Украины составлял 6,78 трлн грн (95,91 % общей суммы государственного и гарантированного государством долга), или 162,08 млрд долл. США.

Гарантированный государством долг Украины составил 289,08 млрд грн (4,09%), или 6,91 млрд долл США.

Напомним:

Сумма государственного и гарантированного государством долга Украины в течение 2024 года увеличилась на 1461,3 млрд грн, в долларовом эквиваленте - на 20,74 млрд долл США.