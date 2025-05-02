Минобороны начало реорганизацию закупочного агентства: ключевые этапы реформы

1 мая 2025 года министр обороны Украины Рустем Умеров объявил о начале реорганизации закупочного агентства Министерства обороны - Государственного оператора тыла (ГОТ). Ее деятельность будет синхронизирована с работой Агентства оборонных закупок (АОЗ), которое обеспечивает Силы обороны вооружением.

Об этом сообщили в министерстве.

В Министерстве обороны разъяснили ключевые этапы реформы, которая продлится в последующие месяцы.

По словам начальника Главного управления контроля оборонных закупок Сергея Булавкоа, объединение ДОТ и АОЗ состоится после завершения военного положения, а на переходном этапе будет подготовлена необходимая нормативная база.

Председателем Комиссии по реорганизации назначен директор АОЗ Арсен Жумадилов.

По его словам, хотя объединение агентств запланировано после завершения боевых действий, готовиться к этому необходимо уже сегодня.

"После войны расходы на оборону сократятся. Это означает, что содержание двух отдельных агентств будет финансово нецелесообразным", - отметил Жумадилов.

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Напомним:

Министерство обороны 6 марта назначило на должность директора Агентства оборонных закупок Арсена Жумадилова. До этого его возглавляла Марина Безрукова, у которой был конфликт с Умеровым, а Жумадилов руководил Государственным оператором тыла.

Жумадилов заявлял, что во время руководства АОЗ Марины Безруковой, учреждение управлялось вручную, а процессы не были налажены.

О желании Министерства обороны объединить свои закупочные агентства - Агентство оборонных закупок (АОЗ) и Государственный оператор тыла (ДОТ) - в одно предприятие Умеров рассказывал еще в сентябре 2024 года.