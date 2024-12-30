Курс, цены, налоги и популизм: чего ожидать от экономики в 2025 году

Как украинская экономика пережила 2024 год и какими будут курс валют, инфляция и рост ВВП в 2025 году?

В конце 2023 года Соединенные Штаты полноценно вошли в предвыборный режим. Любые решения, которые после этого принимались в Конгрессе, становились политическим водоразделом, который раскалывал американских парламентариев на два противоположных лагеря. Не стали исключением и решения по поддержке Украины.

Задержка с выделением американской помощи предвещала, что 2024 год будет непростым для нашей страны. Несмотря на это, в конце 2024 года правительство не только принимает откровенно популистские решения по раздаче денег всем желающим, но и имеет уверенность в международном финансировании на 2025-й и даже частично на 2026 годы.

Политическая нестабильность и война влияли и на украинскую экономику. Год начинался с рекордно низкой за последние годы инфляции, а заканчивается ускоренным ростом цен, за которым Национальный банк не успевает обновлять свои прогнозы. Колебался и курс валют, который пережил свой первый год в условиях так называемой "управляемой гибкости".

Как украинская экономика пережила 2024 год и какими будут цены и курс доллара в 2025-м?

Курс валют и цены

Для курса доллара 2024-й стал первым полноценным годом действия режима "управляемой гибкости". Этот режим Национальный банк ввел 2 октября 2023 года после того, как полтора года держал значение официального курса зафиксированным сначала на уровне 29,25 грн, а затем - 36,56 грн.

В январе-марте курс доллара колебался в пределах 37,5-38,5 грн, однако уже весной национальная валюта начала относительно быстро девальвировать, пересекая отметку 40 грн за доллар в конце мая. Курсовой фактор повлиял на уровень цен, которые начали стремительно расти летом.

Инфографика: Экономическая правда

Более того, на ускорение инфляции влияли худшие урожаи и отключение электроэнергии во время июльской жары. Бизнес, который в условиях отключений света работал от генераторов, закладывал в цены своей продукции и услуг стоимость потребленного горючего.

Негативная динамика инфляции в конце концов повлияла и на Нацбанк, который с июля старался держать курс доллара в Украине в пределах узкого коридора - 41-41,5 грн за доллар. Лишь в конце года НБУ решился несколько ослабить гривну, которая заканчивает 2024-й около отметки 42 грн за доллар.

Несмотря на относительное затишье на валютном рынке цены продолжают расти. Сейчас инфляция настолько ускорилась, что Нацбанк уже не успевает обновлять под нее свои прогнозы. Так, в октябре регулятор прогнозировал инфляцию по итогам 2024 года на уровне 9,7%, а в ноябре она по факту составила 11,2%. Тенденция к росту цен продолжилась и в декабре и, вероятно, будет сохраняться в начале 2025 года.

"Важнейшим фактором для инфляционной динамики будет объем урожая в 2025 году. Если учитывать исторические данные, он должен быть лучше объема 2024 года. Это позволит повысить предложение продуктов питания и скорректировать их цену в сторону снижения или по крайней мере без дополнительного роста.

Мы ожидаем значительного снижения уровня инфляции, начиная с середины 2025 года, что на конец года может привести ее к уровню 8%", - говорит директор департамента аналитических исследований "Райффайзен Банка" Александр Печерицын.

Большинство экономистов и аналитиков ожидают, что инфляцию в следующем году удастся унять. В Concorde Capital прогнозируют, что по итогам 2025 года цены вырастут на 6,8%, а в группе ICU - на 7,2%.

Самый свежий прогноз МВФ предполагает, что цены в Украине в следующем году вырастут на 7,5% (по сценарию, который предусматривает завершение войны в конце 2025 года) или на 11% (в случае более длительного периода активных боевых действий).

Вероятно, текущий скачок инфляции будет сдерживать НБУ от дальнейшего обесценивания гривны относительно доллара. По крайней мере, в начале года.

"Сейчас мы не видим желания НБУ заметно ослаблять курс гривны в ближайшее время. Однако после замедления инфляции во втором полугодии 2024 года НБУ может быть более открытым к умеренной девальвации гривны. В любом случае, по базовому сценарию можно гарантированно исключить, что темпы девальвации гривны в следующем году превысят 10%", - считает глава департамента макроэкономических исследований группы ICU Виталий Ваврищук.

Большинство аналитиков ожидают, что в конце 2025 года американская валюта будет стоить около 46-47 грн. В частности, в "Райффайзен Банке" прогнозируют доллар по 45,5 грн, в Concorde Capital - по 46 грн, в Киевской школе экономики - по 46,5 грн, в группе ICU - по 46,2 грн.

Процентные ставки и ВВП

Первую половину 2024 года, пока темпы инфляции замедлялись, учетная ставка Национального банка постепенно уменьшалась, а вместе с ней падали и ставки по банковским кредитам и депозитам.

Но уже летом НБУ решил приостановить цикл смягчения своей политики, а в конце года - вообще развернуть ее на 180 градусов. 12 декабря регулятор повысил учетную ставку на 0,5 п.п. - до 13,5%. Более того, там сообщили, что планируют делать это и в дальнейшем.

Инфографика: Экономическая правда

Повышением учетной ставки центральные банки стремятся уменьшить объем денег в обращении и скорость их обращения, что приводит к замедлению инфляции. Однако это также приводит к сокращению потребления товаров и объемов их производства. По крайней мере, так говорит экономическая теория.

Будет ли более жесткая монетарная политика иметь влияние на рост ВВП - пока сказать сложно, ведь даже в самом Нацбанке не знают, как сильно и как надолго поднимут процентные ставки. Текущие прогнозы членов правления НБУ относительно того, какой будет учетная ставка в конце 2025 года, существенно разнятся: от 11% до 14% годовых.

Что известно наверняка, так это то, что на рост экономики будет влиять множество других факторов: от дефицита электроэнергии до дефицита кадров, от ситуации на фронте до успехов и неудач правительства в борьбе с теневой экономикой.

"Понятно, что из-за войны темпы роста экономики будут ограниченными, и большую роль в восстановлении сыграют именно внешние факторы, в частности помощь от международных партнеров. Однако есть и риски, связанные с дефицитом энергоресурсов, возможными перебоями в электроснабжении и дефицитом рабочей силы. Это все может осложнить экономическое развитие", - говорит руководитель управления управленческого учета и бизнес-анализа "ОТП Банка" Инна Провотар.

МВФ прогнозирует, что в 2025 году украинская экономика может вырасти на 2,5-3,5%. В случае реализации негативного сценария ВВП наоборот может упасть - на 2,5%.