В прошлом году почти 97% публичных закупок на восстановление прошли без конкуренции

В 2024 году через Prozorro было завершено более 134 тыс. закупок по коду "Строительные работы и текущий ремонт", в который входят закупки восстановления. Общая сумма закупок - 271,6 млрд грн.

Такие данные были озвучены 10 февраля на онлайн-презентации очередного мониторинга восстановления Украины в рамках проекта "Контроль расходов на восстановление".

Как отмечается в сообщении, из 134 тыс закупок 96,6% состоялись только с одним участником.

При этом, за 2024 год прошло только 300 закупок суммарной стоимостью 2,2 млрд грн, на которые пришли пять и более участников.

"Как и в 2023-м, наблюдалось искусственное занижение стоимости закупок для обхода требований закупочного законодательства. Например, заказчики провели на допороговые 190-200 тыс. грн почти 12 тыс. закупок, что в 27 раз больше, чем за надпороговые 200-210 тыс. грн", - говорится в сообщении.

Найбільші організатори та переможці Центр економічної стратегії, ІЕД, ГО “Технології прогресу”

Лидерами по организации закупок в 2024 году стали ЧАО "Укргидроэнерго", которое закупает укрытия для своих объектов; КП "Киевский метрополитен", которое закупило строительство линии у группы компаний "Автострада", и Служба восстановления в нескольких областях.

Найбільші закупівлі Центр економічної стратегії, ІЕД, ГО “Технології прогресу”

Крупнейшие тендеры при этом были: строительство линии Киевского метрополитена на 13,8 млрд грн и строительство защит для Днестровской ГАЭС (две закупки по 4,8 млрд грн и 4,2 млрд грн соответственно).