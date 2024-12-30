Курс, цены, налоги и популизм: чего ожидать от экономики в 2025 году
Как украинская экономика пережила 2024 год и какими будут курс валют, инфляция и рост ВВП в 2025 году?
В конце 2023 года Соединенные Штаты полноценно вошли в предвыборный режим. Любые решения, которые после этого принимались в Конгрессе, становились политическим водоразделом, который раскалывал американских парламентариев на два противоположных лагеря. Не стали исключением и решения по поддержке Украины.
Задержка с выделением американской помощи предвещала, что 2024 год будет непростым для нашей страны. Несмотря на это, в конце 2024 года правительство не только принимает откровенно популистские решения по раздаче денег всем желающим, но и имеет уверенность в международном финансировании на 2025-й и даже частично на 2026 годы.
Политическая нестабильность и война влияли и на украинскую экономику. Год начинался с рекордно низкой за последние годы инфляции, а заканчивается ускоренным ростом цен, за которым Национальный банк не успевает обновлять свои прогнозы. Колебался и курс валют, который пережил свой первый год в условиях так называемой "управляемой гибкости".
Как украинская экономика пережила 2024 год и какими будут цены и курс доллара в 2025-м?
Курс валют и цены
Для курса доллара 2024-й стал первым полноценным годом действия режима "управляемой гибкости". Этот режим Национальный банк ввел 2 октября 2023 года после того, как полтора года держал значение официального курса зафиксированным сначала на уровне 29,25 грн, а затем - 36,56 грн.
В январе-марте курс доллара колебался в пределах 37,5-38,5 грн, однако уже весной национальная валюта начала относительно быстро девальвировать, пересекая отметку 40 грн за доллар в конце мая. Курсовой фактор повлиял на уровень цен, которые начали стремительно расти летом.
Более того, на ускорение инфляции влияли худшие урожаи и отключение электроэнергии во время июльской жары. Бизнес, который в условиях отключений света работал от генераторов, закладывал в цены своей продукции и услуг стоимость потребленного горючего.
Негативная динамика инфляции в конце концов повлияла и на Нацбанк, который с июля старался держать курс доллара в Украине в пределах узкого коридора - 41-41,5 грн за доллар. Лишь в конце года НБУ решился несколько ослабить гривну, которая заканчивает 2024-й около отметки 42 грн за доллар.
Несмотря на относительное затишье на валютном рынке цены продолжают расти. Сейчас инфляция настолько ускорилась, что Нацбанк уже не успевает обновлять под нее свои прогнозы. Так, в октябре регулятор прогнозировал инфляцию по итогам 2024 года на уровне 9,7%, а в ноябре она по факту составила 11,2%. Тенденция к росту цен продолжилась и в декабре и, вероятно, будет сохраняться в начале 2025 года.
"Важнейшим фактором для инфляционной динамики будет объем урожая в 2025 году. Если учитывать исторические данные, он должен быть лучше объема 2024 года. Это позволит повысить предложение продуктов питания и скорректировать их цену в сторону снижения или по крайней мере без дополнительного роста.
Мы ожидаем значительного снижения уровня инфляции, начиная с середины 2025 года, что на конец года может привести ее к уровню 8%", - говорит директор департамента аналитических исследований "Райффайзен Банка" Александр Печерицын.
Большинство экономистов и аналитиков ожидают, что инфляцию в следующем году удастся унять. В Concorde Capital прогнозируют, что по итогам 2025 года цены вырастут на 6,8%, а в группе ICU - на 7,2%..
Самый свежий прогноз МВФ предполагает, что цены в Украине в следующем году вырастут на 7,5% (по сценарию, который предусматривает завершение войны в конце 2025 года) или на 11% (в случае более длительного периода активных боевых действий).
Вероятно, текущий скачок инфляции будет сдерживать НБУ от дальнейшего обесценивания гривны относительно доллара. По крайней мере, в начале года.
"Сейчас мы не видим желания НБУ заметно ослаблять курс гривны в ближайшее время. Однако после замедления инфляции во втором полугодии 2024 года НБУ может быть более открытым к умеренной девальвации гривны. В любом случае, по базовому сценарию можно гарантированно исключить, что темпы девальвации гривны в следующем году превысят 10%", - считает глава департамента макроэкономических исследований группы ICU Виталий Ваврищук.
Большинство аналитиков ожидают, что в конце 2025 года американская валюта будет стоить около 46-47 грн. В частности, в "Райффайзен Банке" прогнозируют доллар по 45,5 грн, в Concorde Capital - по 46 грн, в Киевской школе экономики - по 46,5 грн, в группе ICU - по 46,2 грн..
Процентные ставки и ВВП
Первую половину 2024 года, пока темпы инфляции замедлялись, учетная ставка Национального банка постепенно уменьшалась, а вместе с ней падали и ставки по банковским кредитам и депозитам.
Но уже летом НБУ решил приостановить цикл смягчения своей политики, а в конце года - вообще развернуть ее на 180 градусов. 12 декабря регулятор повысил учетную ставку на 0,5 п.п. - до 13,5%. Более того, там сообщили, что планируют делать это и в дальнейшем.
Повышением учетной ставки центральные банки стремятся уменьшить объем денег в обращении и скорость их обращения, что приводит к замедлению инфляции. Однако это также приводит к сокращению потребления товаров и объемов их производства. По крайней мере, так говорит экономическая теория.
Будет ли более жесткая монетарная политика иметь влияние на рост ВВП - пока сказать сложно, ведь даже в самом Нацбанке не знают, как сильно и как надолго поднимут процентные ставки. Текущие прогнозы членов правления НБУ относительно того, какой будет учетная ставка в конце 2025 года, существенно разнятся: от 11% до 14% годовых.
Что известно наверняка, так это то, что на рост экономики будет влиять множество других факторов: от дефицита электроэнергии до дефицита кадров, от ситуации на фронте до успехов и неудач правительства в борьбе с теневой экономикой.
"Понятно, что из-за войны темпы роста экономики будут ограниченными, и большую роль в восстановлении сыграют именно внешние факторы, в частности помощь от международных партнеров. Однако есть и риски, связанные с дефицитом энергоресурсов, возможными перебоями в электроснабжении и дефицитом рабочей силы. Это все может осложнить экономическое развитие", - говорит руководитель управления управленческого учета и бизнес-анализа "ОТП Банка" Инна Провотар.
МВФ прогнозирует, что в 2025 году украинская экономика может вырасти на 2,5-3,5%. В случае реализации негативного сценария ВВП наоборот может упасть - на 2,5%.
Украинские экономисты настроены более оптимистично. В КШЭ прогнозируют рост ВВП в следующем году на 3,6%, группа ICU - на 3,4%, Concorde Capital - на 3,8%, "Райффайзенбанк" - на 4,9%, а Dragon Capital - на 3% (в случае продолжения активной фазы войны в течение всего года) или 5-7% (в случае прекращения активных боевых действий в начале 2025 года).
Международная помощь и резервы
Своей устойчивостью во время большой войны украинская экономика обязана ВСУ и международным партнерам. Последние за время с 24 февраля 2022 года влили в украинский бюджет более 110 млрд долл - это больше половины довоенного ВВП Украины.Инфографика: Экономическая правда
По состоянию на 19 декабря объем полученного внешнего финансирования в этом году составил 38,8 млрд долл. Однако в последние дни года партнеры предоставили правительству еще около 4 млрд долл. кредитов и грантов.
Международная финансовая помощь позволила правительству профинансировать гражданские расходы, а следовательно - создать потребительский спрос и обеспечить постепенное восстановление экономики. Кроме этого, поступление средств от партнеров поддержало международные резервы Украины и удержало гривну от более существенной девальвации.
Только за 2024 год Нацбанку пришлось "сжечь" более 30 млрд долл. международных резервов, удовлетворяя спрос на валюту. Несмотря на это, объем резервов в течение года колебался вокруг 40 млрд долл, а в некоторые периоды даже устанавливал новые исторические рекорды.Инфографика: Экономическая правда
Но в начале года ситуация с международной помощью была почти критической. Из-за задержки с принятием пакета помощи в Конгрессе США, которая длилась более полугода, Украина получала гораздо меньшие объемы финансирования и вооружения.
В январе-апреле правительству пришлось тратить бюджетные средства на оружие, которое Украина ожидала получить от США бесплатно.
Для того, чтобы профинансировать такие операции, в первые четыре месяца года на покупку оружия тратили средства, которые планировали направить на всю оборону (в том числе и выплаты военнослужащим) в конце года. Как следствие, уже в сентябре возникла необходимость увеличить оборонные расходы сразу на 500 млрд грн, в частности путем повышения налогов.
Во второй половине 2024 года ситуация с поступлением международной помощи - как военной, так и финансовой - ощутимо улучшилась. Более того, партнеры установили несколько важных прецедентов. Во-первых, правительства некоторых стран начали выделять финансирование на сектор безопасности и обороны. Прежде всего на закупку вооружения.
Во-вторых, Украина начала получать финансирование, обеспеченное замороженными активами РФ. В общем, в рамках механизма ERA (Extraordinary Revenue Acceleration Loans for Ukraine) партнеры, на территории которых находятся замороженные резервы Банка России, согласились выделить 50 млрд долл. Эти средства поступят как условный заем, который не нужно будет возвращать: гаситься он будет доходами, которые приносят российские активы.
Первый миллиард от замороженных активов ЦБ РФ в украинский бюджет поступил в канун Рождества от США.
Благодаря ERA, а также действующим программам с МВФ и Евросоюзом, Украина более чем обеспечена финансовым ресурсом на 2025 год и даже уверена в части необходимого финансового ресурса на 2026 год. Такая ситуация возникла впервые за время большой войны.
Но есть в этом и свои недостатки. По крайней мере часть полученного финансирования украинская власть планирует потратить не на приоритетные направления - оборону и социальную поддержку, - а на во многом популистские идеи.
Налоги, популизм и реформы
В конце февраля 2024 года президент Владимир Зеленский анонсировал программу поддержки отечественного производителя "Национальный кэшбэк". Программа предусматривает возврат 10% от стоимости приобретенных товаров украинского производства на специальную карточку.
Эта идея появилась в то время, когда государству критически не хватало средств на финансирование обороны. По иронии судьбы, решение о старте программы принималось в то же время, когда Верховная Рада голосовала за закон об историческом повышении налогов. Последний разработало Министерство финансов, которое настаивало на скорейшем введению налоговых изменений, а для некоторых налогоплательщиков - "задним числом".
В конце концов, финальная редакция законопроекта о повышении налогов содержала гораздо меньше новинок, чем ожидалось. Прежде всего туда вошло повышение военного сбора для физических лиц и ФЛП. Ретроспективно налоговые изменения заработают только для банков, которым во второй раз повысили ставку налога на прибыль до 50%.
Несмотря на повышение налогов, в конце 2024 года щедрость власти пошла еще дальше. В дополнение к программе "кэшбэка" президент анонсировал раздачу по 1000 грн всем желающим - как взрослым, так и детям.
На "зимнюю еПоддержку" Зеленского в 2024 году планировали потратить около 10 млрд грн. Источником этих средств стали неиспользованные остатки из программ Минэкономики по поддержке бизнеса. По странному стечению обстоятельств, именно столько сейчас не хватает государству для того, чтобы профинансировать программу льготного кредитования "5-7-9", из-за чего у правительства образовался соответствующий долг перед банками.
Часть популистских решений власти "перекочевала" и в 2025 год. В частности, зимой правительство продолжит выплачивать "тысячу Зеленского", на что планируют потратить около 5 млрд грн. Также в следующем году появятся другие программы раздачи денег. Например, 908 грн на покупку книг для 18-летних украинцев или 1000 грн доплаты учителям.
Кроме повышения налогов и программ раздачи денег на 2025 год запланированы и важные реформы. Пожалуй, самая ожидаемая из них - пенсионная.
Так, правительство планирует радикально изменить формулы расчета солидарных пенсий, введя обязательную "базовую пенсионную выплату" - 1848 грн. Кроме этого планируется постепенное введение обязательного накопительного уровня пенсионной системы, в рамках которого каждый работающий гражданин начнет самостоятельно откладывать средства на свою старость.
Пенсионная реформа потребует дополнительного финансового ресурса из бюджета, ведь может привести к потере части поступлений в Пенсионный фонд. Сейчас правительство нашло, как ее профинансировать. Не в последнюю очередь - благодаря щедрой поддержке международных партнеров и средствам от замороженных российских активов.
Главный вызов 2025 года - не потратить эту "финансовую подушку" на очередные программы раздачи денег.