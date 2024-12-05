Больше платишь, меньше ешь. Почему производители продуктов уменьшают размеры упаковок

Стандарт бутылки в литр молока постепенно снизился до 870 миллилитров. И не только молока. Почему из года в год упаковки продуктов в магазинах становятся меньше?

В последние годы украинцы все чаще замечают уменьшение размера упаковки привычных пищевых продуктов. Этот феномен еще в 1970-х годах получил название "даун-сайзинг" или "шринкфляция".

"Это инфляция, которой мы не должны увидеть, этакий уродливый родственник инфляции", - описывают это явление исследователи. Не менее интересное объяснение его природы или точнее говоря, дозволенности дает Wikipedia.

"Исследования 2020 года показали, что шринкфляция воспринимается населением значительно мягче чем инфляция, и даже когда ее считают обманом, то претензии предъявляют к производителю товара, а не к власти", - замечают энциклопедисты.

Абсурдный пример этого явления многим известен из Российской Федерации. В конце 2018 года, из-за дефицита куриных яиц, там появились упаковки по девять штук, хотя цена составляла как за десяток.

В представлении многих украинцев бутылка молока или масла равна 1 литру, а пачки масла - 200 граммам. Но это давно не так.

Причина этого явления, как уже описывали исследователи и энциклопедисты - рост стоимости сырья для производства пищевых продуктов. Чтобы не шокировать население ценниками бизнес все чаще прибегает к таким экономическим хитростям.

Мало коров - мало молока

Когда речь идет о "скрытом" уменьшении размера тары или веса, первыми на ум приходят молочные продукты. Союз молочных предприятий Украины назвал одной из основных причин этого явления рост стоимости сырья.

Сейчас стоимость сырого молока, которое составляет около 70% себестоимости продуктов его переработки, находится почти на уровне ЕС - 50 евроцентов (22 грн) за литр. С июня по ноябрь 2024 года цены на него выросли на 35-40%, что повлияло на себестоимость готовой продукции.

Например, питьевое молоко за последний год подорожало на 22%, а сливочное масло - на 30%.

"У наших производителей есть два пути: либо экспортировать, чтобы не иметь убытков, либо обеспечивать потребности внутреннего рынка уменьшением упаковки", - объясняет исполнительный директор Союза молочных предприятий Украины Арсен Дидур, не упомянув о третьем варианте, которого избегают производители: повышение розничных цен.

Региональный менеджер производителя оборудования для упаковки "ПЭТ Технолоджиз" Андрей Терес рассказал, что в Украине за два года большой войны наблюдается тенденция снижения объема пластиковых бутылок для молока.

"Сейчас у некоторых производителей есть движения и в направлении 770 миллилитров (вместо 1 литра - ЭП )", - отметил он.

Причиной этому видят потребительское поведение населения - украинцы стали менее платежеспособными. Коммерческий директор компании EloPak в Украине Анна Яворская утверждает, что, по статистике, 38% потребителей экономят на базовых продуктах.

"Уменьшение веса - это единственная возможность для производителя сдерживать стоимость конечной продукции, чтобы потребитель мог позволить себе эти продукты", - говорит Яворская.

Дидур считает, что необходимо увеличить предложение молока-сырья путем стимулирования животноводства, чтобы догрузить перерабатывающую отрасль. С 2017 года поголовье крупного рогатого скота в Украине сократилось на 40%. Молоко корова начинает давать лишь через 2,5-3 года с момента ее рождения.

Минус десять граммов на шоколадку

Подстраивать свою продукцию под ценовые аппетиты населения пытаются и кондитеры. Эта отрасль столкнулась с перепроизводством: объемы продукции превышают спрос, поэтому производителям приходится сдерживать цены, чтобы конкурировать за потребителя.

Ситуацию усложняет усиление конкуренции со стороны иностранных кондитеров, а также значительное подорожание производственного цикла. По словам президента ассоциации "Укркондпром" Александра Балдынюка, растут цены на все составляющие производства - ингредиенты, услуги, зарплаты работников - что, в свою очередь, повышает и конечную цену для потребителей.

ЕП уже писала о росте мировых цен на основную составляющую кондитерских изделий - какао. И хотя летом цены немного "остыли", однако в ноябре они снова пошли вверх и находятся возле мартовского рекорда 2024 года.

Соответственно, чтобы удержать клиентов в напряженных рыночных условиях, некоторые кондитеры вынуждены "срезать" лишние углы с продукции, от чего на полках магазинов появились плитки шоколадок весом 90 граммов вместо 100 граммов.

Масла тоже становится меньше

<Традиционную тройку продуктов, которые уменьшаются в объеме упаковки, закрывает подсолнечное масло. ЭП обратилась за комментарием к его крупнейшему поставщику в Украине - компании "Кернел" (торговые марки "Щедрый Дар", "Стожар", "Чумак", Blank, Premi, Kernel), но там воздержались от ответа.

<Анализ данных экспертов Украинского клуба аграрного бизнеса позволяет предположить, что вероятной причиной уменьшения объема масла в бутылке является сокращение его предложения на фоне стабильного спроса.

В этом году в Украине под подсолнечник засеяли на 2,2% меньше площадей, чем в 2023 году. Из-за засушливого лета урожайность снизилась, валовой сбор семян прогнозируется на 18% меньше, чем в предыдущем сезоне. Учитывая, что в этом году у производителей нет переходящих запасов семян, то такая ситуация может привести к сокращению объемов производства масла.

Правда, в Минагрополитики отметили, что объем внутреннего потребления составляет лишь 4,8% от общих объемов производства подсолнечного масла. Остальное направляется на экспорт.

Законна ли "шринкфляция"

Хотя уменьшение упаковки может раздражать потребителей, однако это вполне законно. Так, в Госпродпотребслужбе ЭП сообщили, что в Украине нельзя привлечь к ответственности за уменьшение производителем размеров продуктов, если на маркировке товара информация о весе или объеме указана правильно.

Что касается проблем, которые побуждают производителей продавать продукты в меньшей таре, то в Минагрополитики разводят руками. Там рекомендуют предпринимателям, которые занимаются производством, например, молока участвовать в грантовых и кредитных программах: от выделения денег на корма для животных до программы "Доступные кредиты 5-7-9%".

Ведомство постоянно проводит работу по "поиску финансовых ресурсов для поддержки украинских сельскохозяйственных товаропроизводителей".

Феномен "шринкфляции" не уникален для Украины. Впервые к ней прибегли компании в США в 1970 годы на фоне стагфляции, охватившей страну. Сейчас во Франции и Германии некоторые супермаркеты добавляют ценники, которые сообщают об изменении веса или объема товара.

Что дальше

Тенденция уменьшения объема продукта в бутылках усилилась в последнее время, говорит Яворская из EloPak. Украинцы начинают потреблять меньше товаров, сокращая свой выбор до необходимого набора продуктов.

В случае резкого роста цен производители будут делать акцент на сохранении доступности основных продуктов для населения, сокращая размеры товаров, чтобы сохранять их стоимость в пределах доступности.

В случае улучшения экономики и покупательной способности граждан игроки рынка могут увеличить вес и объем товаров в упаковке соответственно спросу украинцев, добавила Яворская.