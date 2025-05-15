Новости 15 мая: Иран и США обвалили цену на нефть, Трамп заявил о приближении ядерной сделки с Ираном

О чем все сегодня говорили?

О ценах на нефть. Нефть подешевела более чем на 2 долл из-за предположения о возможной ядерной сделке между США и Ираном, что может ослабить санкции и увеличить мировое предложение.

О "Гулливере". АРМА заявило о попытке заблокировать конкурс по отбору управляющего для одного из крупнейших ТРЦ Киева "Гулливер". За этим стоит человек, связанный с бывшим владельцем центра Виктором Полищуком.

Об Inditex. Испанская Inditex, которая владеет брендами Zara, Bershka и Pull & Bear, вышла из России способом, фактически позволяющим ей сохранить контроль и возможность возвращения.

Об экономике Украины. В Украине единственный сектор экономики, где сейчас происходит рост занятости - государственное управление и оборона. В других секторах занятость сокращается.

Об Иране и США. Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты очень близки к заключению ядерной сделки с Ираном, и Тегеран "будто согласился" с ее условиями.

Эксклюзивы ЭП

Если не составить список покупок перед походом в супермаркет, то есть риск выйти с тремя пакетами продуктов вместо одного. К каким стратегиям прибегают маркетологи, чтобы люди покупали больше?