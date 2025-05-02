Новости 2 мая: арест сына Богуслаева, российские активы у западных инвесторов

О сыне Богуслаева. СБУ и ОГП совместно с правоохранительными органами Княжества Монако и Французской Республики в Монако задержали сына экс-президента "Мотор Сичи", который вместе с отцом подозревается в хищении активов компании.

О поставках мин. С заводом на Днепропетровщине, руководство которого подозревают в поставках на фронт бракованных минометных снарядов, продолжат заключать контракты.

Соглашение о недрах в Раде. Правительство подало в Верховную Раду для ратификации соглашение между Украиной и США о создании Инвестиционного фонда восстановления.

О российских активах. Европейская компания Euroclear передаст €3 млрд замороженных российских средств западным инвесторам, которые работали в РФ и средства которых в прошлом году Москва конфисковала.

О реорганизации ДОТ. 1 мая 2025 года министр обороны Украины Рустем Умеров объявил о начале реорганизации закупочного агентства Министерства обороны - Государственного оператора тыла (ГОТ). Ее деятельность будет синхронизирована с работой Агентства оборонных закупок (АОЗ), которое обеспечивает Силы обороны вооружением.

О новых плацкартах. "Укрзализныця" в конце апреля получила от Крюковского вагоностроительного завода (КВСЗ) шесть новых плацкартных вагонов.

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