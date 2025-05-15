Человек экс-владельца "Гулливера" блокирует новый конкурс по поиску управляющего ТРЦ - АРМА

Национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) заявило о попытке заблокировать конкурс по отбору управляющего для одного из крупнейших ТРЦ Киева "Гулливер". За этим стоит человек, связанный с бывшим владельцем центра Виктором Полищуком.

Об этом сообщила глава АРМА Елена Дума.

Речь идет о жалобе в Антимонопольный комитет Украины (АМКУ), поданной ООО "Стар Инвестмент Ист".

В сообщении говорится, что уполномоченное лицо компании также возглавляет консорциум "УП "Эспланада" - одного из участников предыдущего конкурса, которого АРМА отклонило из-за нарушения тендерной документации, в частности из-за связи с владельцем арестованного актива.

"Это прямо противоречит пункту 6 раздела III тендерной документации, которая запрещает участие в конкурсе компаниям, связанным с владельцем актива или действующим согласованно с ним.

Учитывая этот запрет, ООО "Стар Инвестмент Ист" не имеет права участвовать в процедуре, а следовательно - и подавать жалобу. Таким образом, жалоба является безосновательной", - рассказала Елена Дума.

Согласно данным youcontrol, уполномоченным лицом ООО "Стар Инвестмент Ист" и консорциума "Управляющая компания "Эспланада" является Андрей Ладановский.

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Напомним:

Шевченковский райсуд Киева передал имущество киевского ТРЦ "Гулливер" бизнесмена Виктора Полищука в управление АРМА.

10 января 2025 года на Prozorro состоялся аукцион по отбору управляющего ТРЦ "Гулливер". В конкурсе принимали участие три компании: ООО "БК "Миллениум", "Алакор Сити" и консорциум "Управляющая компания "Эспланада".

Агентство во время проверки документов участников обратилось в правоохранительные и разведывательные органы, чтобы выяснить, связаны ли они с владельцем арестованного актива, страной-агрессором или ее союзниками.

По результатам проверки, АРМА сначала отклонило кандидатуру первого участника - ООО "БК "Миллениум", который имел связь с Полищуком.

18 марта был отклонен второй участник - консорциум "Управляющая компания "Эспланада". А через два дня спустя - отклонили и третьего участника - ООО "Алакор Сити".

В апреле 2025 года Национальное агентство по розыску и менеджменту активов объявило новый конкурс на отбор управляющего столичного ТРЦ "Гулливер".

"Гулливер" продолжает отстаивать интересы бывшего владельца Виктора Полищука.