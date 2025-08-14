Олигархам простили налоги. Как Рада и президент протолкнули смягчение антиофшорного законодательства

Кейс Назария Гусакова и налоги украинских олигархов. Кажется, в этих двух понятиях нет ничего общего. Однако их объединила схема, которой пытались отменить независимость антикоррупционных органов. Как?

В конце июня Верховная Рада приняла законопроект, который нормирует возможность централизованной закупки лекарств для тяжелобольных украинцев не только за средства госбюджета, но и за деньги местных бюджетов и коммунальных медучреждений. В июле президент Владимир Зеленский подписал закон и он вступил в силу.

Это событие осталось незамеченным для большинства украинцев. Однако для очень узкого круга самых богатых граждан подпись президента под законом о закупке лекарств могла стоить миллионы гривен сэкономленных налогов: в финальную версию попали правки, которые абсолютно никак не связаны с закупкой лекарственных средств.

Накануне по этой же схеме народные депутаты проталкивали отмену независимости Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры: соответствующую правку вписали в закон о пропавших без вести во время войны. Что изменили депутаты и сколько от этого не получит бюджет?

От лекарств к олигархам

18 июня 2025 года Верховная Рада приняла закон, который расширяет доступ пациентов к лекарственным средствам, закупаемым ГП "Медицинские закупки Украины". 3 июля Зеленский подписал документ.

Закон внес изменения в Налоговый кодекс, чтобы нормировать смешанное финансирование закупки дорогих новейших лекарств с помощью договоров управляемого доступа (ДУД). Этот механизм позволяет государству проводить прямые переговоры с производителями и покупать лекарства, которые еще не появились в стране, или делать это по более низким ценам.

Суть законопроекта заключалась в том, чтобы позволить осуществлять такие закупки не только за деньги государственного бюджета, но и за средства местных бюджетов и учреждений здравоохранения. Для этого необходимо было внести изменения в Налоговый кодекс и распространить правила налогообложения закупок, которые происходят исключительно за средства госбюджета, на те операции, которые финансируются из других источников.

Механизм ДКД работает в Украине уже длительное время и показал свою эффективность. "В 2022 году впервые в Украине благодаря использованию инструмента ДУД Министерству здравоохранения удалось централизованно закупить препарат "Эврисди" ("Рисдиплам") для лечения детей, больных спинальной мышечной атрофией (СМА)", - говорится в пояснительной записке к принятому законопроекту.

Несколько месяцев назад на препарат "Эврисди" собирал деньги больной СМА блогер Назарий Гусаков. Впоследствии оказалось, что достаточным количеством этого жизненно необходимого препарата его обеспечил Львовский горсовет, а счета Назария использовались для проведения незаконных транзакций.

Упомянутый законопроект выглядел как технический, поэтому не вызвал особого внимания ни среди общественности, ни среди депутатов. И зря. Перед вторым чтением в документе появились правки депутата "Слуги народа", члена налогового комитета Верховной Рады Олега Марусяка. Их суть вообще не касалась закупки лекарств. Вместо этого депутат предложил внести изменения в статьи Налогового кодекса, которые регулируют налогообложение контролируемых иностранных компаний (КИК).

Профильный комитет одобрил эти правки, поэтому они вошли в финальную редакцию проекта о закупке лекарств. 18 июня Верховная Рада его приняла, а через десять дней документ подписал президент. Работники президентской канцелярии не смогли разглядеть в законе, касающемся закупки лекарств, норм, которые меняли налогообложение офшорных доходов. Или разглядели, однако не стали этому противоречить.

Интересно, что в этот же законопроект депутаты безуспешно пытались внести еще одни не связанные с закупкой лекарств правки: о введении пошлин на экспорт сои и рапса. В конце концов, эти правки внесли в другой законопроект, так же не связанный с темой поправок. Сейчас документ ожидает подписи президента.

Что такое КИКи

Украинские заводы, которые в свое время приватизировали крупные бизнесмены и олигархи, на бумаге принадлежат компаниям из Кипра, Люксембурга, Британских Виргинских Островов, Нидерландов, других юрисдикций. Это касается и остального крупного бизнеса.

Такое структурирование имеет несколько причин. Как правило, иностранные компании-владельцы регистрируют в странах, где действует британское право. Это дает бизнесу большую юридическую защищенность, чем в Украине, где распространены рейдерство и коррупция в судах. Кроме того, в таких странах часто более выгодные условия налогообложения заработанных доходов.

Для борьбы с офшоризацией в мире придумали систему декларирования и налогообложения компаний - КИК. Это иностранная компания, более 50% которой принадлежат украинцам и которую они должны декларировать в Украине и платить с ее доходов налоги.

В 2024 году в Украине было 12,3 тыс. физических и юридических лиц, которым в целом принадлежали 14,8 тыс. КИКов, свидетельствуют данные Государственной налоговой службы (ГНС). Интересно, что количество лиц, которые задекларировали КИКи, и количество самих иностранных компаний в 2024 году несколько уменьшилось по сравнению с 2023 годом.

Декларировать свои КИКи украинцы начали относительно недавно. Первые декларации и налоги были уплачены в 2024 году по итогам 2022 и 2023 годов. По данным ГНС, в 2022 году иностранные компании, принадлежащие украинцам, получили 20,856 трлн грн выручки. Однако в последующие годы эта сумма существенно уменьшилась: по итогам 2024 года общая выручка КИКов украинцев составила почти 446 млрд грн.

Вероятно, причиной сокращения задекларированной выручки КИКов стали валютные ограничения, введенные Нацбанком в начале большой войны. Они мешали украинскому бизнесу выводить дивиденды за границу, из-за чего объем доходов иностранных компаний мог значительно сократиться.

По данным НБУ, в январе-феврале 2024 года украинские компании репатриировали за границу 420 млн долл. (средства поступали не только на счета КИКов, а всем нерезидентам-владельцам украинского бизнеса).

С 24 февраля 2022 года по 13 мая 2024-го переводить дивиденды за границу было запрещено. А с 13 мая 2024 года по начало августа 2025-го объем репатриированных дивидендов составил 3,3 млрд долл.

Несмотря на многомиллиардные обороты, объемы уплаченных налогов КИКами были не такими большими. По итогам 2022-2023 годов физлица задекларировали 2,05 млрд грн налогов. За 2024 год (в 2025 году) они задекларировали налоговые обязательства лишь на 46,5 млн грн. Теперь даже эти средства могут не попасть в госбюджет.

Правки Марусяка

Правила налогообложения КИКов сложные и запутанные. Они различаются в зависимости от вида доходов (активный или пассивный) и общего оборота всех КИКов, принадлежащих одному лицу (если менее 2 млн евро, то налоги платить не нужно). Однако важно то, как доходы КИКов облагались налогами их конечные бенефициарные собственники - граждане Украины, ведь именно эту часть изменили правки депутата Марусяка.

Что изменилось? Например, украинский завод принадлежит определенному олигарху через зарегистрированную на Кипре компанию. То есть в этой схеме есть три субъекта: юридическое лицо в Украине (завод), КИК (кипрская компания) и физлицо - конечный бенефициар.

Получив прибыль в Украине, завод переводит дивиденды кипрской компании. При выплате дивидендов завод начисляет на эту сумму налог на репатриацию. Его основная ставка - 15%, однако в зависимости от юрисдикции, куда выводятся дивиденды, существуют пониженные ставки (их устанавливают конвенции об избежании двойного налогообложения, которые Украина заключает с каждой страной, и обычно это 5-10%). В случае с Кипром эта ставка составляет не 15%, а всего 5%.

Для КИКа полученные от украинской компании дивиденды - это тоже доходы, однако налоги с них он не платит. "В большинстве стран полученные холдингом от дочерней компании дивиденды не облагаются корпоративным налогом при условии выполнения определенных требований, например, относительно процента владения или продолжительности инвестиции в иностранную компанию", - пояснил ЭП партнер Deloitte Андрей Серветник.

До принятия поправок Марусяка физическое лицо, которому принадлежит КИК, должно было задекларировать эту компанию (указать в приложении к декларации о доходах), а на сумму полученных КИКом дивидендов из Украины начислить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) по ставке 9% и 1,5% военного сбора - всего 10,5%.

После правок Марусяка последний этап налогообложения фактически отменили. Теперь конечным бенефициарным владельцам оффшорных компаний не нужно платить налог с полученных такими компаниями доходов, если они уже уплатили налог на репатриацию дивидендов. Экономия для собственников - 10,5%. Для бюджета же это десятки и даже сотни миллионов гривен недополученных налогов.

Более того, согласно принятому закону, изменения в налогообложении КИКов вступили в силу с 1 января 2024 года. То есть они позволяют бизнесменам с 2025 года не платить НДФЛ и военный сбор по итогам декларирования доходов за 2024 год.

Вероятно, некоторые владельцы крупного бизнеса могли воспользоваться этим правом, что объясняет небольшой объем задекларированных налоговых обязательств за 2024 год.

Марусяк объяснил ЭП, что внес свою правку в ответ на запрос бизнеса, который просил прекратить практику двойного налогообложения доходов в Украине.

"В законе была коллизия: бенефициарный владелец мог не выводить деньги из компании, однако обязательство уплатить налог оставалось. Бизнес обратился в комитет (по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики - ЭП) с просьбой, чтобы не было второго налогообложения, если бенефициар не выводит деньги", - пояснил депутат.

На вопрос ЭП, почему правку о налогообложении КИКов внесли в документ, который касается закупки лекарств, он отметил, что "депутаты так часто делают, чтобы не писать новый законопроект и не рассматривать его по полной процедуре". Кроме того, соответствующие изменения "необходимо было принять до августа".

"В августе был последний срок рассмотрения всех вопросов по этому двойному налогообложению, поэтому и подавалась эта правка. Если бы до августа они эту правку не приняли, то 2024 год бы "взлетел" и все компании должны были бы повторно обложить налогом все начисления за 2024 год", - добавил Марусяк.

Вероятно, он имел в виду конечный срок уплаты НДФЛ и военного сбора по итогам подачи декларации о доходах физлиц. По закону, декларация о доходах подается до 1 мая, но налог необходимо уплатить до 1 августа.

Правки Марусяка вступили в силу в начале июля, что позволяет владельцам иностранных компаний не платить налоги с доходов этих компаний в Украине уже в 2025 году, даже если они уже задекларировали такие налоговые обязательства.

Двойное налогообложение?

Собеседники ЭП в Верховной Раде говорят, что правки Марусяка поддерживал Минфин, аргументируя это необходимостью устранения двойного налогообложения.

На двойное налогообложение жаловался и украинский бизнес, который обращался в налоговый комитет с просьбой принять указанные правки. В частности, соответствующее обращение Европейской бизнес-ассоциации есть в распоряжении ЭП.

О каком именно двойном налогообложении идет речь? Бизнес считает, что средства, которые получает КИК от украинской компании, облагаются налогом в Украине дважды: сначала - на этапе репатриации доходов (по ставкам 5-15% в зависимости от страны, куда они репатриируются), а затем - на этапе декларирования конечным владельцем.

"Это приводит к двойному налогообложению дохода физлица-контролера, что не соответствует пункту 1.1.4 главы 1 BEPS Action 3 Controlled foreign companies. Он предостерегает, что правила не должны приводить для двойного налогообложения одного и того же вида дохода", - говорится в обращении ЕБА к Верховной Раде.

Этот аргумент довольно спорный, считает экономист Юрий Гайдай, ведь природа средств на этапе их репатриации за границу и на этапе декларирования доходов физлицом разная. Кроме того, бизнес часто строит многоуровневую структуру собственности, размывая базу налогообложения между различными юрисдикциями, добавляет собеседник ЭП в ГНС.

Режимы налогообложения КИКов отличаются в разных странах, однако практика, когда конечный владелец платит налог с доходов КИК даже после того, как КИК уплатил налог на репатриацию капитала, не уникальна для Украины, отмечает Серветник.

"Эта практика достаточно распространена. Стандартный принцип таков: либо ты получаешь свои дивиденды и платишь с них налог, либо оставляешь деньги в КИК, но "твое" государство их все равно обложит налогом", - отметил он и добавил, что украинское законодательство все же одно из самых жестких в вопросах отчетности и налогообложения КИКов.

"Мы действительно погорячились, когда вводили эту норму", - ответил ЭП один из инициаторов закона о налогообложении КИКов. Он добавил, что депутаты долго не хотели отменять ее в условиях войны, когда бюджету необходимы дополнительные поступления. Однако в последний момент на этом настоял Минфин.

Кстати, последний готовит изменения в Налоговый кодекс, которые должны исправить многочисленные коллизии в законодательстве о КИКах. Однако отменить налог владельцам иностранных компаний решили еще до того, как соответствующий законопроект появится на свет.

Похоже, кто-то очень не хотел, чтобы владельцы зарегистрированного в оффшорах бизнеса заплатили свою "десятину" в бюджет воюющей страны. Особенно на фоне очередных смягчений НБУ, позволившего переводить за границу дивиденды не только за 2024-й, но и за 2023 год.