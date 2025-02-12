Инфляция в начале 2025 года оказалась выше, чем ожидал НБУ

Инфляция в Украине в январе 2025 года достигла 12,9% в годовом измерении и оказалась выше прогноза Национального банка Украины.

Об этом говорится в сообщении НБУ.

В НБУ считают основной причиной отклонения ценовой динамики от прогноза более существенный рост как административно регулируемых цен на товары и услуги, так и стоимости рыночных услуг из-за дальнейшего роста производственных затрат, в частности энергообеспечения и оплату труда, а также налоговые и регуляторные изменения.

В НБУ также считают, что инфляция вернется к снижению во второй половине 2025 года и будет стремиться к целевому показателю в 5%.

Нацбанк отметил, что сырые продукты питания подорожали на 11,8%. В январе рост цен на сырые продукты в годовом измерении замедлялся второй месяц подряд. Рекордно теплая январская погода способствовала увеличению предложения яиц и молока. Предложение овощей и фруктов расширилось благодаря активизации импорта. Зато цены на свинину, курятину и сахар приближались к ценам стран - торговых партнеров на фоне устойчивого экспорта. Продолжался и рост цен на муку и крупы под влиянием эффектов низких прошлогодних урожаев.

Кроме того, базовая инфляция ускорилась до 11,7%. Подорожание обработанных продовольственных товаров в январе составило 15,9% год к году. Ускорение роста цен объясняется увеличением закупочных цен на сырье, а также производственных затрат предприятий на электроэнергию, оплату труда и логистику. В результате высокими темпами росли цены на хлеб, хлебо- и мясопродукты, масло. Из-за роста цен на мировых рынках дорожали отдельные импортные товары, в частности сыры, чай, кофе и шоколад.

Цены на непродовольственные товары ускорили рост до 4,3% год к году из-за курсовых эффектов в предыдущие периоды. В то же время цены на одежду и обувь оставались ниже, чем в прошлом году.

Темпы роста стоимости услуг составили 14,2%, также ускорившись в январе против декабря. Частично это объясняется пересмотром тарифов, в частности их повышением отдельными мобильными операторами, актуализацией перечня платных медицинских услуг в государственных и коммунальных учреждениях, изменением подходов к расчету стоимости полиса ОСАГО.

Кроме того, административно-регулируемые цены выросли на 17,5%, а темпы роста цен на топливо составили 12,1%. В январе рост цен на топливо существенно ускорился по сравнению с декабрем под влиянием увеличения стоимости сырья, повышения акцизов и логистических проблем из-за штормов в Черном море в начале года. В то же время более существенное подорожание топлива сдерживалось путем конкуренции между сетями АЗС на фоне достаточно сезонно низкого спроса.

Напомним:

Годовая инфляция в Украине в январе составила 12,9% (по сравнению с январем 2024 года) против 12% в декабре.