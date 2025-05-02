"Укрзализныця" получила плацкартные вагоны новой модели впервые за последние 34 года
"Укрзализныця" в конце апреля получила от Крюковскоговагоностроительного завода(КВСЗ) шесть новых плацкартных вагонов.
Об этом сообщают Министерство развития общин и территорий и пресс-служба завода.
Каждый вагон имеет 58 мест: девять боксов по шесть мест и четырехместный десятый бокс без боковых полок.
"Построенные Крюковским вагоностроительным заводом, эти вагоны - первые в истории независимой Украины, закупленные именно в плацкартной модификации", - говорится в сообщении министерства.
Новые вагоны сохраняют знакомую конфигурацию мест, но получили ряд важных обновлений, направленных на повышение удобства, безопасности и инклюзивности. Среди нововведений:
- полочки с мягкими боковыми спинками для более комфортного сна;
- эргономичнаяконструкция ступеней для удобного подъема на верхние полки;
- мини-перегородки между местами и проходом для большей приватности;
- специальные ниши под нижними полками для хранения негабаритной поклажи - военных рюкзаков или туристических чемоданов и тому подобное.
Кроме того, вагоны имеют светлый интерьер, места для сидения на верхних полках, индивидуальные светильники с регулировкой яркости, USB-порты и розетки для всех пассажиров, обновленную систему кондиционирования и вентиляции.
Вагоны уже внесены в состав поездов №21/22 Харьков-Львов и №103/104 Львов-Краматорск.
Напомним:
"Укрзализныця" получила 1,4 тыс тонн рельсов производства компании Voestalpine Rail Technology GmbH. Первая партия австрийских рельсов поступила в Украину с опережением графика.