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В Україні лохина за тиждень подешевшала на третину

Альона Кириченко — 1 серпня, 19:10
В Україні лохина за тиждень подешевшала на третину
Getty Images

Українські виробники продають лохину за ціною 100-180 грн/кг залежно від якості та обсягів пропонованих партій, що в середньому на 33% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Про це повідомляє EastFruit.

За словами аналітиків, пік сезону збирання врожаю лохини в Україні припадає якраз на останню декаду липня. У зв’язку з чим пропозиція даної ягоди з місцевих господарств продовжує зростати, а відпускні ціни відповідно й надалі знижуються.

Водночас попит на ці ягоди утримується на досить високому рівні, оскільки валовий збір в поточному сезоні помітно знизивсячерез несприятливі погодні умови в період вегетації. З тієї ж причини на внутрішній ринок надійшли суттєві обсяги лохини середньої та низької якості, що вимагають реалізації в найкоротші терміни.

Для збереження колишніх темпів збуту в даному сегменті виробники продовжували поступово знижувати відпускні ціни на наявні обсяги ягід.

Проте, за даними аналітиків, незважаючи на низький ціновий тренд у сегменті лохини, на даний момент ця ягода коштує в Україні все ж таки в середньому на 23% дорожче, ніж в аналогічний торішній період.

При цьому більшість виробників сходяться на думці, що ціни на лохину в поточному сезоні буде набагато вищим, ніж торік. Свою думку вони аргументують значним зниженням урожаю цієї ягоди через аномальні погодні умови в період дозрівання лохини.

Нагадаємо:

Станом на 26 липня лохина продавалась за ціною 165-240 грн/кг, що в середньому на 15% дешевше, ніж тижнем раніше.

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