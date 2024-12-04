Говорили и курили. За ставки акциза на IQOS и сигареты разворачивается лоббистская битва

Правительство готовится уравнять акцизы на табачные изделия со ставками в ЕС. Почему для стиков для нагревания делают "льготу"?

В 2025 году сигареты в Украине существенно подорожают. Все из-за законопроекта, который должен приравнять размер акцизного налога, уплачиваемого с табачных изделий, к минимально разрешенному в Евросоюзе уровню.

Повышение акциза стало не только обязательством Украины в рамках евроинтеграции, но и полем боя различных заинтересованных сторон, каждая из которых лоббирует "правильный" способ повышения акцизов. Наибольшие споры идут вокруг налога на табачные изделия для электрического нагрева (ТИЭН). Широкой общественности они известны под брендами IQOS, Glo, Ploom и другие.

С 2021 года ТИЭНы в Украине облагаются налогом так же, как и обычные сигареты. Однако с 2025 года размеры акцизов для разных видов табачной продукции будут отличаться: для ТИЭНов налог вырастет меньше, чем для сигарет.

За более низкие ставки акциза выступает Министерство финансов, которое и разрабатывало соответствующий законопроект. Крупнейшими бенефициарами такой акцизной политики станут международные табачные корпорации. С другой стороны, компании, которых подозревают в производстве контрафакта, лоббируют сохранение одинакового размера акцизного налога как для ТИЭНов, так и для обычных сигарет.

Европейские акцизы

Украина обязалась приравнять свой уровень налогообложения табачных изделий к минимально разрешенному в ЕС еще в рамках Соглашения об ассоциации 2014 года.

Повышение акцизов происходило постепенно - соответствующий 8-летний план Верховная Рада приняла в 2017 году. Согласно ему, в 2025 году этот налог с табачных изделий в Украине должен был достичь европейского уровня в 90 евро за 1000 сигарет.

Однако, когда парламент голосовал за постепенное повышение акциза, то его размеры в Налоговом кодексе прописывал в гривнах исходя из курса евро на уровне около 35,5 грн. После начала большой войны гривна существенно обесценилась, и сейчас курс на 10 грн выше, чем предполагалось.

Как следствие, по состоянию на начало 2024 года акциз с табака составлял лишь около 60 евро за 1000 сигарет, а сейчас, из-за укрепления гривны относительно европейской валюты, - около 57 евро. Именно поэтому и возникла необходимость принять законопроект №11090 и обновить график повышения акцизного налога.

Для того, чтобы Украина снова от него не отставала из-за возможной дальнейшей девальвации гривны, размер акциза с табачных изделий планируют сразу прописать в евро (уплата будет происходить в гривнах по курсу НБУ).

Согласно законопроекту, акцизный налог на табачные изделия будет расти постепенно и достигнет необходимых 90 евро за 1000 сигарет с 1 января 2028 года. Это означает, что через четыре года с каждой пачки сигарет (20 шт.) потребителю придется заплатить не менее 79 грн акциза (по текущему курсу НБУ).

По расчетам Министерства финансов, повышение акциза принесет дополнительные 28 млрд грн в следующие четыре года, в частности, в 2025 году - 612 млн грн, в 2026-м - 5 млрд грн, в 2027-м - 9,38 млрд грн, а в 2028-м - 13,85 млрд грн.

"Льгота" для ТИЭНов

Самой дискуссионной нормой правительственного законопроекта о повышении акцизов стало установление меньшей ставки налога на ТИЭНы, чем на обычные сигареты. В 2025 году ставка для первых также увеличится, хотя не так существенно - до 70,4 евро, тогда как для вторых - до 78 евро.

Сейчас в Украине ТИЭНы облагают налогом так же, как и обычные сигареты. Такую практику ввели в 2020 году (изменения вступили в силу в 2021-м), когда государство начало отдельно регулировать этот вид табачной продукции. До того ТИЭНы облагались налогом как заменители табака по гораздо более низкой ставке налога.

"Ставки акциза уравняли в 2020 году по моей инициативе. Это сделали в законопроекте №1210, если помните такой. Причина - необходимость увеличить налоговые поступления в бюджет. Бюджет на этом заработал около миллиарда долларов", - пояснил ЭП глава налогового комитета Рады Даниил Гетманцев.

В новом правительственном законопроекте от политики одинаковых акцизов решили отказаться несмотря на то, что бюджетные потребности сейчас в разы больше, чем пять лет назад. Ожидается, что к 2028 году акциз для ТИЭНов вырастет до 72 евро на 1000 штук - это на 20% меньше, чем предложенная ставка этого же налога для обычных сигарет в том же году.

Противники такого подхода отмечают, что сниженная ставка для ТИЭНов - это своеобразная льгота для этого вида табачной продукции. А сторонники говорят, что это европейская практика. Как бы там ни было, пониженную ставку государство вводит в то время, когда потребление ТИЭНов растет вопреки общему тренду к уменьшению потребления табака.

Так, по данным исследования Киевского международного института социологии (КМИС), в октябре 2024 года доля людей, употребляющих табачные изделия в Украине, сократилась с 30% до 27% (относительно декабря 2023 года). Среди них доля тех, кто курит обычные сигареты, снизилась с 74,7% до 68,7%, а тех, кто потребляет ТИЭНы наоборот выросла - с 18,3% до 22,8%.

ТВЕНы - относительно новый вид табачной продукции, наиболее популярный среди младшего поколения потребителей в возрасте 18-29 лет. Согласно результатам исследованием КМИС, его потребители реже задумываются о вреде для здоровья - соответствующие предупреждения на пачках замечали 74% курильщиков ТИЭНов (против 94,3% курильщиков сигарет). Вероятно, это связано с тем, что такие предупреждения гораздо меньше и не такие "ужасающие".

Приверженцы и противники новых акцизов

Новые правила налогообложения ТИЭНов раскололи общественные организации. Медиа переполнены колонками, прессрелизами и другими материалами "за" и "против" нового подхода государства к сборам с табачной продукции.

Разделились и позиции участников этого рынка: международные корпорации открыто поддерживают разные ставки для ТИЭНов и сигарет. Зато, как пересказывают собеседники ЭП в правительстве и парламенте, за сохранение одинаковых ставок акциза активно лоббируют украинские компании, которых подозревают в изготовлении контрафакта.

Это имеет простое объяснение: рынок ТИЭН почти полностью "белый". Фабрики, которые изготавливают контрафактные сигареты, просто не научились подделывать стики для IQOS. Поэтому для них введение низкого акциза на ТИЭНы несет угрозу, ведь потребители все больше будут "перетекать" в потребление этого табачного изделия, а следовательно, потребление традиционных сигарет (в том числе и контрафакта) будет снижаться.

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Главными бенефициарами низкого налогообложения ТИЭНов являются такие компании, как British American Tobacco, Japan Tobacco International и Philip Morris International. Последней принадлежит бренд IQOS, на который приходится около 80% рынка ТИЭНов.

Сторонники более низких ставок акцизного налога для ТИЭНов приводят несколько аргументов в пользу своей позиции. В частности, они отмечают, что такой подход практикуется в ЕС. Так, согласно результатам исследования Growford Institute, в тех странах Евросоюза, где на рынке присутствуют ТИЭНы, ставка акцизного налога на них в среднем на 63% меньше, чем для обычных сигарет.

Однако единой европейской практики налогообложения ТИЭН пока нет. Одной из задач новоназначенного состава Еврокомиссии будет обновить Директиву ЕС, которая регулирует налогообложение табачных изделий, определить новый уровень минимального акциза на сигареты, а также установить, каким должен быть уровень налогообложения ТИЭНов.

Акцизы, а с ними и стоимость, табачных изделий в Украине будут только расти Getty Images

Собеседники ЭП в Верховной Раде рассказывают, что для транснациональных табачных компаний важно, чтобы Украина присоединилась к тем странам, где акциз на ТИЭНы ниже, чем для сигарет, ведь это может способствовать тому, чтобы закрепить такую практику на общеевропейском уровне.

Другой аргумент касается влияния на здоровье. Сторонники более низких акцизов на ТИЭНы утверждают, что их курение наносит меньший вред человеку, чем курение обычных сигарет. Поскольку целью акцизного налога является уменьшение потребления вредных товаров, то и размер ставки на менее вредные изделия должен быть меньше.

Отметим, что меньший вред для здоровья от ТИЭНов пока не доказан. Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) говорит, что большинство исследований о влиянии курения ТИЭНов финансировались табачными компаниями, а потому их объективность вызывает сомнения. В то же время некоторые независимые исследования, на которые ссылается ВОЗ, показали, что употребление ТИЭНов во многом наносит подобные негативные последствия для здоровья, как и традиционные сигареты.

Вместе с этим, ВОЗ подчеркивает, что необходимо проводить дальнейшие исследования влияния ТИЭНов на здоровье человека, в частности изучать долгосрочные последствия их курения. На это могут уйти годы.

О том, что употребление ТИЭНов вредно для здоровья человека так же, как и обычные сигареты, заявляли в Центре общественного здоровья Минздрава Украины. "Утверждение о том, что табак, который не горит, безопаснее, нивелируется доказанной опасностью табака для жевания и нюхания. Это растение содержит канцерогены и другие вредные для организма человека вещества даже в естественном виде", - отмечали в Центре в 2021 году.

Или ТИЭНы, или "тень"

Последний аргумент сторонников разных ставок на ТИЭНы и сигареты - бюджетные поступления. Мол, доля "тени" на рынке традиционных сигарет в Украине довольно высокая - 14,6%, по последним данным Kantar (в конце 2023 года она достигала 25,7%).

<Поэтому повышение размера акцизного налога может не привести к пропорциональному увеличению бюджетных поступлений - на рынке просто появится больше контрафакта.

А вот рынок ТИЭНов - полностью белый, поэтому даже менее значительное повышение налога обеспечит большие поступления в бюджет.

"Лучше облагать налогом то, что вы видите, чем работать с тем, чего вы не видите", - объяснил ЭП министр финансов Сергей Марченко позицию его ведомства облагать ТИЭНы меньшим акцизом, чем традиционные сигареты.

Рынок ТИЭНов почти полностью белый, тогда как классические сигареты легко подделать Getty Images

В Минфине надеются, что меньший акциз будет побуждать людей потреблять ТИЭНы вместо традиционных сигарет, что в перспективе даже увеличит налоговые отчисления в бюджет. Правда, такая логика не учитывает того, что курильщиков ТИЭНов в Украине становится больше даже при одинаковой ставке, поэтому дополнительная "скидка" от государства здесь вряд ли нужна.

В Центре экономической стратегии подсчитали, что сниженная ставка акциза на ТИЭНы приведет к недополучению бюджетом более 20 млрд грн налоговых отчислений в следующие три года (по сравнению со сценарием, при котором ставки были бы одинаковыми).

В конце концов, даже если более низкий акциз на ТИЭНы действительно будет стимулировать людей переходить с курения традиционных сигарет на потребление этих изделий, то это еще не означает, что бюджет от этого только выиграет. Ведь где гарантия, что те фабрики, которые работают в тени, не научатся подделывать еще и стики для IQOS так же как они уже подделывают сигареты известных брендов?

На сам конец, позиция правительства, воплощенная в законопроекте №11090, не учитывает главной цели введения акцизного налога - уменьшение потребления вредных веществ гражданами.

Младшее поколение уже соблазняется на тренды курения новейших табачных изделий, на упаковках которых нет страшных картинок. Нужно ли государству давать еще и "налоговую скидку" на такие товары?