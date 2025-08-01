В Украине голубика за неделю подешевела на треть

Для сохранения прежних темпов сбыта в данном сегменте производители продолжали постепенно снижать отпускные цены на имеющиеся объемы ягод.
Тем не менее, по данным аналитиков,несмотря на низкий ценовой тренд в сегменте голубики, на данный момент эта ягода стоит в Украине все же в среднем на 23% дороже, чем в аналогичный прошлогодний период.
При этом большинство производителей сходятся во мнении, что цены на голубику в текущем сезоне будут намного выше, чем в прошлом году. Свое мнение они аргументируют значительным снижением урожая этой ягоды из-за аномальных погодных условий в период созревания голубики.
Напомним:
По состоянию на 26 июля голубика продавалась по цене 165-240 грн/кг, что в среднем на 15% дешевле, чем неделей ранее.