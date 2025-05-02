Три миллиарда евро замороженных российских средств передадут западным инвесторам

Европейская компания передаст €3 млрд замороженных российских средств западным инвесторам, которые работали в РФ и средства которых были в прошлом году Москва конфисковала.

Об этом, со ссылкой на источники, сообщает агентство Reuters.

По данным агентства, компания Euroclear планирует изъять и перераспределить эти российские средства, замороженные в бельгийской фирме.

Это - часть из €10 млрд, которые принадлежат российским компаниям и физическим лицам, попавшим под санкции Брюсселя.

По информации агентства, такая возможность появилась у властей ЕС в 2024 году после изменения санкционного режима. Компетентный орган предоставил разрешение на рассмотрение компенсационных сумм и их использование.

Как отмечает Reuters, этот шаг знаменует новый уровень мер со стороны Европы. В конце прошлого года Европейский Союз изменил режим санкций, разрешив выплату средств западным инвесторам при таких обстоятельствах.

В прошлом Запад планировал предоставление займов и платежей Украине с процентов по замороженным российским активам. Президент России Владимир Путин назвал это кражей.

Запланированные выплаты называют ответом на приказ российского правительства о конфискации миллиардов у западных инвесторов.

Европейский Союз заморозил сотни миллиардов российских активов, включая резервы центрального банка, после вторжения России в Украину в феврале 2022 года, что стало беспрецедентным шагом.

Отметим, что Euroclear - это финансовая группа, которая базируется в Бельгии и специализируется на ценных бумагах. В конце 2000 года Euroclear передали дочерней компании Euroclear Bank. В нем хранится большинство российского капитала, который изымается из-за международных санкций.

По данным Reuters, на счетах Euroclear находится более €180 млрд, и это львиная доля санкционного российского капитала в Европе. При чем Euroclear находится под давлением инвесторов, которые пытаются вернуть эти средства. Как сообщили источники агентства, против Euroclear подали около ста судебных исков.

Москва в прошлом году предупредила, что примет ответные меры, если ее замороженные активы будут изъяты и использованы для Украины, и в начале этого года внесла изменения в закон, позволившие ей это сделать.

По данным Reuters, за последние месяцы Москва изъяла €3 млрд, хранившихся Euroclear в депозитарии в России, чтобы компенсировать российским инвесторам, пострадавшим от западных санкций.