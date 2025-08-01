В Украине голубика за неделю подешевела на треть

Украинские производители продают голубику по цене 100-180 грн/кг в зависимости от качества и объемов предлагаемых партий, что в среднем на 33% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели.

Об этом сообщает EastFruit.

По словам аналитиков,пик сезона уборки урожая голубики в Украине приходится как раз на последнюю декаду июля. В связи с чем предложение данной ягоды из местных хозяйств продолжает расти, а отпускные цены соответственно и дальше снижаются.

В то же время спрос на эти ягоды удерживается на достаточно высоком уровне, поскольку валовой сбор в текущем сезоне заметно снизился из-за неблагоприятных погодных условий в период вегетации. По той же причине на внутренний рынок поступили существенные объемы голубики среднего и низкого качества, требующие реализации в кратчайшие сроки.