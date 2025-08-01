В Україні лохина за тиждень подешевшала на третину

Для збереження колишніх темпів збуту в даному сегменті виробники продовжували поступово знижувати відпускні ціни на наявні обсяги ягід.
Проте, за даними аналітиків, незважаючи на низький ціновий тренд у сегменті лохини, на даний момент ця ягода коштує в Україні все ж таки в середньому на 23% дорожче, ніж в аналогічний торішній період.
При цьому більшість виробників сходяться на думці, що ціни на лохину в поточному сезоні буде набагато вищим, ніж торік. Свою думку вони аргументують значним зниженням урожаю цієї ягоди через аномальні погодні умови в період дозрівання лохини.
Нагадаємо:
Станом на 26 липня лохина продавалась за ціною 165-240 грн/кг, що в середньому на 15% дешевше, ніж тижнем раніше.