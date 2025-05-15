Во всех секторах экономики Украины занятость сокращается, кроме единственного - исследование KSE

В Украине единственный сектор экономики, где сейчас происходит рост занятости - государственное управление и оборона. В других секторах занятость сокращается.

Об этом говорится в исследовании Киевской школы экономики (KSE).

Отмечается, что количество работников в государственном управлении и обороне достигло 2,6 млн, что составляет 23,8% занятого населения и объясняется масштабной мобилизацией в Вооруженные силы.

Что касается других секторов экономики, то быстрее всего занятость сокращается в промышленных отраслях (горнодобывающая и перерабатывающая) - на 37%, медленнее - в социальной сфере (образование, здравоохранение) - 11%.

Но, как говорится в исследовании, это все равно свидетельствует о критическом падении общей экономической производительности.

"В ответ на ситуацию нужны меры по усилению социальной поддержки и переход к системе, ориентированной на производительность. В 2025 году будут внедрены соответствующие меры в сферах социального страхования, защиты детей, поддержки ветеранов, инклюзивного развития", - говорится в сообщении KSE.

В частности ожидаются:

гендерное бюджетирование,

введение базовой схемы социальной помощи вместо различных видов льгот,

пересмотр подходов к начислению специальных пенсий,

улучшение поддержки занятости лиц с инвалидностью,

обновление Трудового кодекса и шаги в направлении деинституализации.

В исследовании также отмечается, что 63% украинских предприятий в 2024 году сообщили о трудностях с подбором персонала.

Напомним:

В рейтинг самых востребованных среди работодателей в Украине попали в основном рабочие профессии: тракторист-машинист сельскохозяйственного (лесохозяйственного) производства, слесарь-ремонтник, электрогазосварщик, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, сестра медицинская (брат медицинский).