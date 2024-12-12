НБУ повысил учетную ставку до 13,5% до 13,5%

Правление Национального банка Украины приняло решение повысить учетную ставку на полпроцентного пункта - до 13,5%.

Об этом сообщил глава НБУ Андрей Пышный во время пресс-брифинга по вопросам монетарной политики, который состоялся 12 декабря.

"НБУ видит необходимость в усилении процентной политики для разворота инфляционного тренда и приведения инфляции к 5% цели на горизонте политики. Повышение учетной ставки будет способствовать сохранению контролируемости инфляционных ожиданий и поддержит реальную доходность гривневых инструментов", - сообщил Пышный.

Вместе с учетной ставкой вырастут и другие ключевые для банковской системы ставки: ставка по кредитам рефинансирования с 16% до 16,5%, а также ставка за размещение банками средств на депозитных сертификатах овернайт - с 13% до 13,5%.

Свое решение Нацбанк принял на фоне более быстрых темпов роста инфляции. В ноябре цены в Украине выросли на 11,2% по сравнению с ноябрем предыдущего года. Кроме этого, в Нацбанке ожидают, что в ближайшие месяцы темпы роста цен будут продолжать расти.

"Однако в дальнейшем инфляция должна замедлиться на фоне постепенного улучшения ситуации в энергосекторе и наращивания урожаев. Этому также будут способствовать меры монетарной политики НБУ и ожидаемое ослабление внешнего ценового давления", - добавили в Нацбанке.

Также в Нацбанке сообщили, что продолжат повышать учетную ставку в случае, если инфляционное давление будет сохраняться.

Вместе с этим, регулятор сообщил о существенном снижении рисков недостаточности внешнего финансирования потребностей Украины в 2025 году, в частности благодаря соглашению о выделении 50 млрд долл. за счет замороженных российских активов.

"Это финансирование, в частности, позволит НБУ поддерживать надлежащий уровень международных резервов для обеспечения устойчивости валютного рынка", - добавил глава НБУ.

Национальный банк остановил цикл снижения учетной ставки в июне 2024 года. Тогда ее значение снизили с 13,5% до 13%. С тех пор регулятор взял паузу в смягчении монетарной политики и сохранял размер ключевой ставки без изменений.