Новини 15 травня: Іран та США обвалили ціну на нафту, Трамп заявив про наближення ядерної угоди з Іраном

Про що всі сьогодні говорили?

Про ціни на нафту. Нафта подешевшала більш ніж на 2 дол через припущення про можливу ядерну угоду між США та Іраном, що може послабити санкції і збільшити світову пропозицію.

Про "Гулівер". АРМА заявило про спробу заблокувати конкурс з відбору управителя для одного з найбільших ТРЦ Києва "Гулівер". За цим стоїть людина, пов’язана з колишнім власником центру Віктором Поліщуком.

Про Inditex. Іспанська Inditex, яка володіє брендами Zara, Bershka та Pull & Bear, вийшла з Росії у спосіб, що фактично дозволяє їй зберегти контроль і можливість повернення.

Про економіку України. В Україні єдиний сектор економіки, де наразі відбувається зростання зайнятості – державне управління та оборона. В інших секторах зайнятість скорочується.

Про Іран та США. Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати дуже близькі до укладання ядерної угоди з Іраном, і Тегеран "ніби погодився" з її умовами.

Ексклюзиви ЕП

Якщо не скласти список покупок перед походом до супермаркету, то є ризик вийти з трьома пакетами продуктів замість одного. До яких стратегій вдаються маркетологи, щоб люди купували більше?