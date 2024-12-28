Налоги, транзит российского газа, автогражданка, ликвидация МСЭК: что изменится в Украине с 1 января

ЕП собрала основные нововведения, которые вступают в силу с первого дня 2025 года.

Вырастет ли минималка в 2025 году?

1 января вступает в силу закон "О государственном бюджете на 2025 год". Общий объем расходов, которые правительство планирует осуществить в 2025 году, составляет почти 4 трлн грн, из которых более половины пойдет на финансирование сектора безопасности и обороны. Общий объем доходов, которые государство планирует собрать в 2025 году, составит 2,32 трлн грн.

Минимальная заработная плата в 2025 году не вырастет и останется на уровне 8 тыс. грн. Прожиточный минимум также останется на уровне 2024 года:.

для трудоспособных лиц - 3 028 грн;

для детей в возрасте до шести лет - 2 563 грн;

для детей от 6 до 18 лет - 3 196 грн;

для лиц, утративших трудоспособность, - 2 361 грн.

Пересмотр социальных стандартов требует огромных расходов. Глава бюджетного комитета ВР Роксолана Пидласа объясняла, что повышение минимальной зарплаты на 100 грн будет стоить бюджету 5,3 млрд грн, а повышение прожиточного минимума на 100 грн - 11 млрд грн.

Увеличение налогов

В октябре 2024 года Верховная Рада приняла закон о повышении налогов. Некоторые его нормы вступили в силу с 1 декабря, как вот повышение ставки налога на прибыль за 2024 год для банков с 25% до 50%.

С нового года вырастет военный сбор с зарплат физлиц - с 1,5% до 5%. Повышение не коснется военнослужащих.

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Для физических лиц-предпринимателей первой, второй и четвертой группы введут военный сбор в размере 10% от минимальной зарплаты (сейчас это 800 грн). Для ФЛП третьей группы военный сбор составит 1% от доходов.

Кроме этого, с 1 января для ФЛП возвращается обязанность платить ЕСВ. С марта 2022 года эту норму приостановили и на период военного положения сделали уплату ЕСВ добровольной.

Новые лимиты на переводы

10 декабря крупнейшие украинские банки подписали меморандум, который ужесточает контроль за операциями некоторых клиентов и снижает месячные лимиты на переводы средств с одного банковского счета на другой.

Новые лимиты будут зависеть от степени риска клиента и наличия у него подтвержденных источников доходов. Для высокорисковых клиентов, не имеющих подтвержденных источников доходов, банки установят лимит в размере 50 тыс. грн в месяц (сейчас действует общий лимит в размере 150 тыс. грн).

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Для остальных клиентов, не имеющих подтвержденных источников доходов, будут применять другие лимиты на переводы:

с 1 февраля 2025 года - 150 тысяч грн в месяц;

с 1 июня 2025 года - 100 тысяч грн в месяц.

Размер лимита могут увеличить по заявлению клиента, однако лишь в случае предоставления банку документального подтверждения источников доходов.

Эти лимиты не будут применять к клиентам с подтвержденными источниками доходов, в частности зарплатным клиентам банков, волонтерам и "другим клиентам с подтвержденными доходами". Для них размер ограничения на переводы установят в размере подтвержденного дохода.

Обновление "автогражданки"

С 1 января 2025 года в Украине меняются правила обязательного автострахования. Изменения призваны приблизить украинское законодательство к нормам Европейского Союза.

Новый закон об "автогражданке" предусматривает постепенное увеличение страховых сумм до размеров, установленных в странах ЕС. Так, с 2025 года лимиты увеличатся до 250 тыс. грн за ущерб, причиненный имуществу (но максимум 1,25 млн грн на событие) и до 500 тыс. грн за ущерб, причиненный здоровью (максимум - 5 млн грн на событие).

Также отменяется франшиза (сумма, которую в случае ДТП виновнику придется компенсировать самостоятельно), зато опция прямого урегулирования становится обязательной для всех. То есть, если водитель застрахованного авто не является виновником ДТП, убытки ему возместит его страховая компания, однако взимать средства будет со страховщика второй стороны - виновника аварии.

Кроме этого, новый закон предусматривает свободное ценообразование. То есть, страховые компании смогут самостоятельно определять, от чего будет зависеть стоимость полиса для каждого водителя (например, от стажа вождения, возраста или истории попадания в ДТП).

Новые тарифы на доставку от "Укрпочты"

С 1 января 2025 года "Укрпочта" вводит новый подход к формированию тарифов на доставку посылок, который будет зависеть от объема, а не от веса. Такое решение должно сделать тарифы более доступными, удобными и более честными, утверждает гендиректор "Укрпочты" Игорь Смелянский.

Стоимость доставки будет фиксированной. Ее можно определить с помощью стандартных коробок "Укрпочты" или собственной упаковки. Самый низкий тариф останется без изменений.

Кроме этого, в 2025 году "Укрпочта" повысит тарифы для нескольких зарубежных направлений (например, Израиля, Армении, Казахстана, Молдовы), но сохранит их без изменений для ключевых стран. В то же время, по словам директора департамента международных операций компании Юлии Павленко, ожидается снижение тарифов для США и Великобритании.

Также вырастут тарифы на EMS-отправления (посылки до 30 кг) в Польшу, на письма 1001-2000 граммов (на 2 долл.), заказные письма (до 3,5 долл.) и на мелкие пакеты PRIME (вес 1-2 кг) для зон 1 и 3 - в среднем на 10%.

Приостановка транзита российского газа

С семи часов утра 1 января 2025 года украинская ГТС сможет транспортировать газ только нероссийского происхождения. Именно с нового года заканчивается соглашение о транзите газа.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, возобновление транзита станет возможным только, если по запросу Европейской комиссии Украина будет транспортировать "нерусский газ".

В то же время, как пояснил премьер, согласно Соглашению об ассоциации с ЕС и Договору к Энергетической хартии, Украина обязана обеспечивать транзит российской нефти в Европу по запросу Еврокомиссии.

Выход на пенсию

В 2025 году изменится размер стажа, необходимого для выхода на пенсию по закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Так, оформить выход на пенсию по возрасту в 60 лет смогут украинцы со стажем 32 года, в 63 года - со стажем 22-32 года, в 65 лет - 15-22 года.

Если до 65 лет человек не имеет минимального страхового стажа, он не имеет права на пенсию по возрасту. В таком случае человек будет получать социальную помощь от государства. Ее размер равен прожиточному минимуму для лиц, утративших трудоспособность, то есть 2 361 грн.

Также с марта 2025 года наступит очередная индексация всех пенсий.

Субсидия на аренду жилья для ВПЛ

В конце января 2025 года вступает в силу постановление о предоставлении субсидии на аренду жилья для внутренне перемещенных лиц. Воспользоваться субсидией на аренду жилья смогут ВПЛ, которые переместились в любой подконтрольный Украине регион.

Право на субсидию будут иметь семьи, которые арендуют жилье, и тратят на аренду более 20% своих совокупных доходов. Ранее планировалось, что этот порог будет составлять 30% от доходов.

Условием назначения субсидии на аренду является наличие заключенного договора аренды. При этом арендодателю государство будет компенсировать стоимость налогов, который тот должен уплатить с полученного от аренды дохода.

Субсидию на аренду жилья будут назначать одновременно с субсидией на жилищно-коммунальные услуги.

Повышение акцизов на горючее

С 1 января наступает второй этап повышения акцизов на горючее. Акцизный налог постепенно будет повышаться до минимального уровня, установленного в Европейском Союзе. Первый этап повышения пришелся на 1 сентября 2024 года.

Так, с 1 января 2025 года ставка акциза для горючего вырастет:

на бензин - 271,7 евро/1000 л (+29,1 евро);

на дизельное топливо: 215,7 евро/1000 л (+38,1 евро);

на сжиженный газ (пропан или смесь пропана с бутаном - 173 евро/1000 л (+25 евро).

Повышение акцизов на табак

В Украине планируют увеличить ставки акцизного налога на табачные изделия. По состоянию на 27 декабря соответствующий законопроект уже передан на подпись президента. Собеседники ЭП в парламенте отмечают, что Владимир Зеленский должен подписать этот закон "в ближайшее время".

Согласно принятому закону, в 2025 году акцизный налог на сигареты и другие табачные изделия привяжут к евро. До принятия закона ставки акциза прописывались в гривнах. Как следствие, с нового года стоимость сигарет может вырасти в среднем на 40 гривен.

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В 2025 году акциз для сигарет поднимут с 57,4 евро до 78 евро за 1000 сигарет, а к 2028 году размер налога достигнет 90 евро. Для потребителя это означает, что за каждую пачку сигарет придется заплатить по крайней мере 78 грн акциза (по текущему курсу НБУ).

Вместе с этим, принятый закон делает исключение для табачных изделий для электрического нагрева (например, IQOS или PLOOM) - ставка налога на них будет меньше, чем для обычных сигарет, от чего больше всего выиграют транснациональные табачные компании.

Ежемесячные доплаты учителям

В 2025 году учителя, независимо от стажа, будут получать ежемесячную доплату в размере 1,3 тыс. грн (или 1 тыс. грн после вычета налогов). Речь идет о педагогических работниках государственных и коммунальных учреждений общего среднего образования.

С 1 сентября 2025 года эту выплату увеличат до 2,6 тыс. грн (2 тыс. грн после налогообложения). Надбавку будут выплачивать ежемесячно до конца того года, в котором отменят военное положение в стране.

министр образования и науки Украины Оксен Лисовой. "Проблемы с зарплатой учителей существуют давно, и мы это понимаем. Решение о доплате не решает всех проблем, но оно является первым шагом к изменению ситуации даже в условиях военного положения и дефицита бюджета", - отмечал

Дополнительные платные услуги в больницах

Правительство определило перечень услуг, которые государственные и коммунальные медицинские учреждения могут предоставлять дополнительно пациентам. Такие дополнительные услуги не будут покрываться Программой медицинских гарантий, пациент должен заплатить за них самостоятельно.

Решение приняли еще в июле 2024 года, однако вступит в силу оно с 1 января 2025 года. К дополнительным платным услугам отнесли:

предоставление медицинских услуг не по месту жительства или пребывания пациента при условии, что это не вызвано его медицинским состоянием;

возможность самостоятельно выбрать врача при получении специализированной медицинской помощи в плановом порядке в стационаре;

пребывание в палате с повышенным уровнем комфорта и сервиса по пожеланию пациента.

Кроме этого, с 1 января 2025 года платить нужно будет за обращение без направления врача, кроме случаев, когда оно не требуется.

Медучреждения сами определяют стоимость дополнительных услуг. Также они должны обнародовать на своих сайтах и разместить на стендах в помещениях больниц полный перечень платных и бесплатных услуг. Оплатить медицинскую помощь можно только в безналичной форме на официальный счет заведения.

Ликвидация МСЭК

С 1 января в Украине прекратят свою работу медико-социальные экспертные комиссии (МСЭК), которые устанавливают инвалидность человека. Вместе с этим начнется масштабная реформа этой структуры.

Решению о ликвидации МСЭК предшествовал ряд коррупционных скандалов, в частности в отношении прокуроров, которые получают пенсии в связи с инвалидностью.

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Теперь вместо МСЭК в Украине будут действовать экспертные команды на базе больниц. По информации Министерства здравоохранения, с 1 января 2025 года статус инвалидности будет базироваться на оценке влияния болезни или травмы на повседневную деятельность человека.

Заместитель министра социальной политики Дарья Марчак объясняла, что, по замыслу реформы, если человек продолжает работать, он не должен получать пенсию по инвалидности. Зато для людей, которые потеряли трудоспособность, финансовая помощь от государства должна быть значительно больше.

Кроме этого, государство хочет максимально цифровизировать процесс получения инвалидности.

Тариф на передачу электроэнергии

С 1 января 2025 года на 30% вырастет тариф "Укрэнерго" на передачу электроэнергии - до 686,23 грн/МВт-ч. Соответствующее решение приняла Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

На тарифы для населения это изменение не повлияет, ведь они остаются фиксированными (на уровне 4,32 грн/кВт-ч как минимум до 30 апреля 2025 года), однако может повлиять на конечную стоимость товаров и услуг для всех украинцев.

В то же время тарифы на газ, отопление и горячую воду не будут меняться из-за моратория на время военного положения.

Обновление цвета светофоров

С мая 2025 года в Украине вводятся новые стандарты по светофорам, однако серьезных отличий не предвидится.

Так, зеленый цвет светофора станет более насыщенным - приведенным к европейским стандартам.

Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий рассказал и о другом обновлении:

стрелки на линзах светофоров будут шевронные (будут светиться цветом, который выделяется на фоне и который виднее издалека);

велосипедные светофоры будут с пиктограммой велосипеда и с линзой 100 мм для велосипедных дорожек (такие светофоры будут размещены справа от дороги) или с линзой 200 мм (если светофор размещен над дорогой);

будут совместные велопешеходные светофоры;

добавят таймер обратного отсчета времени как на пешеходных, так и на транспортных светофорах, в том числе и на велосипедных.

Важно, что речь не идет о замене всех старых светофоров, лишь о стандартизации новых.