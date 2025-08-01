В Україні лохина за тиждень подешевшала на третину

Українські виробники продають лохину за ціною 100-180 грн/кг залежно від якості та обсягів пропонованих партій, що в середньому на 33% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Про це повідомляє EastFruit.

За словами аналітиків, пік сезону збирання врожаю лохини в Україні припадає якраз на останню декаду липня. У зв’язку з чим пропозиція даної ягоди з місцевих господарств продовжує зростати, а відпускні ціни відповідно й надалі знижуються.

Водночас попит на ці ягоди утримується на досить високому рівні, оскільки валовий збір в поточному сезоні помітно знизивсячерез несприятливі погодні умови в період вегетації. З тієї ж причини на внутрішній ринок надійшли суттєві обсяги лохини середньої та низької якості, що вимагають реалізації в найкоротші терміни.