UPG получила разрешение на аренду очередной части заправок Коломойского

Антимонопольный комитет Украины предоставил разрешение оператору сети АЗС UPG арендовать еще 46 автозаправочных станций (АЗС) компаний группы "Приват".

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

Согласно решению АМКУ, "Укрпалетсистем" получит разрешение на аренду 46 автозаправочных комплексов, которые принадлежат следующим обществам: "Альбиленд", "Энджел Кэпитал", "Жасми-Трейд", "Имидж Эволюшн", "Корсо Таун", "Лидер Финанс", "Нафтапрайм", "Ньюпорт Холдинг", "Перспектива Про", "Старт Бизнес-Плюс" и "Вертикс-Молл".

Конечным бенефициаром этих компаний, кроме Вертикс-Молл, является Юрий Киперман.

В июле АМКУ уже предоставил разрешение на аренду 34 и 47 АЗС. Таким образом, в целом "Укрпалетсистем" может арендовать 126 автозаправочных станций из группы "Приват".

По данным ЭП, впоследствии под контроль UPG перейдет не менее 400 АЗС группы "Приват".

Напомним:

В октябре 2024 года малоизвестная фирма "Макс энерго Ресурс" Игоря Супруненко купила на аукционе "Приватбанка" 245 АЗС, которые контролировал ранее Игорь Коломойский.

Ранее, Антимонопольный комитет разрешил компании "Укрпалетсистем", которая входит в группу UPG бизнесмена Владимира Петренко, взять в аренду 34 автозаправки, которые связаны с сетью Avias группы "Приват".

В июле Антимонопольный комитет Украины предоставил разрешение UPG арендовать еще 47 автозаправочных станций (АЗС) компаний группы "Приват".