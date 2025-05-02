Контракты с заводом, который поставлял бракованные мины, не будут прекращать – АОЗ

С заводом на Днепропетровщине, руководство которого подозревают в поставках на фронт бракованных минометных снарядов, продолжат заключать контракты.

Об этом сообщил директор Агентства оборонных закупок Арсен Жумадилов, пишет Оборонка со ссылкой на hromadske.

Он отметил, что предприятие действительно является контрагентом агентства, однако это не ключевой поставщик минных боеприпасов в армию Украины. В то же время Арсен Жумадилов добавил, что задержание руководителей завода не повлияло на его дальнейшую работу.

Также директор АОЗ уточнил, что проблем с качеством боеприпасов, которые ранее имели место, больше не наблюдаются. По словам Арсена Жумадилова, одна или несколько партий некачественной номенклатуры вооружения не является достаточным основанием для того, чтобы прекратить контрактирование с таким заводом.

"Мы, Агентство оборонных закупок, являемся ключевым закупочным агентством. И если мы не будем контрактовать то или иное предприятие оборонной сферы, то оно просто закроется. Если нет серьезных оснований для прекращения контрактирования, то предприятие должно провести работу над ошибками и продолжить работать", - подчеркнул директор АОЗ.

По его мнению, завод нельзя отнести к "черному списку". Все потому, что в него попадают предприятия, которые задолжали перед агентством или руководителей которых подозревают в коррупционных схемах.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности разоблачила организаторов схемы поставки на фронт бракованных минометных снарядов. Задержан гендиректор завода на Днепропетровщине и его первый заместитель.

Напомним, что осенью 2024 года произошел скандал с поставками бракованных мин на фронт. Оказалось, что один из оборонных заводов отгрузил военным десятки тысяч боеприпасов с некачественными комплектующими, а также сорвало сроки поставки боеприпасов по контракту с Министерством обороны.

Ранее Минстратегпром заявил, что предприятие заменило все бракованные мины, а также усовершенствовало их технологию и контроль качества.