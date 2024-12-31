Макроэкономическая реальность в 2025 году: главные драйверы и риски

2024 год был богатым на вызовы и изменения. Что будет с украинскими государственными финансами в 2025 году?

"Украинская правда" обратилась к победителям премии "УП-100" и попросила написать, чем запомнился 2024 год и какие вызовы ждут Украину в 2025 году. Ниже - взгляд главы Национального банка Андрея Пышного.

В начале 2024 года мы четко осознавали, что он не будет легким путешествием. Такую характеристику можно смело применять и к 2025 году. В то же время 2024 год был не только о вызовах, но и о важных изменениях и достижениях, которые уменьшают риски для следующего года и которые стали возможными благодаря синергии усилий.

Решение партнеров о направлении доходов от замороженных российских активов в пользу Украины - один из таких важных примеров. Это результат взаимодействия, политической воли, эффективной дипломатии и максимальной сконцентрированности внимания и экспертизы на этом вопросе со стороны украинской стороны: президента, правительства, Национального банка.

Переход к гибкому инфляционному таргетированию, второй год безэмиссионного финансирования бюджета, полная адаптация валютного рынка к управляемой гибкости курса, смягчение ограничений, развитие кредитования, рекорды по количеству пересмотров программы МВФ. Это - лишь часть из того, что удалось.

Эти изменения создают основу для восстановления экономики и усиливают способность страны на пути к победе. Именно это, кстати, является одной из целей программы МВФ. Впрочем, риски, которые генерирует война, остаются значительными.

С чем завершаем 2024 год

Обстрелы россиянами энергетической инфраструктуры Украины не смогли остановить украинскую экономику. Она восстанавливается, несмотря на больший энергодефицит и более низкие урожаи. Экономику во многом поддерживают значительные расходы бюджета, которые останутся существенными и в следующем году, учитывая анонсированные объемы международной помощи. Потребительский спрос медленно восстанавливается, а адаптивность предприятий действительно впечатляет.

Бесперебойная работа банковской системы и усилия НБУ по сохранению устойчивости валютного рынка и сдерживанию инфляционных процессов является основой для восстановления. По нашему прогнозу, экономика в 2024 году вырастет на около 4%.

Инфляция растет со второго полугодия 2024 года, но такая тенденция прогнозируемая. Ожидая разворот инфляционного тренда, НБУ в середине года приостановил снижение учетной ставки. Однако инфляция растет быстрее, чем прогнозировали мы и большинство аналитиков. Прежде всего - из-за существенного влияния засухи и, соответственно, последствий меньшего предложения продуктов питания.

Мы держим руку на пульсе в вопросе инфляции, ведь есть обязательство привести ее к цели 5% на горизонте политики. О наших действиях и планах - далее.

Внешняя помощь значительна, а неопределенность относительно ее достаточности в 2025 году существенно снизилась. Это хорошая новость. Всего с начала 2024 года Украина получила почти 42,5 млрд долл., а в 2025 году должна получить 38,4 млрд долл.

Вместе с привлечениями правительства на внутреннем долговом рынке международная помощь позволяет финансировать дефицит бюджета. Международные резервы достаточны для поддержания устойчивости валютного рынка. По нашему прогнозу, в конце 2025 года резервы составят около 41 млрд долл.

Задача на 2025 год: переход к снижению инфляции

Переходу к устойчивому снижению инфляции будут способствовать исчерпание эффектов временных факторов. Поступление нового урожая поддержит предложение продовольствия. Расходы на энегоавтономность уменьшатся, ведь предприятия уже купили оборудование и заложили расходы в цены. Ожидается, что инфляция в странах-партнерах тоже пойдет на спад, что уменьшит "импортируемую" инфляцию.

Монетарная политика НБУ будет важной частью этого процесса. В декабре НБУ повысил учетную ставку с 13% до 13,5%, чтобы сдержать инфляционные процессы в 2025 году и сохранить контроль над инфляционными ожиданиями.

Хотя ускорение инфляции вызвано преимущественно временными факторами, мы видим, что внимание общества к инфляции растет. Без надлежащей реакции со стороны НБУ это может привести к ухудшению ожиданий относительно будущей инфляции и, как следствие, раскручиванию инфляционной спирали. Для НБУ важно это предотвратить.

Пока те, кто сделали критику НБУ своей профессией, пишут, что учетная ставка не работает, банки уже приостановили снижение ставок по гривневым депозитам. Возможность защитить сбережения благодаря гривневым депозитам и ОВГЗ сохраняется. Как результат, имеем в 2024 году прирост срочных средств населения в гривне, в частности гривневый портфель ОВГЗ граждан вырос более чем в 1,5 раза.

Для нас важно, чтобы гривня оставалась привлекательной для сбережений. В ближайшие месяцы НБУ будет ужесточать процентную политику, если признаки устойчивости инфляционных процессов и угрозы разбалансировки ожиданий будут сохраняться.

Еще одним важным элементом возвращения инфляции на траекторию снижения останется сохранение устойчивости валютного рынка. Это не означает неизменность курса. Он будет колебаться в обе стороны, реагируя на изменение рыночных условий. В то же время такие колебания будут умеренными и не помешают выполнению нашего обязательства в части инфляции.

Экономика и в дальнейшем будет восстанавливаться, несмотря на последствия войны

Мы ожидаем, что экономика в 2025 году вырастет на 4,3%. Динамику роста ВВП поддержит сохранение государственных стимулов благодаря значительной международной помощи и дальнейшее восстановление внутреннего спроса. Повлияет и устойчивый внешний спрос на товары украинского экспорта, и инвестиции в восстановление, в частности энергетического сектора. Речь идет не только о международной поддержке.

Украинские банки активно приобщаются к восстановлению энергетики через кредитование. В рамках совместного меморандума банки с июня начали финансирование проектов бизнеса на энергетические нужды на более 8 млрд грн. Общая профинансированная мощность генерации по предоставленным бизнесу займам - более 400 мВт.

Рост конкуренции между банками. Мы проанализировали причины отказов от кредита. Оказалось, что основная из них - заемщик нашел лучшее предложение от другого банка.

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Ставки по кредитам бизнеса сейчас на доковидном уровне - ниже 15%. В целом с начала 2024 года кредитный портфель предприятий вырос более чем на 20%, а портфель населения - почти на 40%. Это вдвое превысило ожидания банков.

Я настроен оптимистично и убежден, что вклад банковского сектора в восстановление экономики будет значительным, в частности благодаря накопленному запасу прочности. НБУ приложит для этого максимум усилий. Дополнительно мы сфокусируемся на развитии отраслевого кредитования. В частности, в 2025 году планируем начать разработку стратегии по развитию ипотеки.

Несколько слов о рынке труда. Предприятия отмечают, что одна из самых больших проблем - набор персонала. Для отдельных регионов эта проблема даже существеннее, чем риски безопасности. К сожалению, такую ситуацию мы прогнозируем и в дальнейшем. Диспропорции на рынке сохранятся, несмотря на постепенный рост количества резюме - такую тенденцию наблюдаем в последнее время.

Устойчивый спрос на рабочих постепенно уменьшать уровень безработицы. Дефицит работников будет стимулировать дальнейший рост уровня оплаты труда. Ожидается, что в 2024 году уровень реальных зарплат достигнет показателей, которые были до большой войны. Хорошая новость в том, что это поддержит потребление, которое является существенным драйвером экономического восстановления. Однако в 2025 году темпы роста зарплат замедлятся, что уже будет способствовать сдерживанию инфляции.

Война остается главным генератором рисков

Из-за войны сохраняются риски потери людей, территорий, производств и связанного с этим уменьшения экономического потенциала. Скорость возвращения экономики к нормальным условиям будет зависеть от характера и продолжительности войны.

Среди других рисков, связанных с войной, - возникновение дополнительных бюджетных потребностей, возможное дополнительное повышение налогов, дальнейшее повреждение инфраструктуры, прежде всего энергетической и портовой, углубление миграции и расширение дефицита рабочих на рынке труда.

Могут реализоваться и позитивные сценарии, связанные с ускорением евроинтеграционных процессов и восстановительных работ в энергетике.

Напрашивается вывод, что неопределенность огромна.

Однако по сравнению с началом полномасштабного вторжения эта неопределенность существенно снизилась. Банки и платежи бесперебойно работают. Энергетики продемонстрировали, что могут раз за разом делать чудеса и поднимать энергосистему, а бизнес и население - чрезвычайную способность к адаптации.

Гривня выполняет роль полноценной денежной единицы, оставаясь мерой стоимости, средством платежей и сбережений. Риски поступления международного финансирования ощутимо уменьшились. НБУ перешел к гибкому таргетированию инфляции и взял на себя обязательства вернуть ее к цели 5% на приемлемом горизонте политики. Сейчас, несмотря на войну, мы внедряем один из самых мощных пакетов реформ за всю историю независимой Украины.

Мы, украинцы, должны оставаться трезвыми и прагматичными в оценке ситуации, но стоит научиться отдавать себе должное. Сделано много. Впереди еще больше.