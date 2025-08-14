Бизнес на 100 миллиардов с хвостиком

В 2024 году в Украине произвели и продали беспилотников почти на 100 млрд грн. Сколько будет в 2025-м?

В 2024-2025 годах Украина стремительно вышла в мировые лидеры по производству военных дронов. Отрасль, которая еще несколько лет назад казалась нишевой, теперь напоминает взрывной стартап: новые производители появляются каждый месяц, а беспилотники украинского производства выполняют широкий спектр задач: от разведки до высокоточных ударов в глубоком тылу врага.

Этот скачок стал возможным благодаря редкому стечению обстоятельств: сотни новых компаний, колоссальный спрос от Сил обороны и шаги государства для поддержки отрасли.

С КВЭДом 30.30 - "Производство летательных аппаратов" - массово регистрируются новые предприятия. Если в начале 2023 года таких юридических лиц было около 280, то на старте 2024-го - более 700. В начале августа 2025 года, по данным "Опендатабота", их стало более 800.

Почему количество этих компаний резко увеличилось? Правительство создало благоприятный инвестиционный климат: освободило от НДС и пошлин импорт компонентов для дронов, а производители с КВЭДом 30.30 могут получить компенсацию до 80% стоимости проекта. Это существенно снизило порог входа на рынок и ускорило производственный цикл.

Официальной статистики объемов производства нет. Государство оперирует показателями собственных закупок: 1,2-1,7 млн единиц в 2024 году. Эксперты оценивают общее производство 4 млн дронов, добавляя к госзаказам поставки волонтерами и бизнесом конкретным подразделениям.

Финансовые показатели подтверждают масштаб роста.

Согласно анализу ЭП официальной отчетности бизнеса, доступной на портале открытых данных data.gov.ua, совокупная выручка предприятий с КВЭДом 30.30 выросла с 17 млрд грн в 2022 году (две трети из которых обеспечивал национализированный завод "Мотор Січ") до 40 млрд грн в 2023-м. В 2024 году цифра выросла еще более чем вдвое до 99 млрд грн.

Согласно государственным контрактам, производители закладывают в стоимость дронов до 25% рентабельности. Официальная чистая прибыль компаний, по отчетам, в 2024 году составила 14 млрд грн.

По оценкам на основе финансовой отчетности, около 75% всей выручки дроновой отрасли в 2024 году пришлось на двадцатку крупнейших производителей.

На каком показателе отрасль остановится по итогам 2025 года? В государственном бюджете на этот год заложили более 110 млрд грн на закупку беспилотников (в том числе 102 млрд грн - через Агентство оборонных закупок).

По данным квартальной отчетности предприятий, с января по март 2025 года уже реализовали дронов и сопутствующей продукции на 39 млрд грн. Если экстраполировать эту цифру на весь год, то получится около 160 млрд грн оборота отрасли. Однако в реальности итоговая сумма, вероятно, будет значительно выше.

Во-первых, не все участники рынка подали квартальную (а тем более полугодовую) финансовую отчетность в Госстат, часть данных появится позже.

Во-вторых, первый квартал традиционно "слабый", большинство продаж приходится на вторую половину года. Сравнение показателей первого квартала 2025-го с аналогичным периодом предыдущего года демонстрирует рост в 2,4 раза. При таком темпе объемы производства дронов в 2025 году могут достичь 200-300 млрд грн.

Примерно о таких же темпах роста заказов говорят и в Минобороны. В 2025 году ведомство планирует купить 4,5 млн FPV-дронов от украинских производителей, сообщал директор департамента политики закупок Министерства обороны Глеб Каневский.

Таким образом, украинский сектор БПЛА в ближайшие годы будет оставаться драйвером оборонной промышленности и важным фактором экономического роста, приобретая все большее значение как для победы в войне, так и для послевоенного развития страны.