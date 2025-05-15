Трамп заявил о приближении ядерной сделки с Ираном – "не хочу идти силовым путем"

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты очень близки к заключению ядерной сделки с Ираном, и Тегеран "как бы согласился" с ее условиями.

Об этом сообщает агентство Reuters.

"Мы ведем очень серьезные переговоры с Ираном ради долгосрочного мира", - сказал Трамп во время визита в страны Персидского залива, согласно совместному отчету агентства AFP.

"Мы близки к тому, чтобы заключить соглашение, не прибегая к... - есть два пути: очень хороший шаг и силовой шаг. Но я не хочу идти вторым путем", - пояснил он.

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Иранский источник, знакомый с ходом переговоров, заявил, что между сторонами до сих пор остаются серьезные разногласия, которые нужно преодолеть.

На фоне ожиданий относительно возможного снятия санкций в случае заключения сделки цены на нефть в четверг снизились примерно на$2.

Переговоры между иранскими и американскими представителями по иранской ядерной программе завершились в Омане в воскресенье , но, по словам официальных лиц, должны продолжиться. Несмотря на это, Иран публично настаивает на продолжении обогащения урана.

Как сообщили Axios американский чиновник и еще двое осведомленных источников, во время четвертого раунда переговоров в воскресенье администрация Трампа передала Ирану новое предложение по ядерной сделке.

Хотя и Вашингтон, и Тегеран публично заявляют о стремлении решить конфликт дипломатическим путем, между ними остаются "красные линии", которые переговорщики должны обойти , чтобы достичь договоренности и избежать новой военной эскалации.

Напомним:

Иран предложил создать совместное предприятие по ядерному обогащению с участием недружественных арабских стран региона и американских инвестиций как альтернативу требованиям Вашингтона полностью демонтировать свою ядерную программу.

Нефть подешевела более чем на 2 долл из-за предположения о возможной ядерной сделке между США и Ираном.