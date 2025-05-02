Новини 2 травня: арешт сина Богуслаєва, російські активи у західних інвесторів

Про сина Богуслаєва. СБУ та ОГП спільно з правоохоронними органами Князівства Монако та Французької Республіки в Монако затримали сина експрезидента "Мотор Січі", який разом із батьком підозрюється у розкраданні активів компанії.

Про постачання мін. Із заводом на Дніпропетровщині, керівництво якого підозрюють у постачанні на фронт бракованих мінометних снарядів, продовжать укладати контракти.

Угода про надра в Раді. Уряд подав до Верховної Ради для ратифікації угоду між Україною та США про створення Інвестиційного фонду відбудови.

Про російські активи. Європейська компанія Euroclear передасть €3 млрд заморожених російських коштів західним інвесторам, які працювали у РФ і кошти яких минулого року Москва конфіскувала.

Про реорганізацію ДОТ. 1 травня 2025 року міністр оборони України Рустем Умєров оголосив про початок реорганізації закупівельної агенції Міністерства оборони — Державного оператора тилу (ДОТ). Її діяльність буде синхронізована з роботою Агенції оборонних закупівель (АОЗ), яка забезпечує Сили оборони озброєнням.

Про нові плацкарти. "Укрзалізниця" наприкінці квітня отримала від Крюківського вагонобудівного заводу (КВБЗ) шість нових плацкартних вагонів.

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Зоряні війни: яку космічну ядерну зброю готує Росія і для чого це їйʼ

Чому космічна загроза так налякала США і що готує Росія? Які мотиви в Путіна і як Штатам радять на це реагувати?