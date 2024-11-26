Новости 26 ноября: Коломойский навсегда потерял "Приватбанк", зимние выплаты на детей

О Коломойском. Кассационный хозяйственный суд в составе Верховного суда 26 ноября окончательно поставил точку по делу о возвращении "ПриватБанка" его бывшим владельцам, отклонив кассационные жалобы Игоря Коломойского и кипрской компании Triantal Investments Ltd.

О санкциях. Турция ведет переговоры с США по смягчению режима санкций, что позволит стране продолжать использовать российский Газпромбанк для оплаты импорта природного газа РФ.

О зимних выплатах . Правительство вводит выплату единовременного пособия отдельным категориям лиц для прохождения зимнего периода в размере 6500 грн.

О графиках света. В среду 27 ноября графики отключения света будут применяться с 7:00 до 20:00.

Энергетики обновили графики отключения света на среду 27 ноября: для бытовых потребителей смягчили ограничения.

О транзите газа. Российский газовый монополист "Газпром" в своих внутренних планах на 2025 год исходит из предположения, что транзит газа в Европу через Украину больше не будет осуществляться после 31 декабря 2024 года.

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