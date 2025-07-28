В Украине голубика продолжает дешеветь

На украинском рынке уже шестую неделю подряд снижаются оптовые цены на голубику из местных хозяйств.

Об этом сообщают аналитики EastFruit.

По их данным, производители в конце прошлой недели продавали эту ягоду по 165-240 грн/кг, что в среднем на 15% дешевле, чем неделей ранее.

По словам производителей, снижение цен в данном сегменте поддерживает сразу ряд факторов. Так, предложение на рынке голубики на данный момент достаточно объемное, поскольку уже практически все производители приступили к сбору этой ягоды.

Кроме того, на голубику весьма сдержанный спрос как внутри страны, так и со стороны компаний-экспортеров, поскольку сейчас большинство украинских производителей фактически не в состоянии предоставить оптовые партии продукции экспортного качества.

Также, по словам аграриев, розничные сети сократили объемы закупки голубики до минимума, ссылаясь на крайне невысокую заинтересованность конечных потребителей.

По данным аналитиков, голубика в Украине стоит в среднем на 50% дороже, чем годом ранее. Однако фермеры практически не сомневаются в том, что ягода будет дешеветь как минимум до начала августа. А интенсивность ценового спада напрямую будет зависеть от активности покупателей и увеличения предложения данной продукции на рынке.

Напомним:

Средняя цена на голубику 2024 года за мелкооптовые первые партии была на 18% выше, чем в 2023 году, но вдвое ниже цены 2025 года.