В некоторых регионах Украины начались отключения света
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В Одесской и Днепропетровской областях облэнерго вынужденно применяют отключения света из-за сетевых ограничений в результате обстрелов РФ.
Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".
"Из-за последствий обстрелов энергообъектов в Одесской и Днепропетровской областях облэнерго вынужденно применяют отключения, обусловленные сетевыми ограничениями", - говорится в сообщении.
Сейчас продолжаются ремонтные работы и энергетики прилагают усилия, чтобы восстановить электроснабжение потребителей.
В то же время в энергокомпании призвали всех украинцев экономно потреблять электроэнергию с 16:00 до 19:00.
Напомним:
Во время массированной атаки 26 февраля Россия ударила по энергообъекту ДТЭК в Днепропетровской области.