В некоторых регионах Украины начались отключения света

В Одесской и Днепропетровской областях облэнерго вынужденно применяют отключения света из-за сетевых ограничений в результате обстрелов РФ.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

"Из-за последствий обстрелов энергообъектов в Одесской и Днепропетровской областях облэнерго вынужденно применяют отключения, обусловленные сетевыми ограничениями", - говорится в сообщении.

Сейчас продолжаются ремонтные работы и энергетики прилагают усилия, чтобы восстановить электроснабжение потребителей.

В то же время в энергокомпании призвали всех украинцев экономно потреблять электроэнергию с 16:00 до 19:00.

Напомним:

Во время массированной атаки 26 февраля Россия ударила по энергообъекту ДТЭК в Днепропетровской области.