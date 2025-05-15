Испанская Inditex вышла из РФ, но магазины Zara работают под новыми вывесками - FT

Испанская Inditex, которая владеет брендами Zara, Bershka и Pull & Bear, вышла из России способом, который фактически позволяет ей сохранить контроль и возможность возвращения.

Об этом пишет Financial Times.

В октябре 2022 года Inditex продала свою российскую "дочку", которая сейчас называется New Fashion, ливанской семье Даер. Они уже имеют франшизу на продажу продукции Inditex на Ближнем Востоке. За месяц до сделки семья создала в ОАЭ компанию Mixed R - именно она официально купила бизнес.

Прежде чем завершить продажу, Inditex списала кредит на 9,1 млрд руб (примерно 120 млн долл), выданный ранее дочерней компании в России, и перевела ей еще 5,7 млрд руб (около 75 млн долл). После этого компанию продали за "незначительную" сумму.

"С точки зрения здравого смысла в актив, от которого избавляются, обычно не инвестируют", - отметил бывший операционный директор EY Пол Остлинг, работавший в советах директоров ряда российских компаний.

После сделки новые бренды - Maag, Dub, Ecru и Vilet - заменили Zara, Pull & Bear, Bershka и Stradivarius в 243 магазинах. Они продают почти идентичную одежду, а поставщики остались те же.

Часть дизайнеров, менеджеров и закупщиков Inditex переехали в ОАЭ и работают в бизнесе, который испанская компания называет "Daher Group". Такой компании официально не существует, но она оперирует через Mixed R.

"Целью сделки была продажа нашего бизнеса... с сохранением возможности вернуться на рынок через договор франшизы", - говорится в официальном заявлении Inditex.

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Напомним:

Компания Inditex (владелица брендов Zara, Pull&Bear, Bershka и других) получила около 2 миллиардов гривен выручки после возвращения в Украину.