Новости 14 августа: экономика РФ задыхается, украинские войска ударили по Волгоградскому НПЗ

О чем говорили сегодня?

О НПЗ. В ночь на 14 августа украинские военные нанесли поражение по Волгоградскому нефтеперерабатывающему заводу (ООО Лукойл-Волгограднефтепереработка), обеспечивающему российскую армию нефтепродуктами.

О UPG. Антимонопольный комитет Украины предоставил разрешение оператору сети АЗС UPG арендовать еще 46 автозаправочных станций (АЗС) компаний группы "Приват".

О Приватбанке. Высший антикоррупционный суд провел подготовительное судебное заседание и назначил к судебному рассмотрению дело Приватбанка о выводе топ-менеджментом банка 8,2 млрд грн.

О "Балтике". Олигарх Геннадий Тимченко, давний друг российского президента Владимира Путина, получил в собственность пивоварню "Балтика" за 34 млрд рублей.

Об экономике РФ. Рост российской экономики остановился. Доходы от нефти упали. Дефицит бюджета вырос до самого большого за последние три десятилетия. Инфляция и процентные ставки остаются мучительно высокими.

Эксклюзивы ЭП

Кейс Назария Гусакова и налоги украинских олигархов. Кажется, в этих двух понятиях нет ничего общего. Однако их объединила схема, которой пытались отменить независимость антикоррупционных органов. Как?

В 2024 году в Украине произвели и продали беспилотников почти на 100 млрд грн. Сколько будет в 2025-м?