"Укрзализныця" получила плацкартные вагоны новой модели впервые за последние 34 года

"Укрзализныця" в конце апреля получила от Крюковскоговагоностроительного завода(КВСЗ) шесть новых плацкартных вагонов.

Об этом сообщают Министерство развития общин и территорий и пресс-служба завода.

Каждый вагон имеет 58 мест: девять боксов по шесть мест и четырехместный десятый бокс без боковых полок.

"Построенные Крюковским вагоностроительным заводом, эти вагоны - первые в истории независимой Украины, закупленные именно в плацкартной модификации", - говорится в сообщении министерства.

Новые вагоны сохраняют знакомую конфигурацию мест, но получили ряд важных обновлений, направленных на повышение удобства, безопасности и инклюзивности. Среди нововведений:

полочки с мягкими боковыми спинками для более комфортного сна;

эргономичная конструкция ступеней для удобного подъема на верхние полки;

мини-перегородки между местами и проходом для большей приватности;

специальные ниши под нижними полками для хранения негабаритной поклажи - военных рюкзаков или туристических чемоданов и тому подобное.

Кроме того, вагоны имеют светлый интерьер, места для сидения на верхних полках, индивидуальные светильники с регулировкой яркости, USB-порты и розетки для всех пассажиров, обновленную систему кондиционирования и вентиляции.

Вагоны уже внесены в состав поездов №21/22 Харьков-Львов и №103/104 Львов-Краматорск.

Напомним:

"Укрзализныця" получила 1,4 тыс тонн рельсов производства компании Voestalpine Rail Technology GmbH. Первая партия австрийских рельсов поступила в Украину с опережением графика.