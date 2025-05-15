Новости 15 мая: Иран и США обвалили цену на нефть, Трамп заявил о приближении ядерной сделки с Ираном
О чем все сегодня говорили?
О ценах на нефть. Нефть подешевела более чем на 2 долл из-за предположения о возможной ядерной сделке между США и Ираном, что может ослабить санкции и увеличить мировое предложение.
О "Гулливере". АРМА заявило о попытке заблокировать конкурс по отбору управляющего для одного из крупнейших ТРЦ Киева "Гулливер". За этим стоит человек, связанный с бывшим владельцем центра Виктором Полищуком.
Об Inditex. Испанская Inditex, которая владеет брендами Zara, Bershka и Pull & Bear, вышла из России способом, фактически позволяющим ей сохранить контроль и возможность возвращения.
Об экономике Украины. В Украине единственный сектор экономики, где сейчас происходит рост занятости - государственное управление и оборона. В других секторах занятость сокращается.
Об Иране и США. Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты очень близки к заключению ядерной сделки с Ираном, и Тегеран "будто согласился" с ее условиями.
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