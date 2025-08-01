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В Украине голубика за неделю подешевела на треть

Алена Кириченко — 1 августа, 19:10
В Украине голубика за неделю подешевела на треть
Getty Images

Украинские производители продают голубику по цене 100-180 грн/кг в зависимости от качества и объемов предлагаемых партий, что в среднем на 33% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели.

Об этом сообщает EastFruit.

По словам аналитиков,пик сезона уборки урожая голубики в Украине приходится как раз на последнюю декаду июля. В связи с чем предложение данной ягоды из местных хозяйств продолжает расти, а отпускные цены соответственно и дальше снижаются.

В то же время спрос на эти ягоды удерживается на достаточно высоком уровне, поскольку валовой сбор в текущем сезоне заметно снизился из-за неблагоприятных погодных условий в период вегетации. По той же причине на внутренний рынок поступили существенные объемы голубики среднего и низкого качества, требующие реализации в кратчайшие сроки.

Для сохранения прежних темпов сбыта в данном сегменте производители продолжали постепенно снижать отпускные цены на имеющиеся объемы ягод.

Тем не менее, по данным аналитиков,несмотря на низкий ценовой тренд в сегменте голубики, на данный момент эта ягода стоит в Украине все же в среднем на 23% дороже, чем в аналогичный прошлогодний период.

При этом большинство производителей сходятся во мнении, что цены на голубику в текущем сезоне будут намного выше, чем в прошлом году. Свое мнение они аргументируют значительным снижением урожая этой ягоды из-за аномальных погодных условий в период созревания голубики.

Напомним:

По состоянию на 26 июля голубика продавалась по цене 165-240 грн/кг, что в среднем на 15% дешевле, чем неделей ранее.

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