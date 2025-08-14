Новини 14 серпня: економіка РФ задихається, українські війська вдарили по Волгоградському НПЗ

Про що говорили сьогодні?

Про НПЗ. У ніч на 14 серпня українські військові завдали ураження по Волгоградському нафтопереробному заводу (ТОВ Лукойл-Волгограднєфтєпєрєработка), що забезпечує російську армію нафтопродуктами.

Про UPG. Антимонопольний комітет України надав дозвіл оператору мережі АЗС UPG орендувати ще 46 автозаправних станцій (АЗС) компаній групи "Приват".

Про Приватбанк. Вищий антикорупційний суд провів підготовче судове засідання та призначив до судового розгляду справу Приватбанку щодо виведення топменеджментом банку 8,2 млрд грн.

Про "Балтику". Олігарх Геннадій Тимченко, давній друг російського президента Володимира Путіна, отримав у власність пивоварню "Балтика" за 34 млрд рублів.

Про економіку РФ. Зростання російської економіки зупинилося. Доходи від нафти впали. Дефіцит бюджету зріс до найбільшого за останні три десятиліття. Інфляція і процентні ставки залишаються болісно високими.

Ексклюзиви ЕП

Кейс Назарія Гусакова та податки українських олігархів. Здається, у цих двох поняттях немає нічого спільного. Проте їх об'єднала схема, якою намагалися скасувати незалежність антикорупційних органів. Як?

У 2024 році в Україні виробили та продали безпілотників майже на 100 млрд грн. Скільки буде у 2025-му?